Μιχαηλίδου-για-το-«Ανακαινίζω»:-Προκαταβολή-έως-60%,-επιπλέον-η-κάλυψη-για-μελέτες-και-άδειες

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα επιλεξιμότητας για το «Ανακαινίζω» με την Δόμνα Μιχαηλίδου, να παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις ένταξης μιλώντας στο ΕΡΤnews.

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Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, να παρουσιάζει, μιλώντας στο ΕΡΤnews» τα βασικά χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις ένταξης, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών στην αγορά.

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Όπως ανέφερε η Δόμνα Μιχαηλίδου, το πρόγραμμα αφορά διαμερίσματα που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 και προβλέπει επιδότηση έως και 95% για δαπάνες που μπορούν να φτάσουν τις 36.000 ευρώ. Η πλατφόρμα που ανοίγει σήμερα αφορά τον έλεγχο επιλεξιμότητας, ενώ η φάση των αιτήσεων για ένταξη θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου.

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«Ο πολίτης συνδέεται με τους κωδικούς Taxisnet, βλέπει το εισόδημά του όπως έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ και του εμφανίζονται τα ακίνητα που διαθέτει, ώστε να επιλέξει ποια θέλει να εντάξει», εξήγησε.

Εισοδηματικά κριτήρια και επιλογή ακινήτου

Η υπουργός διευκρίνισε ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτεί ένα ακίνητο ανά δικαιούχο, ωστόσο στο στάδιο της επιλεξιμότητας μπορεί να δηλωθούν περισσότερα, με την τελική επιλογή να γίνεται τον Σεπτέμβριο.

Για παράδειγμα, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά μπορεί να ενταχθεί εφόσον το εισόδημά του δεν ξεπερνά τις 45.000 ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται αυξημένη επιδότηση έως 95% για ευάλωτες κατηγορίες, όπως κάτοικοι ορεινών ή νησιωτικών περιοχών, μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι ή νοικοκυριά με άτομα με αναπηρία.

Προκαταβολή έως 60% και επιπλέον κάλυψη εξόδων

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δυνατότητα προκαταβολής, καθώς όπως είπε η υπουργός «καλύπτουμε έως και 60% των δαπανών προκαταβολικά», ώστε οι δικαιούχοι να μπορέσουν να ξεκινήσουν τις εργασίες χωρίς να απαιτείται σημαντική ίδια συμμετοχή από την αρχή.

Επιπλέον, το πρόγραμμα καλύπτει με ξεχωριστό ποσό έως 2.500 ευρώ για μελέτες και άδειες, πέραν της βασικής επιδότησης.

Στις επιλέξιμες δαπάνες, το 30%-40% πρέπει να αφορά ενεργειακή αναβάθμιση, ενώ το υπόλοιπο καλύπτει εργασίες ανακαίνισης.

Υποχρέωση μίσθωσης ή ιδιοκατοίκησης

Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η αξιοποίηση κλειστών ακινήτων. Για τον λόγο αυτό, η λήψη της επιδότησης συνοδεύεται από δεσμεύσεις.

«Για πέντε χρόνια το ακίνητο θα πρέπει να είναι μισθωμένο», υπογράμμισε η κ. Μιχαηλίδου, διευκρινίζοντας ότι δεν απαιτείται ο ίδιος ενοικιαστής, αλλά συνεχής μίσθωση.

Σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αποδεικνύει ότι διαμένει στο ακίνητο και δεν το αξιοποιεί για άμεσο κέρδος μέσω πώλησης.

Αυτοματοποιημένοι έλεγχοι και επιστροφή χρημάτων σε παραβάσεις

Η υπουργός προειδοποίησε ότι οι έλεγχοι θα είναι αυτοματοποιημένοι μέσω της ΑΑΔΕ και σε περίπτωση παραβίασης των όρων θα ζητείται επιστροφή των χρημάτων.

«Ο ελεγκτικός μηχανισμός λειτουργεί και στο παρελθόν έχουν εντοπιστεί αντίστοιχες περιπτώσεις», σημείωσε, αναφέροντας ότι ακόμη και σε μικρότερα προγράμματα δεν εκταμιεύτηκαν ποσά όταν διαπιστώθηκαν παρατυπίες.

Στόχος η αύξηση προσφοράς κατοικιών

Το πρόγραμμα στοχεύει αρχικά σε 25.000 κατοικίες, με προτεραιότητα στα κλειστά ακίνητα, ώστε να αυξηθεί η διαθεσιμότητα στην αγορά και να ασκηθεί πίεση στις τιμές των ενοικίων.

Σε δεύτερη φάση, θα επεκταθεί και σε κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.

Κριτική για τα προγράμματα «Σπίτι μου» και απαντήσεις

Απαντώντας σε κριτική ότι τα προγράμματα «Σπίτι μου 1 και 2» συνέβαλαν στην αύξηση των τιμών, η υπουργός υποστήριξε ότι έχουν βοηθήσει χιλιάδες νέους να αποκτήσουν κατοικία.

Όπως ανέφερε, περίπου 22.000 πολίτες έχουν ήδη ενταχθεί, ενώ σημείωσε ότι ένα μέρος των αιτήσεων δεν προχώρησε για διάφορους λόγους, όπως δυσκολίες εύρεσης ακινήτου ή τεχνικά ζητήματα.

«Γιαγιάδες-νταντάδες»: Αυξημένο ενδιαφέρον και απλοποίηση διαδικασιών

Η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «νταντάδες της γειτονιάς», σημειώνοντας ότι έχουν ήδη εγκριθεί 1.500 φροντιστές και έχουν υποβληθεί 3.000 αιτήσεις από γονείς.

Παράλληλα, ανακοίνωσε απλοποίηση της διαδικασίας, καθώς πλέον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση για το ποινικό μητρώο, με τον έλεγχο να γίνεται στη συνέχεια από το κράτος.