Πυρπολήθηκε όχημα με βουλγαρικές διπλωματικές πινακίδες στα Σκόπια – Για επιθετική πράξη κάνει λόγο η Σόφια

‘Αγνωστος δράστης πυρπόλησε το μεσημέρι όχημα με βουλγαρικές διπλωματικές πινακίδες, το οποίο ήταν σταθμευμένο κοντά στην πρεσβεία της Βουλγαρίας στα Σκόπια.

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Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές και σε δεύτερο σταθμευμένο όχημα, επίσης με βουλγαρικές διπλωματικές πινακίδες.

Η αστυνομία της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης των Σκοπίων, πρόκειται για νεαρό άτομο, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό.

«Η κυβέρνηση καταδικάζει απερίφραστα τον βανδαλισμό και τον απαράδεκτο εμπρησμό διπλωματικών οχημάτων σε περιοχή που γειτνιάζει με την Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στα Σκόπια. Τέτοιες ενέργειες συνιστούν επίθεση στις αρχές της ασφάλειας, των διπλωματικών σχέσεων και του διεθνούς δικαίου και δεν έχουν θέση σε ένα δημοκρατικό κράτος. Ως κυβέρνηση, θέλουμε να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι κάθε προσπάθεια πρόκλησης εντάσεων, διασποράς μίσους ή διατάραξης της ασφάλειας θα τιμωρηθεί με τη μέγιστη αυστηρότητα» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιανουάριο ένας πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας έσπασε το τζάμι της κεντρικής εισόδου της πρεσβείας της Βουλγαρίας στα Σκόπια, ενώ παλαιότερα υπήρξαν επιθέσεις σε βουλγαρικά πολιτιστικά κέντρα στις πόλεις Μπίτολα (Μοναστήρι) και Οχρίδα.

Οι σχέσεις μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας παραμένουν τεταμένες τα τελευταία χρόνια. Η ένταση κορυφώθηκε μετά το βέτο που άσκησε η Σόφια στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων των Σκοπίων με την ΕΕ.

Η Βουλγαρία είχε μπλοκάρει το 2020 την ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας, υποστηρίζοντας πως υπήρχαν εκκρεμότητες σε ζητήματα ιστορίας, γλώσσας και ερμηνείας της κοινής ιστορικής κληρονομιάς μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο το καλοκαίρι του 2022 οι τότε κυβερνήσεις των δύο χωρών αποδέχθηκαν συμβιβαστική πρόταση της ΕΕ, η οποία προέβλεπε την άρση του βουλγαρικού «βέτο», υπό την προϋπόθεση ότι η Βόρεια Μακεδονία θα τροποποιούσε το Σύνταγμά της ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που διαβιεί στη χώρα.

Ωστόσο, η προηγούμενη κεντροαριστερή κυβέρνηση των Σκοπίων δεν κατάφερε να εξασφαλίσει πλειοψηφία δύο τρίτων στη Βουλή, που απαιτείται για την τροποποίηση του Συντάγματος, λόγω της αντίθεσης του δεξιού κόμματος VMRO-DPMNE, το οποίο σήμερα βρίσκεται στην εξουσία υπό τον πρωθυπουργό Χρίστιαν Μίτσκοσκι. Ο τελευταίος αναφέρει ότι η πρόταση αυτή είναι επιζήμια για τα εθνικά συμφέροντα της χώράς του και σημειώνει ότι δεν θα προχωρήσει σε μία τέτοια τροποποίηση του Συντάγματος.

Η Σόφια αντιδρά για τον πυρπολισμό οχημάτων

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας καταδίκασε έντονα τον πυρπολισμό οχημάτων με βουλγαρικές διπλωματικές πινακίδες κοντά στην πρεσβεία της Βουλγαρίας στα Σκόπια.

«Η επιδεικτική αυτή επιθετική πράξη απειλεί την υγεία και τη ζωή των υπαλλήλων της πρεσβείας μας στα Σκόπια. Χωρίς την έγκαιρη παρέμβαση του Βούλγαρου προξένου με πυροσβεστήρα, η ζημιά από αυτόν τον σκόπιμο εμπρησμό θα μπορούσε να είναι σημαντικά μεγαλύτερη» αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥΠΕΞ της Βουλγαρίας.

«Επιμένουμε στην άμεση και δίκαιη απονομή δικαιοσύνης γι΄ αυτή την υπόθεση. Αυτή η τελευταία επίθεση εναντίον της Βουλγαρίας και των Βουλγάρων είναι αποτέλεσμα επιθετικού πολιτικού λόγου, υποκίνησης μίσους και έλλειψης επαρκούς αντίδρασης από τους θεσμούς (της Βόρειας Μακεδονίας) σε προηγούμενα παρόμοια περιστατικά. Το βουλγαρικό κράτος θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί όλους τις καθιερωμένες πρακτικές για να αντιταχθεί στις προσπάθειες δημιουργίας ατμόσφαιρας φόβου για τους Βούλγαρους στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» προστίθεται στην ανακοίνωση.