Οι-ευρωπαϊκές-δυνάμεις-χαιρετίζουν-τη-συμφωνία-ΗΠΑ-Ιράν-και-ανοίγουν-παράθυρο-για-άρση-κυρώσεων

Τη συμφωνία που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου χαιρέτισαν οι κυβερνήσεις της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας. Με κοινή ανακοίνωσή τους, οι τέσσερις χώρες εξέφρασαν τη στήριξή τους στη διαδικασία αποκλιμάκωσης και δήλωσαν πρόθυμες να εξετάσουν την άρση ορισμένων κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν σαφή και επαληθεύσιμα βήματα για τον περιορισμό του πυρηνικού της προγράμματος.

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Οι τέσσερις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές δυνάμεις που συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, γνωστές και ως E4, χαιρέτισαν τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας υπογράμμισαν ότι παραμένει αδιαπραγμάτευτος στόχος η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

«Το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ, το Ιράν και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας προς τον σκοπό αυτό», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, οι τέσσερις κυβερνήσεις γνωστοποίησαν ότι είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν στην άρση ορισμένων κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Ισλαμική Δημοκρατία, εφόσον η Τεχεράνη προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες που θα μπορούν να επιβεβαιωθούν από τη διεθνή κοινότητα.

«Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην άρση των σχετικών κυρώσεων σε ανταπόδοση ξεκάθαρων και επαληθεύσιμων μέτρων από την πλευρά του Ιράν όσον αφορά το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειάς του», τονίζεται στην κοινή δήλωση.

Η συμφωνία στο επίκεντρο της G7

Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να κυριαρχήσει στις εργασίες της συνόδου κορυφής της G7, η οποία ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι οι ηγέτες των ισχυρότερων βιομηχανικών χωρών του κόσμου θα εξετάσουν τις επιπτώσεις της συμφωνίας και τα επόμενα βήματα για τη σταθεροποίηση της περιοχής.

Όπως ανέφερε, στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η στήριξη προς τον Λίβανο, η διασφάλιση της μόνιμης επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, καθώς και η προώθηση μιας ευρύτερης συμφωνίας για το πυρηνικό και το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Σκοπός θα είναι να δούμε τα επακόλουθα αυτής της συμφωνίας, την υποστήριξη του Λιβάνου, το διαρκές ξανάνοιγμα του στενού του Ορμούζ και προφανώς τη σύναψη συμφωνίας για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας και το πρόγραμμα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram μετά την άφιξή του στην Εβιάν.

Στην πόλη στις όχθες της λίμνης Λεμάν αναμένεται να συναντηθούν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι ηγέτες της Γερμανίας, του Καναδά, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και της Βρετανίας, με τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν να αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα της ατζέντας.