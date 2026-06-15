Σε-ιστορικό-υψηλό-έκλεισε-ο-dow-jones-στο-χρηματιστήριο-της-Νέας-Υόρκης

Οι μετοχές ενισχύθηκαν στην έναρξη μιας εβδομάδας με μειωμένες συνεδριάσεις (λόγω αργίας την Παρασκευή), καθώς η SpaceX συνέχισε το ανοδικό της ράλι και μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones πρόσθεσε 468,77 μονάδες ή 0,92%, κλείνοντας σε ιστορικό υψηλό στις 51.671,03 μονάδες. Ο δείκτης 30 μετοχών κατέγραψε επίσης νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,65% στις 7.554,29 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 3,07% και έκλεισε στις 26.683,94 μονάδες, καταγράφοντας την καλύτερη ημερήσια επίδοσή του από τις 31 Μαρτίου.

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Η μετοχή της SpaceX εκτινάχθηκε πάνω από 19%, συνεχίζοντας το ράλι της μετά την εκρηκτική δημόσια εμφάνισή της την Παρασκευή, όπου είχε ήδη σημειώσει άνοδο 19%.

«Φαίνεται να είναι πολύ πιο ομαλή εξέλιξη από ό,τι περίμενα, και αυτό δεν είναι κακό», δήλωσε ο Μπράιαν Μάλμπερι, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στη Zacks Investment Management. «Δεν πρόκειται για μια μετοχή τύπου meme από την αρχή, αλλά για επενδυτές που την προσθέτουν και την κρατούν στο χαρτοφυλάκιό τους, όχι για γρήγορες συναλλαγές».

Ο Τραμπ δήλωσε αργά την Κυριακή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι «πλέον ολοκληρωμένη». Το μνημόνιο κατανόησης θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή στην Ελβετία, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ. Ήδη έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά, σύμφωνα με ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο.

«Φαίνεται πραγματικό αυτή τη φορά, καθώς τόσο τα επιτόκια όσο και το πετρέλαιο έχουν διασπάσει κρίσιμα επίπεδα», ανέφερε ο Mάλμπερι. Η εξέλιξη «θα μειώσει την πίεση στις δηλώσεις της Fed και αυτό είναι θετικό μακροπρόθεσμα για την αγορά».

Η ανακοίνωση ήρθε μετά από ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ στον Λίβανο, η οποία ενίσχυσε την αβεβαιότητα για το αν η συμφωνία θα προχωρούσε τελικά.

Ο Τραμπ επίσης δήλωσε ότι ενέκρινε την επαναλειτουργία της κρίσιμης διέλευσης των Στενών του Ορμούζ, οδηγώντας σε απότομη πτώση τις τιμές του πετρελαίου. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε στο CNBC ότι αναμένει πως τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν «χωρίς διόδια και μακροπρόθεσμα». Το αμερικανικό αργό έκλεισε με πτώση περίπου 4,9% στα 80,75 δολάρια το βαρέλι.

Παρότι ο Mάλμπερι σημείωσε ότι θα χρειαστεί «λίγος περισσότερος χρόνος» για να μειωθούν οι τιμές σε προϊόντα διύλισης όπως το καύσιμο αεροσκαφών, η πτώση του αργού στα 80 δολάρια αποτελεί «ισχυρό μήνυμα, δεδομένου ότι αυτή είναι εβδομάδα συνεδρίασης της Fed», ότι δεν απαιτείται αύξηση επιτοκίων και ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα υποχωρήσουν σχετικά γρήγορα.

«Η μεταβλητότητα ενδέχεται να επιμείνει βραχυπρόθεσμα, καθώς οι αγορές αξιολογούν την εφαρμογή και τη βιωσιμότητα της συμφωνίας, ωστόσο διατηρούμε την άποψή μας ότι η ανθεκτική ανάπτυξη και τα ισχυρά εταιρικά κέρδη θα συνεχίσουν να ωθούν τις μετοχές υψηλότερα», δήλωσε η Ουλρίκε Χοφμαν-Μπουρτσάρντι από το Chief Investment Office της UBS.