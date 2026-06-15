ΤτΕ: Η ακρίβεια επιστρέφει από την ενέργεια και κολλάει στις υπηρεσίες

Η νέα εικόνα του πληθωρισμού δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια παρερμηνείας. Το δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος για τον πληθωρισμό δείχνει ότι η Ελλάδα μπαίνει ξανά σε φάση έντονης πληθωριστικής απόκλισης από την Ευρωζώνη, με βασικό πυροκροτητή την ενέργεια, αλλά με βαθύτερο πρόβλημα την επιμονή των υπηρεσιών και των προσδοκιών. Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα ανέβηκε τον Μάιο στο 4,9%, όταν στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,2% και στις ΗΠΑ στο 4,2%. Δεν πρόκειται απλώς για μια στατιστική επιδείνωση. Πρόκειται για ένδειξη ότι το ενεργειακό σοκ περνά γρήγορα στην ελληνική οικονομία και ότι η χώρα παραμένει πιο ευάλωτη από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.

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Διάγραμμα 1: Πληθωρισμός HICP Ελλάδα έναντι Ευρωζώνης

Η ελληνική απόκλιση ανοίγει ξανά

Η Ελλάδα ξεκίνησε το 2026 με πληθωρισμό 2,9% τον Ιανουάριο, ανέβηκε στο 3,1% τον Φεβρουάριο, στο 3,4% τον Μάρτιο και στη συνέχεια έκανε άλμα στο 4,6% τον Απρίλιο και στο 4,9% τον Μάιο. Την ίδια περίοδο η Ευρωζώνη κινήθηκε σαφώς χαμηλότερα, από 1,7% τον Ιανουάριο στο 3,2% τον Μάιο. Η διαφορά, λοιπόν, δεν είναι οριακή. Είναι πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά κρίσιμη, διότι δείχνει ότι η ελληνική οικονομία απορροφά πιο βίαια τις αυξήσεις κόστους.

Η ΤτΕ σημειώνει ότι η διαδικασία αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη αντιστράφηκε απότομα, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Στην Ελλάδα, όμως, η αναστροφή είναι εντονότερη. Ο πληθωρισμός κινείται ανοδικά από τον Ιανουάριο και πλέον βρίσκεται αισθητά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αυτό είναι το πρώτο βαρύ συμπέρασμα του δελτίου: η χώρα δεν έχει απλώς εισαγόμενο πληθωρισμό, αλλά εισαγόμενο πληθωρισμό με ελληνικό πολλαπλασιαστή.

Η ενέργεια είναι ο άμεσος πυροκροτητής

Το πιο καθαρό μήνυμα του δελτίου είναι ότι η ενέργεια ξαναχτυπά τον πληθωρισμό. Στην Ελλάδα, ο ενεργειακός πληθωρισμός ήταν αρνητικός στις αρχές του έτους, στο -4,4% τον Ιανουάριο και στο -3,4% τον Φεβρουάριο. Τον Μάρτιο πέρασε απότομα στο +7,7%, τον Απρίλιο εκτινάχθηκε στο +21,6% και τον Μάιο παρέμεινε στο πολύ υψηλό +20,0%. Στην Ευρωζώνη, η αντίστοιχη αύξηση ήταν επίσης μεγάλη, αλλά σαφώς μικρότερη: +10,8% τον Απρίλιο και +10,9% τον Μάιο.

Με απλά λόγια, η ενεργειακή πίεση στην Ελλάδα ήταν περίπου διπλάσια από την ευρωπαϊκή. Και εδώ βρίσκεται η ουσία: όταν η ενέργεια ανεβαίνει τόσο απότομα, δεν επηρεάζει μόνο τους λογαριασμούς και τα καύσιμα. Περνά στις μεταφορές, στο κόστος παραγωγής, στα τρόφιμα, στις υπηρεσίες και τελικά στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής.

Διάγραμμα 2: Ενεργειακός πληθωρισμός Ελλάδα έναντι Ευρωζώνης

Το σοκ στα καύσιμα είναι βαρύ

Τα επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα είναι αποκαλυπτικά. Τα υγρά καύσιμα εμφανίζουν αύξηση 53,2% τον Μάιο, τα καύσιμα προσωπικών μεταφορικών μέσων 22,1%, το φυσικό αέριο μέσω δικτύου 21,0%, ενώ το ηλεκτρικό ρεύμα κινείται στο 5,9%. Αυτά τα ποσοστά δεν είναι απλές διακυμάνσεις. Είναι σοκ κόστους.

Η ΤτΕ συνδέει την εξέλιξη αυτή με τις υψηλές τιμές ενεργειακών εμπορευμάτων, τις ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά στη Μέση Ανατολή, τις ανάγκες αναπλήρωσης αποθεμάτων φυσικού αερίου στην Ευρώπη και τον ανταγωνισμό για φορτία LNG. Το πετρέλαιο υποχώρησε κάπως καθώς μειώθηκαν οι φόβοι για παρατεταμένο σοκ προσφοράς, αλλά οι τιμές φυσικού αερίου κινήθηκαν ανοδικά. Άρα η εικόνα είναι πιο σύνθετη από ένα απλό “ανέβηκε το πετρέλαιο”. Υπάρχει ευρύτερη ενεργειακή νευρικότητα.

Οι υπηρεσίες κρατούν την ακρίβεια ζωντανή

Το δεύτερο και ίσως πιο επικίνδυνο στοιχείο είναι οι υπηρεσίες. Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός υπηρεσιών έφτασε τον Μάιο στο 5,7%, έναντι 3,5% στην Ευρωζώνη. Ο δομικός πληθωρισμός, δηλαδή ο δείκτης χωρίς ενέργεια, τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό, ανέβηκε στην Ελλάδα στο 3,9%, ενώ στην Ευρωζώνη ήταν 2,5%.

Αυτό σημαίνει ότι η ακρίβεια δεν περιορίζεται πλέον στον λογαριασμό της ενέργειας. Έχει περάσει σε τομείς που δεν πέφτουν εύκολα. Οι υπηρεσίες έχουν αδράνεια. Όταν αυξάνονται οι τιμές σε ενοίκια, τουρισμό, εστίαση, μεταφορές, επισκευές και επαγγελματικές υπηρεσίες, δεν επιστρέφουν γρήγορα προς τα κάτω, ακόμη κι αν υποχωρήσει η ενέργεια. Αυτός είναι ο κίνδυνος ενός πιο κολλημένου πληθωρισμού.

Οι επιχειρήσεις ετοιμάζουν νέες μετακυλίσεις κόστους

Σημαντικό σήμα έρχεται και από τους πρόδρομους δείκτες για την ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τον PMI Μαΐου, ο πληθωρισμός στις τιμές εισροών της μεταποίησης αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Ιούνιο του 2022. Οι αιτίες είναι οι ελλείψεις υλικών λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και οι υψηλότερες τιμές ενέργειας. Παράλληλα, οι τιμές εκροών αυξήθηκαν στον μεγαλύτερο βαθμό των τελευταίων τεσσάρων ετών, καθώς οι επιχειρήσεις προσπάθησαν να περάσουν το υψηλότερο κόστος στους πελάτες τους.

Αυτό είναι το πιο πρακτικό καμπανάκι για τους καταναλωτές. Όταν οι επιχειρήσεις βλέπουν αύξηση κόστους και αρχίζουν να την περνούν στις τελικές τιμές, το σοκ δεν μένει προσωρινό. Απλώνεται στην αγορά. Η ΤτΕ καταγράφει επίσης αυξημένες προσδοκίες πώλησης τιμών σε υπηρεσίες, λιανικό εμπόριο και κατασκευές. Δηλαδή η αγορά δεν περιμένει σταθεροποίηση. Περιμένει νέες αυξήσεις.

Οι καταναλωτές δεν πιστεύουν ότι η ακρίβεια τελειώνει

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα των πληθωριστικών προσδοκιών. Οι καταναλωτές στην Ελλάδα περιμένουν πληθωρισμό 9,9% για τους επόμενους 12 μήνες, όταν στην Ευρωζώνη η αντίστοιχη προσδοκία είναι 4,0%. Για ορίζοντα τριετίας, οι προσδοκίες στην Ελλάδα είναι 5,7%, έναντι 2,9% στην Ευρωζώνη. Για ορίζοντα πενταετίας, η Ελλάδα βρίσκεται στο 5,0%, ενώ η Ευρωζώνη στο 2,4%.

Αυτό είναι βαθιά προβληματικό. Όταν τα νοικοκυριά πιστεύουν ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν, αλλάζει η συμπεριφορά τους. Πιέζουν για υψηλότερους μισθούς, επισπεύδουν αγορές, δυσπιστούν απέναντι στην αποκλιμάκωση και ενισχύουν τον φαύλο κύκλο ακρίβειας. Δεν αρκεί, λοιπόν, να πέσει μια διεθνής τιμή ενέργειας. Πρέπει να αποκατασταθεί και η εμπιστοσύνη ότι η ακρίβεια πραγματικά υποχωρεί. Στην Ελλάδα, αυτή η εμπιστοσύνη δεν υπάρχει.

Η ΤτΕ βλέπει πληθωρισμό 3,8% το 2026

Οι προβλέψεις της ΤτΕ είναι αυστηρές. Για την Ελλάδα, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός προβλέπεται να ανέβει στο 3,8% το 2026, από 2,9% το 2025. Στη συνέχεια αναμένεται αποκλιμάκωση στο 2,6% το 2027 και στο 2,3% το 2028. Για την Ευρωζώνη, οι αντίστοιχες προβλέψεις είναι 3,0% το 2026, 2,3% το 2027 και 2,0% το 2028. Άρα η Ελλάδα προβλέπεται να παραμείνει πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο σε όλη την περίοδο.

Η πρόβλεψη για την ενέργεια είναι ακόμη πιο χαρακτηριστική. Ο ενεργειακός πληθωρισμός στην Ελλάδα προβλέπεται στο 11,0% το 2026, για να πέσει στο 1,0% το 2027 και να ανέβει ξανά στο 2,4% το 2028, λόγω της επίδρασης του ETS2, του νέου ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας ρύπων που θα επιβαρύνει ενεργειακές τιμές. Αυτό σημαίνει ότι η ενεργειακή αποκλιμάκωση μπορεί να υπάρξει, αλλά δεν είναι μόνιμα εξασφαλισμένη.

Τα επιτόκια επιστρέφουν ως απειλή

Το δελτίο της ΤτΕ δείχνει και κάτι ακόμη: οι αγορές δεν τιμολογούν χαλάρωση. Η ΕΚΤ αύξησε τα τρία βασικά επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στις 11 Ιουνίου 2026, ενώ οι αγορές θεωρούν πολύ πιθανή ακόμη μία αύξηση 25 μονάδων βάσης τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο του 2026 και πιθανή άλλη μία έως το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Στις ΗΠΑ, οι αγορές έχουν επίσης μετακινηθεί προς υψηλότερη πορεία επιτοκίων, θεωρώντας πιθανή μία αύξηση από τη Fed έως το τέλος του 2026 και πιθανή δεύτερη στο πρώτο εξάμηνο του 2027.

Αυτό αλλάζει όλο το αφήγημα. Η συζήτηση για γρήγορη επιστροφή σε χαμηλότερα επιτόκια αποδυναμώνεται. Αν ο πληθωρισμός παραμείνει επίμονος, οι κεντρικές τράπεζες δεν θα έχουν την πολυτέλεια να στηρίξουν την ανάπτυξη με φθηνότερο χρήμα. Για την Ελλάδα, αυτό σημαίνει ακριβότερη χρηματοδότηση, πίεση σε δάνεια, επιβάρυνση επιχειρήσεων και νοικοκυριών και μεγαλύτερη σημασία στη δημοσιονομική πειθαρχία.

Το πολιτικό και οικονομικό συμπέρασμα

Το δελτίο της ΤτΕ είναι προειδοποίηση, όχι απλή καταγραφή. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα νέο κύμα ακρίβειας που ξεκινά από την ενέργεια, αλλά δεν σταματά εκεί. Περνά στις υπηρεσίες, στις επιχειρηματικές προσδοκίες, στις τελικές τιμές και στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Η χώρα βρίσκεται ξανά σε δυσμενέστερη θέση από την Ευρωζώνη, με υψηλότερο γενικό πληθωρισμό, υψηλότερο δομικό πληθωρισμό, υψηλότερο πληθωρισμό υπηρεσιών και πολύ υψηλότερες προσδοκίες των νοικοκυριών.

Το ζήτημα δεν είναι αν ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει κάποια στιγμή από τα τρέχοντα επίπεδα. Το ζήτημα είναι πόσο βαθιά θα περάσει στην οικονομία πριν υποχωρήσει. Αν οι αυξήσεις στην ενέργεια μετατραπούν σε μόνιμες αυξήσεις στις υπηρεσίες, στους μισθούς, στα ενοίκια και στις επιχειρηματικές τιμολογήσεις, τότε η Ελλάδα θα βρεθεί με έναν πληθωρισμό πιο επίμονο, πιο κοινωνικά επώδυνο και πιο δύσκολο να ελεγχθεί.

Η ωμή ανάγνωση είναι μία: η ακρίβεια δεν τελείωσε. Απλώς άλλαξε μορφή. Και τώρα επιστρέφει από το πιο ευαίσθητο κανάλι της ελληνικής οικονομίας — την ενέργεια — την ώρα που οι υπηρεσίες και οι προσδοκίες δείχνουν ότι το πρόβλημα έχει ήδη αρχίσει να γίνεται πιο βαθύ.