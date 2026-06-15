Ο Dow Jones σημειώνει νέο ιστορικό ρεκόρ – Οι αμερικανικές μετοχές ενισχύονται μετά τη συμφωνία με το Ιράν

Ο δείκτης Dow Jones κατέγραψε νέο ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό τη Δευτέρα, καθώς οι δείκτες της Wall Street εκτινάχθηκαν μετά την ανακοίνωση ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, η οποία οδήγησε σε απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Περί τις 16:15 GMT, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωνε άνοδο 1,4%, φτάνοντας στις 51.919,49 μονάδες, ξεπερνώντας το προηγούμενο ιστορικό υψηλό κλείσιμό του.

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Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,9%, στις 7.573,84 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite κατέγραψε άλμα 3,0%, φτάνοντας στις 26.662,51 μονάδες.