Τυχερά-παιχνίδια:-Νέο-φορολογικό-βάρος-από-την-1η-Ιουλίου-σε-μια-αγορά-που-ήδη-αποδίδει-πάνω-από-1-δισ.-ευρώ

Αυξάνονται οι φόροι στα κέρδη των παικτών στα online καζίνο και στο πόκερ – Προβληματισμός στην αγορά για τις επιπτώσεις σε παίκτες και παρόχους.

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Η αγορά των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης, με το online στοίχημα, τα διαδικτυακά καζίνο και το online πόκερ να καταγράφουν διαδοχικά ρεκόρ. Παράλληλα, το Δημόσιο εισπράττει κάθε χρόνο ολοένα και μεγαλύτερα ποσά από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, γεγονός που έχει καταστήσει τον κλάδο μία από τις σημαντικότερες πηγές φορολογικών εσόδων.

Παρ’ όλα αυτά, από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο φορολογικό καθεστώς που αυξάνει σημαντικά την επιβάρυνση στα κέρδη των παικτών στα online παίγνια. Η απόφαση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην αγορά, καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες του κλάδου αποδίδουν ήδη σημαντικά ποσά στο κράτος, ενώ ταυτόχρονα καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον αυξημένου ανταγωνισμού και αυστηρής εποπτείας.

Τι αλλάζει από την 1η Ιουλίου

Οι αλλαγές αφορούν τα διαδικτυακά παιχνίδια τύπου καζίνο, τα slots («φρουτάκια») και το online πόκερ.

Το αφορολόγητο όριο για καθαρά ημερήσια κέρδη έως 100 ευρώ παραμένει ως έχει. Από εκεί και πάνω όμως οι συντελεστές αυξάνονται σημαντικά.

Συγκεκριμένα:

• Κέρδη έως 100 ευρώ: παραμένουν αφορολόγητα.

• Κέρδη από 100 έως 500 ευρώ: ο φόρος αυξάνεται από 15% σε 20%.

• Κέρδη άνω των 500 ευρώ: ο φόρος αυξάνεται από 20% σε 30%.

Η φορολόγηση υπολογίζεται στο καθαρό ημερήσιο αποτέλεσμα του παίκτη, δηλαδή αφού αφαιρεθούν οι απώλειες από τα κέρδη της ίδιας ημέρας.

Στην πράξη, ένας παίκτης που εμφανίζει καθαρό ημερήσιο κέρδος 300 ευρώ πλήρωνε μέχρι σήμερα φόρο 45 ευρώ και κρατούσε 255 ευρώ. Με το νέο καθεστώς ο φόρος αυξάνεται στα 60 ευρώ, περιορίζοντας το καθαρό κέρδος στα 240 ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά στα υψηλότερα κέρδη, όπου η επιβάρυνση αυξάνεται αισθητά σε σχέση με το σημερινό καθεστώς.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου, το μέτρο αναμένεται να αποφέρει περίπου 50 εκατ. ευρώ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και έως 100 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση από το 2027.

Μια αγορά που ήδη γεμίζει τα κρατικά ταμεία

Η συζήτηση για τη νέα φορολογική επιβάρυνση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν συνυπολογίσει κανείς τα έσοδα που ήδη αποφέρει ο κλάδος στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της αγοράς τυχερών παιχνιδιών διαμορφώθηκαν το 2025 στα 3,07 δισ. ευρώ, καταγράφοντας νέα αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Το online κομμάτι της αγοράς ήταν εκείνο που κατέγραψε τη μεγαλύτερη δυναμική, με τα ακαθάριστα έσοδα των διαδικτυακών παρόχων να αγγίζουν τα 1,19 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή μετατόπιση των παικτών προς τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Την ίδια στιγμή, τα συνολικά έσοδα του Δημοσίου από τα τυχερά παιχνίδια ξεπέρασαν το 1,15 δισ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 696 εκατ. ευρώ προήλθαν από φόρους και δικαιώματα που καταβάλλουν οι πάροχοι, ενώ περισσότερα από 463 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν από τη φορολόγηση των κερδών των παικτών.

Τα στοιχεία αυτά εξηγούν γιατί αρκετοί παράγοντες της αγοράς αντιμετωπίζουν με επιφυλάξεις τη νέα φορολογική παρέμβαση, υποστηρίζοντας ότι το κράτος αυξάνει εκ νέου τις επιβαρύνσεις σε έναν κλάδο που ήδη συνεισφέρει σημαντικά στα δημόσια έσοδα.

Οι ενστάσεις της αγοράς

Οι αντιδράσεις δεν περιορίζονται μόνο στους παίκτες. Οι αδειοδοτημένοι πάροχοι εκφράζουν επίσης προβληματισμό, υποστηρίζοντας ότι η νέα φορολογία επηρεάζει συνολικά την ελκυστικότητα του νόμιμου δικτύου.

Όπως επισημαίνουν στελέχη της αγοράς, οι εταιρείες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών λειτουργούν ήδη υπό ένα ιδιαίτερα απαιτητικό φορολογικό πλαίσιο, καθώς καταβάλλουν φόρο 35% επί των μικτών εσόδων από παιχνίδια, πέρα από τις υπόλοιπες φορολογικές και ρυθμιστικές τους υποχρεώσεις.

Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι ότι η αύξηση της επιβάρυνσης στα κέρδη ενδέχεται να ενισχύσει την ελκυστικότητα μη αδειοδοτημένων πλατφορμών που λειτουργούν εκτός του ελληνικού ρυθμιστικού πλαισίου. Σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, όσο αυξάνεται το κόστος συμμετοχής στο νόμιμο περιβάλλον, τόσο μεγαλύτερος γίνεται ο κίνδυνος μετακίνησης μέρους της δραστηριότητας προς τον παράνομο τζόγο.

Ένα στοίχημα με αβέβαιο αποτέλεσμα

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η νέα φορολογική παρέμβαση θα ενισχύσει περαιτέρω τα δημόσια έσοδα, χωρίς να επηρεάσει τους περιστασιακούς παίκτες, καθώς διατηρείται το αφορολόγητο όριο έως τα 100 ευρώ.

Στην αγορά, ωστόσο, αρκετοί εκτιμούν ότι η αποτελεσματικότητα του μέτρου θα κριθεί από το κατά πόσο θα διατηρηθεί η ισορροπία ανάμεσα στη δημοσιονομική απόδοση και στην ανταγωνιστικότητα του νόμιμου δικτύου.

Το βέβαιο είναι ότι από την 1η Ιουλίου παίκτες και πάροχοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα. Και το ερώτημα που ήδη τίθεται είναι αν η περαιτέρω αύξηση της φορολογικής πίεσης θα αποδώσει τα προσδοκώμενα οφέλη ή αν θα δημιουργήσει νέες προκλήσεις σε έναν κλάδο που ήδη αποφέρει πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως στα κρατικά ταμεία.