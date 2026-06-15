Πρώτη ανάλυση για τη χωροθέτηση πυρηνικών σταθμών στην Ελλάδα

Η Athlos Energy, σε συνεργασία με την αμερικανική εταιρεία Cambrian Nuclear, ολοκλήρωσε μια καινοτόμο προκαταρκτική ανάλυση σχετικά με τη χωροθέτηση πυρηνικών σταθμών στην Ελλάδα. Η μελέτη εκπονήθηκε χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Plinth της Cambrian Nuclear, ένα εξειδικευμένο εργαλείο αξιολόγησης τοποθεσιών για πυρηνικούς σταθμούς, που επιτρέπει τη συνδυαστική ανάλυση μεγάλου όγκου γεωχωρικών, σεισμοτεκτονικών και γεωμορφολογικών δεδομένων.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η ανάλυση κάλυψε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ακολουθώντας μια γεωγραφικά ουδέτερη προσέγγιση, χωρίς προκαθορισμένες περιοχές ενδιαφέροντος. Σκοπός ήταν η αρχική αποτύπωση της καταλληλότητας της χώρας για διάφορους τύπους πυρηνικών τεχνολογιών, από συμβατικούς μεγάλους αντιδραστήρες μέχρι μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMRs) και μικροαντιδραστήρες.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ακολουθεί τις διεθνώς αναγνωρισμένες οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), της Αμερικανικής Ρυθμιστικής Αρχής Πυρηνικής Ενέργειας (NRC) και του αμερικανικού Electric Power Research Institute (EPRI). Η αξιολόγηση έλαβε υπόψη παραμέτρους όπως η σεισμικότητα, η εγγύτητα σε ρήγματα, ο κίνδυνος πλημμυρών και κατολισθήσεων, η εγγύτητα σε αστικά κέντρα, η τοπογραφία, η διαθεσιμότητα γης και υδάτινων πόρων, καθώς και η πρόσβαση σε υφιστάμενες ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές. Για την αξιολόγηση των καταλληλότερων περιοχών χρησιμοποιήθηκαν ελληνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων, με ανάλυση σε κλίμακα μερικών δεκάδων μέτρων.

Τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής μελέτης υποδεικνύουν ότι η υψηλή σεισμικότητα της χώρας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους περιοριστικούς παράγοντες για την επιλογή θέσεων μεγάλων πυρηνικών σταθμών. Παράλληλα, η χρήση μικρότερων αντιδραστήρων φαίνεται να διευρύνει σημαντικά το φάσμα των δυνητικά κατάλληλων περιοχών, λόγω των υψηλότερων σεισμικών ορίων σχεδιασμού και μειωμένων αναγκών σε νερό ψύξης.

Συγκεκριμένα, υπό την πιο συντηρητική προσέγγιση χωροθέτησης, με την εφαρμογή αυστηρών σεισμικών κριτηρίων και χωρίς να εξετάζονται πιθανές προσαρμογές ή τεχνολογικές αναβαθμίσεις στον σχεδιασμό των αντιδραστήρων, περιοχές της Θράκης και της Νότιας Εύβοιας αναδεικνύονται ως δυνητικά κατάλληλες για περαιτέρω διερεύνηση όσον αφορά την εγκατάσταση μεγάλων πυρηνικών σταθμών.

Η ανάλυση εξέτασε επίσης σενάρια αυξημένων σεισμικών περιθωρίων σχεδιασμού, τα οποία εφαρμόζονται σε χώρες με υψηλή σεισμικότητα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η εφαρμογή ενισχυμένων τεχνικών προδιαγραφών θα μπορούσε να διευρύνει σημαντικά το φάσμα των περιοχών που μπορούν να εξεταστούν για την ανάπτυξη μεγάλων πυρηνικών εγκαταστάσεων, περιλαμβάνοντας περιοχές της Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, καθώς και της Κεντρικής Ελλάδας.

Επιπλέον, περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου και ορισμένες περιοχές της νησιωτικής χώρας εμφανίζουν προοπτικές για την ανάπτυξη πυρηνικών σταθμών μικρότερης εγκατεστημένης ισχύος.

Η παρούσα μελέτη δεν στοχεύει στην επιλογή ή πρόταση συγκεκριμένης θέσης για την κατασκευή πυρηνικού αντιδραστήρα. Αποτελεί μια πρώτη προκαταρκτική αξιολόγηση, η οποία μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για πιο εξειδικευμένες μελέτες και για την τεκμηριωμένη αξιολόγηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες η πυρηνική ενέργεια θα μπορούσε να εξεταστεί στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης ενεργειακής στρατηγικής της Ελλάδας.

Για την Athlos Energy, η εν λόγω μελέτη αποτελεί μέρος μιας σειράς προκαταρκτικών αναλύσεων με σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση των θεμελιωδών παραμέτρων που σχετίζονται με τη δυνητική εφαρμογή της πυρηνικής ενέργειας στην ελληνική επικράτεια. Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας, ενώ θα μπορούσαν να αποδειχθούν χρήσιμα και για την Ελληνική Πολιτεία, στο πλαίσιο της προσπάθειας μετάβασης της συζήτησης για την πυρηνική ενέργεια από το θεωρητικό στο θεσμικό επίπεδο, μέσω τεχνικά τεκμηριωμένων μελετών.

Αναλυτικά αποτελέσματα των αρχικών προκαταρκτικών μελετών για τη δυνητική συμβολή της πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα θα παρουσιαστούν μετά το καλοκαίρι, σε ειδική εκδήλωση της Athlos Energy. Η εταιρεία εκφράζει τις ευχαριστίες της στην Cambrian Nuclear και τον ιδρυτή της, Δρ. Ethan Bates, για τη συνεργασία, την τεχνογνωσία και τη συμβολή τους στην υλοποίηση της μελέτης.