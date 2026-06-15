Τραμπ:-Τα-πλοία-έχουν-αρχίσει-να-βγαίνουν-από-τα-Στενά-του-Ορμούζ,-φορτωμένα-με-πετρέλαιο

Για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την κινητικότητα που έχει αρχίσει να παρουσιάζεται, έκανε λόγο σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως αρκετά πλοία, που είναι φορτωμένα με πετρέλαιο, εξέρχονται από το συγκεκριμένο πέρασμα.

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Παράλληλα, σε μια προσπάθεια να απαντήσει στις αυξανόμενες ανησυχίες των πλοιοκτητών για την ύπαρξη ναρκών, ανέφερε πως υπάρχουν διαδρομές στη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό που είναι ασφαλείς.

«Τα πλοία αρχίζουν να απομακρύνονται από τα Στενά του Ορμούζ, πολλά από τα οποία είναι φορτωμένα με πετρέλαιο. Ακολουθούν τη νότια «αρτηρία», η οποία είναι απόλυτα ασφαλής και ανέπαφη. Υπάρχουν και άλλες διαδρομές, επίσης!!!» ανέφερε σχετικά.

Πρακτορείο Fars: Ελεύθερη για 60 μέρες η ναυσιπλοΐα, έρχονται τέλη διέλευσης στη συνέχεια

Το Ιράν δεν θα χρεώνει πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ για 60 ημέρες, όπως αναφέρει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο πηγή εξοικειωμένη με το θέμα, αλλά προτίθεται να εισάγει χρεώσεις μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος.

Σύμφωνα με το το ιρανικό πρακτορείο η τελική διατύπωση αναγνωρίζει ρητά τον ρόλο του Ιράν και του Ομάν στη μελλοντική διαχείριση των ναυτιλιακών υπηρεσιών στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Ουάσινγκτον αποδέχεται για πρώτη φορά το δικαίωμα της Τεχεράνης να επιβάλλει χρεώσεις για υπηρεσίες που σχετίζονται με τη ναυσιπλοΐα στο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

«Το Ιράν θα επιτρέπει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς χρέωση μόνο για 60 ημέρες», αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ.

Μετά την παρέλευση των 60 ημερών, η Τεχεράνη σκοπεύει να αποκομίσει έσοδα από τη διέλευση των πλοίων παρέχοντας υπηρεσίες ασφαλείας, ναυτιλίας και ασφάλισης. Το Fars δεν διευκρίνισε πότε ακριβώς θα τεθεί σε ισχύ αυτή η ρύθμιση.

«Δηλαδή, οι ΗΠΑ συμφώνησαν ακόμη και στην ίδια την ιδέα της επιβολής χρεώσεων», σημειώνει το ιρανικό μέσο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, το κείμενο του ιρανο-αμερικανικού μνημονίου προβλέπει ότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ θα ρυθμίζεται από το Ιράν και το Ομάν.

Το Fars αναφέρει ότι η Τεχεράνη πρόσθεσε ρήτρα για την επιβολή τελών θαλάσσιων υπηρεσιών στη συμφωνία πλαισίου με τις ΗΠΑ λίγο πριν από την ανακοίνωσή της.

«Στις τελευταίες στιγμές των διαπραγματεύσεων, το κείμενο του μνημονίου τροποποιήθηκε ώστε να τονίζει σαφώς και ρητά το ζήτημα της ιρανικής και ομανικής κυριαρχίας στα Στενά του Ορμούζ», αναφέρει η πηγή που επικαλείται το Fars.

«Η χρήση του όρου ‘θαλάσσιες υπηρεσίες’ σημαίνει ότι οι ΗΠΑ έχουν αποδεχθεί ότι τα τέλη θα καταβάλλονται στο Ιράν», προσθέτει.

Τα 600 πλοία στην… ουρά και το δύσκολο στοίχημα της επιστροφής στην κανονικότητα

Η ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου προκάλεσε άμεση ανακούφιση στις διεθνείς αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, οι επενδυτές έσπευσαν να προεξοφλήσουν αποκλιμάκωση της έντασης και η παγκόσμια οικονομία έδειξε να αναπνέει ξανά έπειτα από μήνες αβεβαιότητας.

Ωστόσο, πίσω από την αισιοδοξία των πρώτων αντιδράσεων, η πραγματικότητα αποδεικνύεται πολύ πιο σύνθετη. Η συμφωνία μπορεί να έβαλε φρένο στη στρατιωτική αντιπαράθεση, δεν σημαίνει όμως ότι επανέρχεται αυτόματα η κανονικότητα στο παγκόσμιο εμπόριο, στις ενεργειακές αγορές και στη ναυτιλία.Για πολλούς αναλυτές, η πραγματική δοκιμασία ξεκινά τώρα. Σχεδόν 600 πλοία παραμένουν ακινητοποιημένα μέσα στον Περσικό Κόλπο, ενώ εκατοντάδες άλλα περιμένουν έξω από την πύλη εισόδου του. Αναλυτές, πλοιοκτήτες, ασφαλιστές και traders προειδοποιούν ότι η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα είναι ούτε άμεση ούτε εύκολη. Η κρίση που προηγήθηκε δεν προκάλεσε μόνο διαταραχές στις ενεργειακές ροές. Δημιούργησε νέα εμπορικά μοτίβα, αύξησε το κόστος μεταφοράς, άλλαξε τις στρατηγικές προμηθειών και ανάγκασε πολλές χώρες να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού. Γι’ αυτό και η αγορά αντιμετωπίζει με προσοχή τα πρώτα βήματα μετά τη συμφωνία.