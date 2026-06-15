Τραμπ-κατά-Νετανιάχου:-«Πρέπει-να-είναι-ευγνώμων-στις-ΗΠΑ,-γιατί-αν-το-Ιράν-είχε-πυρηνικό-όπλο,-το-Ισραήλ-δεν-θα-υπήρχε-ούτε-για-δύο-ώρες»

Αιχμές κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου άφησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ οφείλει να αναγνωρίσει τον ρόλο της Ουάσιγκτον στην επίτευξη της συμφωνίας με το Ιράν. Σε συνέντευξή του στους New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε τη διπλωματική πρωτοβουλία της κυβέρνησής του, ενώ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα επανέλθουν σε στρατιωτική δράση εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε ικανοποιητική συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, με φόντο τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στους New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η συμφωνία εξυπηρετεί και τα συμφέροντα του Ισραήλ, ενώ σημείωσε ότι η κυβέρνησή του διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αποτροπή μιας πολύ πιο επικίνδυνης εξέλιξης για την περιοχή.

«Είναι πολύ δύσκολος άνθρωπος»

Αναφερόμενος προσωπικά στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο Τραμπ δήλωσε: «Είναι πολύ δύσκολος άνθρωπος. Και, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, θα έπρεπε να είναι πολύ ευγνώμων απέναντί μας γι’ αυτό που κάναμε. Γιατί αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για δύο ώρες».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανιζόταν τις τελευταίες εβδομάδες ολοένα και πιο ενοχλημένος από τη στάση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο φέρονται να έθεταν επανειλημμένα σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Ο Τραμπ επαίνεσε επίσης τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν για τη συμβολή τους στην προώθηση της συμφωνίας.

Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε ως ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της συμφωνίας τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως είπε, η συμφωνία θα εγγυάται ότι το στρατηγικής σημασίας πέρασμα θα παραμείνει «μόνιμα χωρίς διόδια».

Ο Τραμπ παρουσίασε την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού ως σημαντικό επίτευγμα της διπλωματικής προσπάθειας των ΗΠΑ. Ωστόσο, σημειώνεται ότι το Ιράν δεν είχε επιβάλει διόδια στα πλοία πριν από τη σύγκρουση, γεγονός που σημαίνει ότι η συμφωνία επαναφέρει ουσιαστικά το καθεστώς που ίσχυε πριν από τον πόλεμο.

Προειδοποίηση προς την Τεχεράνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία δεν κλείνει οριστικά το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Όπως ανέφερε, εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει τις επόμενες εβδομάδες σε μια συμφωνία που θα θεωρηθεί επαρκής από την Ουάσιγκτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν νέες κινήσεις πίεσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ενδεχόμενα που βρίσκονται στο τραπέζι είναι είτε η επανέναρξη στρατιωτικών επιθέσεων είτε η ανάληψη ενός ευρύτερου ρόλου ασφαλείας στην περιοχή.

Ο Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να γίνουν «ο εγγυητής της Μέσης Ανατολής» με αντάλλαγμα το 20% των εσόδων της περιοχής, εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.