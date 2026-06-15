Τελευταία ευκαιρία για συμμετοχή στο πρόγραμμα υποτροφιών AKTOR4TheFuture

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το AKTOR4TheFuture, το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, είναι σε πλήρη εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί στα τέλη αυτής της εβδομάδας.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Το AKTOR4TheFuture επιστρέφει με ανανεωμένη δυναμική για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, προσφέροντας υποτροφίες σε νέους επιστήμονες για μεταπτυχιακές σπουδές εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς και εγγυημένη επαγγελματική απασχόληση για 5 χρόνια στον Όμιλο AKTOR.

Λεπτομέρειες του προγράμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους επιστήμονες που επιθυμούν να ολοκληρώσουν μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς του Engineering, Technology & Artificial Intelligence, Energy & Environment, καθώς και Business, Finance και Management.

Στον φετινό δεύτερο κύκλο του προγράμματος, θα χορηγηθούν έως 30 υποτροφίες: οι 20 αφορούν σπουδές στο εξωτερικό, καλύπτοντας πλήρως διδάκτρα έως 50.000 ευρώ ανά υποτρόφο, ενώ οι 10 αφορούν σπουδές σε ΑΕΙ στην Ελλάδα, προσφέροντας οικονομική στήριξη έως 20.000 ευρώ ανά υποτρόφο.

Αφού ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές, οι υποτροφίες θα τους εξασφαλίσουν εργασία για 5 έτη στον Όμιλο AKTOR, με στόχο να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους στην ανάπτυξη του μελλοντικού στελεχιακού δυναμικού της εταιρείας.

Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης στην Ελλάδα

Μέσω του Προγράμματος Υποτροφιών AKTOR4thefuture, οι νέοι επαγγελματίες θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στην πράξη και να εξελιχθούν σε ένα σύγχρονο και δυναμικό επαγγελματικό περιβάλλον, σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους στην Ελλάδα και πρωτοπόρο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Έτσι, το AKTOR4TheFuture συμβάλλει στη διατήρηση του ταλέντου στην Ελλάδα και στην αντιμετώπιση του φαινομένου του brain drain, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα τη δέσμευση του Ομίλου AKTOR να επενδύει και να παρέχει ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης στη νέα γενιά της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.aktor4thefuture.gr/.