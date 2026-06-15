Το ελληνικό χαρτί της Ευρώπης

Η συζήτηση για τη Metlen Energy & Metals (MTLN) περιστρέφεται συνήθως γύρω από την ενέργεια, τα μεγάλα έργα υποδομών, την άμυνα και την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Παράλληλα όμως εξελίσσεται μια δεύτερη ιστορία με ιδιαίτερη σημασία για τη μελλοντική αξία του ομίλου, η οποία συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια της Ευρώπης να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία σε στρατηγικές πρώτες ύλες.

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περάσει πλέον από τις διακηρύξεις στην εφαρμογή. Μέσω του Critical Raw Materials Act έχει προσδιορίσει 17 στρατηγικά μέταλλα και ορυκτά που θεωρούνται απαραίτητα για την ενεργειακή μετάβαση, την άμυνα, τα data centers, τους ημιαγωγούς, τα δίκτυα ηλεκτρισμού και τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, η Ευρώπη εξακολουθεί να παρουσιάζει ελλείψεις σε τουλάχιστον έναν από τους στόχους εξόρυξης, επεξεργασίας ή ανακύκλωσης για περίπου το 65% αυτών των υλικών.

Το γεγονός αυτό εξηγεί γιατί οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να κινητοποιήσουν περίπου 16 δισ. ευρώ χρηματοδοτήσεων για στρατηγικά έργα πρώτων υλών, με στόχο τη δημιουργία ευρωπαϊκών αλυσίδων εφοδιασμού που θα περιορίσουν την εξάρτηση από τρίτες χώρες και κυρίως από την Κίνα.

Μέσα σε αυτό το νέο βιομηχανικό τοπίο, το όνομα της Metlen εμφανίζεται όλο και συχνότερα στις αναλύσεις που εξετάζουν την ευρωπαϊκή αλυσίδα κρίσιμων πρώτων υλών. Η Morgan Stanley χαρακτηρίζει τον ελληνικό όμιλο ως τον πλέον άμεσο ωφελημένο από το νέο πλαίσιο στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύοντας το επενδυτικό πρόγραμμα που υλοποιείται στο συγκρότημα του Αλουμινίου της Ελλάδος.

Η επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ αφορά την επέκταση της παραγωγής βωξίτη, αλουμίνας και γαλλίου. Τα μεγέθη είναι εντυπωσιακά. Η παραγωγή βωξίτη προβλέπεται να αυξηθεί από περίπου 1,2 εκατ. τόνους σε 2 εκατ. τόνους ετησίως, ενώ η παραγωγή αλουμίνας αναμένεται να ανέλθει από 875 χιλιάδες τόνους σε 1,265 εκατ. τόνους.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το γάλλιο. Πρόκειται για μέταλλο που χρησιμοποιείται σε ημιαγωγούς, ηλεκτρονικά συστήματα υψηλής απόδοσης, τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές, αμυντικά συστήματα, αισθητήρες και τεχνολογίες αιχμής. Η Ευρώπη παραμένει σήμερα έντονα εξαρτημένη από κινεζικές προμήθειες, ενώ οι περιορισμοί που επέβαλε η Κίνα στις εξαγωγές έχουν μεταβάλει ριζικά τη διεθνή αγορά.

Η σχεδιαζόμενη μονάδα της Metlen θα έχει δυναμικότητα 50 τόνων γαλλίου ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 5% της παγκόσμιας παραγωγής. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι η Morgan Stanley εντάσσει το έργο στον ευρύτερο σχεδιασμό της Ευρώπης για την αναδιάρθρωση των αλυσίδων εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών. Σε μια λίστα 60 στρατηγικών έργων που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ελληνικό project συγκαταλέγεται στα λίγα που μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την αυτάρκεια της ηπείρου σε συγκεκριμένο μέταλλο.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα υπολογίζει ότι η επέκταση σε βωξίτη, αλουμίνα και γάλλιο μπορεί να συνεισφέρει 100 έως 150 εκατ. ευρώ EBITDA ετησίως από το 2028, ενώ η δημόσια στήριξη οδηγεί σε εσωτερικό βαθμό απόδοσης μεταξύ 33% και 56%. Η ίδια έκθεση αναφέρει ότι το επενδυτικό πρόγραμμα αναμένεται να λάβει περίπου 118 εκατ. ευρώ επιχορηγήσεις και φορολογικά κίνητρα, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 40% του συνολικού κόστους της επένδυσης.

Εκείνο που ίσως δεν έχει ακόμη αναδειχθεί επαρκώς από την αγορά είναι ότι η ιστορία δεν περιορίζεται στο γάλλιο.

Η BofA, έπειτα από επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του ομίλου και συναντήσεις με τη διοίκηση, δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη νέα τεχνολογική κατεύθυνση της Metlen. Σύμφωνα με την τράπεζα, η πιλοτική μονάδα του ομίλου έχει ήδη αποδείξει ότι η ιδιόκτητη υδρομεταλλουργική τεχνολογία μπορεί να ανακτά οικονομικά εκμεταλλεύσιμες ποσότητες μετάλλων από βιομηχανικές σκωρίες και δευτερογενείς πρώτες ύλες.

Το αρχικό στάδιο αφορά την αξιοποίηση ιστορικών αποθεμάτων σκωρίας στη Ρουμανία, όμως η διοίκηση εξετάζει και τη χρήση πρώτων υλών από τρίτους προμηθευτές. Εφόσον το μοντέλο επεκταθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα, η δραστηριότητα Circular Metals αποκτά χαρακτηριστικά αυτόνομου πυλώνα ανάπτυξης.

Παράλληλα, η επέκταση της παραγωγής αλουμίνας δεν υλοποιείται χωρίς εμπορική κάλυψη. Η BofA αναφέρει ότι η επένδυση υποστηρίζεται από συμφωνία με τη Rio Tinto, γεγονός που προσφέρει αυξημένη ορατότητα στη μελλοντική διάθεση της παραγωγής.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο αφορά τις διαπραγματεύσεις για πολυετή συμβόλαια προμήθειας γαλλίου. Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με πελάτες από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα. Για ένα στρατηγικό μέταλλο με περιορισμένη προσφορά και αυξανόμενη ζήτηση, η ύπαρξη τέτοιων εμπορικών επαφών αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Η Morgan Stanley υπενθυμίζει ότι η Κίνα διατηρεί δεσπόζουσα θέση σε μεγάλο μέρος της παγκόσμιας επεξεργασίας κρίσιμων πρώτων υλών, ελέγχοντας σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και το 90% της σχετικής αλυσίδας αξίας.

Ταυτόχρονα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενεργοποιήσει το πρόγραμμα Project Vault ύψους 12 δισ. δολαρίων, ενώ η Ιαπωνία ενισχύει διαρκώς τις δικές της στρατηγικές προμήθειες και αποθέματα. Η Ευρώπη επιχειρεί τώρα να καλύψει το χαμένο έδαφος.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Metlen δεν αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως παραγωγός αλουμινίου ή ως ενεργειακός όμιλος, αλλά εντάσσεται σε μια μικρή ομάδα ευρωπαϊκών εταιρειών που διαθέτουν πραγματική παραγωγική βάση σε στρατηγικά μέταλλα και έχουν ήδη εξασφαλίσει πρόσβαση σε ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η BofA διατηρεί σύσταση Buy και τιμή-στόχο τα 52 ευρώ, εκτιμώντας EBITDA 1,166 δισ. ευρώ το 2026 και 1,260 δισ. ευρώ το 2027.

Με τη μετοχή στα 41,24 ευρώ και την κεφαλαιοποίηση στα 5,89 δισ. ευρώ, η αγορά εξακολουθεί να αποτιμά πρωτίστως τις σημερινές δραστηριότητες του ομίλου. Το νέο σκέλος των κρίσιμων μετάλλων προσθέτει έναν πρόσθετο αναπτυξιακό μηχανισμό, ο οποίος συνδέεται άμεσα με τις βιομηχανικές προτεραιότητες της Ευρώπης για την επόμενη δεκαετία.

Το γάλλιο των 50 τόνων τραβά εύλογα τα βλέμματα. Πίσω από αυτό, όμως, βρίσκεται μια επένδυση που αυξάνει την παραγωγή βωξίτη, επεκτείνει την αλουμίνα, εισάγει νέες τεχνολογίες ανάκτησης μετάλλων και εντάσσεται σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων 16 δισ. ευρώ. Η Metlen αποκτά παρουσία σε μια αγορά που η Ευρώπη προσπαθεί να χτίσει σχεδόν από την αρχή. Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο συμπέρασμα.

Διαγραμματικά η μετοχή κατάφερε να κλείσει για πρώτη φορά πάνω από το κρίσιμο όριο των 42 ευρώ έπειτα από 124 ημέρες. Πρόκειται για μια ζώνη που λειτούργησε επί μήνες ως οροφή, ανακόπτοντας κάθε ανοδική προσπάθεια και μετατρέποντας την περιοχή σε βασικό σημείο αναφοράς για τους επενδυτές. Εφόσον οι επόμενες συνεδριάσεις επιβεβαιώσουν τη ζώνη 42 με 41,40 ευρώ ως αγοραστική βάση, θα ανοίξει ο δρόμος για κίνηση προς την επόμενη ζώνη στόχου των 44,00 με 45,50 ευρώ.

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June 15, 2026