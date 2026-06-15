Σαράντης: Η Λυδία Ιωάννου αναλαμβάνει θέση Υπεύθυνης Επενδυτικών Σχέσεων
Η κυρία Λυδία Ιωάννου ξεκινά τα καθήκοντά της από σήμερα, 15 Ιουνίου 2026.
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Δημοσιεύθηκε: 15 Ιουνίου 2026 – 19:26
Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την απόφαση της 13.5.2026, διόρισε την κυρία Λυδία Ιωάννου ως Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων, η οποία αναλαμβάνει τα καθήκοντά της από σήμερα, 15 Ιουνίου 2026.