Παπαθανάσης:-Ανοίγει-το-«Ανακαινίζω»-με-απλοποιημένες-διαδικασίες-και-γρήγορες-πληρωμές

Με την παραδοχή ότι το στεγαστικό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για την Ελλάδα αλλά και για όλη την Ευρώπη και με δεδομένο ότι τα σπίτια δεν χτίζονται με μαγικά ραβδιά, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Με την παραδοχή ότι το στεγαστικό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για την Ελλάδα αλλά και για όλη την Ευρώπη και με δεδομένο ότι τα σπίτια δεν χτίζονται με μαγικά ραβδιά, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης μίλησε στο ΕΡΤnews Radio 105,8, για τα προγράμματα που τρέχει η κυβέρνηση προκειμένου να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων, ενώ σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα επιλεξιμότητας για το Ανακαινίζω που θα επιδοτήσει δαπάνες έως και 95% σε κλειστά σπίτια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ – Μιχαηλίδου για το «Ανακαινίζω»: Προκαταβολή έως 60%, επιπλέον η κάλυψη για μελέτες και άδειες

Στην πατρίδα μας, πολλοί συμπολίτες μας θέλουν να αγοράσουν σπίτι ή νοικιάζουν σπίτι και θέλουν να το αλλάξουν αυτό και να αγοράσουν έτσι ώστε να πληρώνουν μια δόση χαμηλότερη από αυτή που θα πλήρωναν στο ενοίκιο, εξήγησε ο κ. Παπαθανάσης.

«Όπως γνωρίζετε, γενικά το χτίσιμο των σπιτιών δεν γίνεται με έναν μαγικό τρόπο. Η αγορά είναι αυτή που υποδεικνύει το πώς κατασκευάζονται τα σπίτια και επειδή περάσαμε μια μεγάλη οικονομική κρίση για αυτό και η προσφορά μειώθηκε.

Αυτό το οποίο έκανε η κυβέρνηση και κάνει αυτή τη στιγμή και συνεχίζουμε, είναι να έχουμε προγράμματα έτσι ώστε να ανοίξουμε κλειστά σπίτια, τα οποία απ’ ό, τι βλέπουμε υπάρχουν και εδώ στάθηκαν τα προγράμματα, όπως το Ανακαινίζω-Νοικιάζω, αυτό το πρόγραμμα το οποίο ανοίγει σήμερα, το Ανακαινίζω αλλά και τη δυνατότητα να μπορέσει ένας συμπολίτης μας να αγοράσει ένα σπίτι.

Τι είδαμε λοιπόν; Ότι μέσα από αυτά τα προγράμματα το Σπίτι μου 1 και το Σπίτι μου 2, 23.000 συμπολίτες μας σε όλη την Ελλάδα γιατί η Ελλάδα είναι και η Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα είναι και το Αγρίνιο και η Πάτρα, αγόρασαν σπίτι και μάλιστα το μέσο εισόδημα αυτού του συμπολίτη μας ή της οικογένειας του είναι 20.800 ευρώ. Δηλαδή, δόθηκε η δυνατότητα εκεί που δεν μπορούσε να αγοράσει κάποιος σπίτι να αγοράσει σπίτι. Και αυτό το κάνουμε μέσα από προγράμματα επιδοτούμενου επιτοκίου. Έχουμε λοιπόν επιδότηση 50% του επιτοκίου στο Σπίτι μου 2, το οποίο είναι ανοιχτό και κλείνει 31 Αυγούστου ή αν είναι τρίτεκνος, πολύτεκνος 75% επιδότηση και βλέπουμε ότι έχουμε νέους ανθρώπους που αγόρασαν σπίτι, που δεν θα μπορούσαν να το κάνουν πριν.

Σε σχέση με το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής που έγραφε σε ό,τι αφορά το Σπίτι μου, ότι 21.000 πολίτες στους οποίους είχε προεγκριθεί η διαδικασία δεν βρήκαν σπίτι, ο κ. Παπαθανάσης διευκρίνισε πως δεν είναι σωστό αυτό «διότι τα 21.000 άτομα μπορεί να ήταν ένας συμπολίτης μας που πήρε μία έγκριση από δύο ή τρία τραπεζικά ιδρύματα. Δεν είναι μοναδικές εγκρίσεις αυτές. Και μάλιστα, η διαδικασία είναι παίρνεις έγκριση αν έχεις τα οικονομικά κριτήρια και μετά προχωράς σε αυτό, άρα δεν σημαίνει όταν έχεις πάει σε μία ή δύο τράπεζες για να πάρεις έγκριση ότι είσαι έτοιμος να προχωρήσεις στην αγορά σπιτιού. Απαιτείται να έχεις βρει το σπίτι και μετά να προχωρήσεις στην αγορά σπιτιού. Αυτό το οποίο πρέπει να βλέπετε είναι ότι 14.000 έχουν κλειδώσει, 12.500 έχουν υπογράψει περίπου και αναμένουμε μέχρι 31/8 να υπογράψουν και οι υπόλοιποι».

Πρόγραμμα Ανακαινίζω

«Σήμερα ανοίγει η επιλεξιμότητα, δηλαδή θα μπορέσετε να μπείτε μέσα από την εφαρμογή από το gov.gr εκεί που λέει ανακαίνιση κατοικίας και θα δείτε αν είστε επιλέξιμοι να μπείτε μέσα στο πρόγραμμα.

Θα λάβει υπόψη το σπίτι σας αν είναι κλειστό, γιατί αφορά εδώ το πρόγραμμα κλειστά σπίτια -όπως είπα θέλουμε να ανοίξουμε σπίτια- αφορά τα εισοδηματικά σας κριτήρια.

Εφόσον λοιπόν δείτε ότι είστε επιλέξιμοι, θα προετοιμαστείτε έτσι ώστε, θα ανοίξει 1η Σεπτεμβρίου η διαδικασία των αιτήσεων, εκεί θα πρέπει να υποβάλετε τα απαιτούμενα χαρτιά, όπως το πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης, την Ταυτότητα Κτιρίου. Αν δεν θέλετε να υποβάλετε το συγκεκριμένο, μπορείτε να υποβάλετε μια υπεύθυνη δήλωση. Το κάνουμε έτσι για να μην επιβαρύνουμε κάποιον συμπολίτη μας που δεν θα προχωρήσει ή δεν θα πάρει την τελική έγκριση.

Στη συνέχεια, αφού γίνει αυτή η αίτηση, άμεσα θα γίνει η επιλογή και θα πάρετε την έγκρισή σας και από κει και πέρα θα προχωρήσετε στο να υποβάλετε και αυτά τα απαιτούμενα έγγραφα, γιατί είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και πρέπει να υποβάλλουμε έγγραφα που να αποδεικνύουν την επιφάνεια του κτιρίου και εάν στο κτίριο γίνει μια αναβάθμιση κατά μία κατηγορία. Αυτή είναι η διαδικασία.

Τα ακίνητα, πρέπει η άδειά τους να έχει εκδοθεί ως το 1990 και να είναι κλειστά ακίνητα. Για πρώτη φορά διασυνδεθήκαμε με τον ΔΕΔΔΗΕ και θα τραβήξουμε τα στοιχεία του ακινήτου, αν το ακίνητο αυτό είναι κλειστό. Δηλαδή τι σημαίνει κλειστό; Είτε έχει μηδενική κατανάλωση ρεύματος είτε έχει χαμηλή κατανάλωση ρεύματος; Αυτό μας δίνει περίπου διαθέσιμα από την πρώτη εκτίμηση 400.000 ακίνητα. Δηλαδή 200.000 κλειστά και 200.000 με πολύ χαμηλή κατανάλωση ρεύματος» εξήγησε ο αναπληρωτής υπουργός.

25.000 ακίνητα μέσο όρο θα επιδοτηθούν έως 95% επιδότηση ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία και ανάλογα αν είναι κανείς τρίτεκνος, πολύτεκνος, ΑμεΑ, αν η κατοικία βρίσκεται σε ορεινή ή νησιωτική περιοχή και ξεκινάει από 70% ενώ με κάποιες συνθήκες φτάνει στο 95%.

«Είναι πολύ γενναιόδωρο πρόγραμμα και μάλιστα δεν απαιτεί μόνο ενεργειακή αναβάθμιση, ένα μικρό ποσοστό ενεργειακής αναβάθμισης, γιατί όλα τα προγράμματα είχαν το 100% ενεργειακής αναβάθμισης μέχρι σήμερα. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε γιατί ένα σπίτι θέλει ανακαίνιση, το μπάνιο, η κουζίνα, το σαλόνι. Έχει όλες αυτές τις εργασίες ανακαίνισης.

Είναι το πρώτο πρόγραμμα που έχει επιτρέψει η Ευρώπη να τρέξει. Είναι πιλοτικό, το παρακολουθεί και η Ευρώπη, γιατί εμείς το φέραμε. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Και βλέπετε τώρα, 25.000 σπίτια προσπαθούμε να ανοίξουμε τώρα που είναι κλειστά με το Σπίτι μου 1 και 2, 23, 24 χιλιάδες σπίτια. Με ένα μαγικό ραβδί δεν λύνεται το πρόβλημα» προσέθεσε.

«Να συμπληρώσω ότι θα δείτε ότι 6,5 δισεκατομμύρια σε προγράμματα για την στέγαση είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να τα βρείτε. Εκείνο που μπορούμε να πούμε, ότι έχουμε μεν το θέμα, αλλά η κυβέρνηση δεν έχει μείνει με σταυρωμένα χέρια σε αυτό το πρόβλημα.

Στόχος του Ανακαινίζω δεν είναι να βγουν ακίνητα μόνο για μίσθωση, σημείωσε, αλλά και για ιδιοκατοίκηση.

«Έχετε ένα κλειστό ακίνητο και έχετε το παιδί σας το οποίο θέλει να μπει μέσα σε αυτό το ακίνητο να μείνει, είναι κλειστό αλλά δεν είναι στο επίπεδο για να μπορέσει να μπει ένα παιδί, ένα νέο παιδί, μια νέα οικογένεια να μείνει σε αυτό το ακίνητο. Θα μπορούσε εφόσον είναι κλειστό και το ανακαινίζετε, θα μπορούσατε να το ιδιοκατοικήσετε επίσης ή αν δεν θέλετε να το ιδιοκατοικήσετε θα πρέπει να το νοικιάσετε για 5 χρόνια» ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης.

«Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν τη μίσθωση. Πρέπει να μισθωθεί για 5 χρόνια υποχρεωτικά, όπου τα 3 χρόνια θα πρέπει να έχουν σταθερό ενοίκιο. Δεν μπορούν να γίνουν Airbnb. Σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο θα γίνει η ανάκτηση βεβαίως και με ποινή» επισήμανε.

Σχετικά με τα προγράμματα κοινωνικής κατοικίας, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο νέα ταμεία, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και έχουν ενταχθεί 2.500 κοινωνικές κατοικίες για κατασκευή.

«Η κοινωνική κατοικία είναι μέσα στο επίκεντρο της προσοχής μας, 2.500 κατοικίες θα δημιουργηθούν έτσι ώστε να δοθούν σε ευάλωτους συμπολίτες μας και μάλιστα με χαμηλό ενοίκιο, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της στέγασης.

Έχει ξεκινήσει, το πρόγραμμα το τρέχει το Υπερταμείο, έχουν βρεθεί ήδη οι χώροι και ήδη προχωράμε στους διαγωνισμούς για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την κατασκευή αυτών των κτιρίων θα γίνει με χρηματοδότηση. Έχουμε κατ’ ουσίαν ένα μεγάλο ποσό για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το πρόγραμμα και αυτό και άλλα προγράμματα. Δεν θα σταματήσουμε να στηρίζουμε το θέμα της στέγασης. Είναι ένα μεγάλο και σοβαρό θέμα. Απασχολεί τα νέα παιδιά, απασχολεί όλους τους συμπολίτες μας και νομίζω ότι μέσα σε αυτό το πνεύμα έτρεξε και το Ανακοινίζω –Νοικιάζω, ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει ακόμα και άλλα προγράμματα τα οποία έχουν σχέση με την εύρεση στέγασης».

Ερωτηθείς σχετικά με το ύψος των ενοικίων, ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι πράγματι το πρόβλημα είναι σοβαρό και το αναγνωρίζει η κυβέρνηση, αλλά δεν μπορεί να μπει περιορισμός ή ταβάνι στα ενοίκια, καθώς αυτό θα δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα.

«Χώρες που το έχουν κάνει αυτό, έχει γιγαντωθεί το στεγαστικό πρόγραμμα γιατί δεν κατασκευάζονται σπίτια στη συνέχεια, όταν θα βάλεις ένα περιορισμό ή ένα όριο στα ενοίκια δεν κατασκευάζονται σπίτια και μπορεί να έχουμε πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα στέγασης.

Αντιμετωπίζεται με προγράμματα στήριξης για να μπορέσουν να αγοράσουν σπίτι. Γιατί όταν κάποιος αγοράζει ένα σπίτι στο οποίο πληρώνει δόση χαμηλότερη απ’ ό,τι στο ενοίκιο. αυτό είναι ένας τρόπος να τον βάλεις να μπει σε ένα σπίτι. Βλέπουμε λοιπόν στις περιφέρειες της πατρίδας μας Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, βλέπουμε πολλούς που αγόρασαν σπίτι. Εκεί οι τιμές είναι καλύτερες απ’ ό, τι στα αστικά κέντρα και αυτό το κατανοούμε ή με κοινωνική κατοικία εκεί που υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή δεν μπορεί να πληρώσει κάποιος ενοίκιο, έρχεται το κράτος, του δίνει ένα σπίτι για να μπορέσει να μείνει, να ξεκινήσει και να σταθεί στα πόδια του, έτσι ώστε την επόμενη μέρα με καλύτερους μισθούς, με αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, να μπορέσει να προχωρήσει και ο ίδιος στην αγορά μιας κατοικίας» περιέγραψε.

Η πλατφόρμα θα ανοίξει εντός της ημέρας για την επιλεξιμότητα και είναι μοναδική ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει, σημείωσε καταλήγοντας, διότι θα μπορεί να ξέρει κάποιος αφού αντλήσει τα στοιχεία και για την κατανάλωση ρεύματος, αν για το σπίτι το οποίο επιθυμεί μπορεί να πάρει 70, 80, 90, 95% επιδότηση και να προετοιμαστεί για να μπει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. «Έχουμε απλοποιήσει τις διαδικασίες και οι πληρωμές θα γίνουν και πολύ γρήγορα» ανέφερε.