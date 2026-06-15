Χρηματιστήριο: Νέα υψηλά 17 ετών με «καύσιμο» τις τράπεζες και την εκεχειρία στον Κόλπο

Ο Γενικός Δείκτης +1,69% στις 2.462,63 μονάδες — ράλι 3,17% στις τράπεζες μετά τo «overweight» της Morgan Stanley, πίεση στη Motor Oil από την υποχώρηση του πετρελαίου

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Σε νέα υψηλά άνω των 17 ετών σκαρφάλωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών τη Δευτέρα, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.462,63 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 40,94 μονάδων ή +1,69%. Καύσιμο του ράλι αποτέλεσε ο τραπεζικός κλάδος, που εκτινάχθηκε κατά +3,17%, σε μια συνεδρίαση όπου συνέπεσαν δύο ισχυροί καταλύτες: η νέα «ψήφος εμπιστοσύνης» της Morgan Stanley προς τις ελληνικές συστημικές και το παγκόσμιο κλίμα ανάληψης ρίσκου που πυροδότησε η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Η εικόνα ήταν ανοδική σε όλο το εύρος των βασικών δεικτών: ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/Χ.Α. Large Cap κέρδισε 1,88% στις 6.270,66 μονάδες, ενώ ο Δείκτης Αγοράς ενισχύθηκε κατά 1,89%. Από τις 127 μετοχές που διακινήθηκαν, οι 70 έκλεισαν με κέρδη, 37 με απώλειες και 20 παρέμειναν αμετάβλητες, αποτυπώνοντας ευρεία συμμετοχή στην άνοδο.

Τα μεγέθη της συνεδρίασης

Δείκτης Κλείσιμο Μεταβολή % Μεταβ. Τάση Γενικός Δείκτης (Γ.Δ.) 2.462,63 +40,94 +1,69% ▲ FTSE/Χ.Α. Large Cap 6.270,66 +115,59 +1,88% ▲ ΔΤΡ – FTSE/Χ.Α. Τράπεζες 2.835,59 +87,08 +3,17% ▲ FTSE/Χ.Α. Mid Cap 3.092,82 +6,15 +0,20% ▲ FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς 1.477,07 +27,46 +1,89% ▲

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 369,25 εκατ. ευρώ — σαφώς ενισχυμένη έναντι του μέσου όρου των τελευταίων εβδομάδων, ένδειξη ότι η άνοδος συνοδεύτηκε από πραγματικό αγοραστικό όγκο και όχι από ρηχή συναλλακτική δραστηριότητα. Ο όγκος ανήλθε στα 54,48 εκατ. τεμάχια και ο αριθμός των συναλλαγών στις 79.345. Από το σύνολο της κίνησης, τα 324,69 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε ανοδικές μετοχές και μόλις 38,12 εκατ. ευρώ σε πτωτικές, δείχνοντας πού κατευθύνθηκε το «έξυπνο» χρήμα.

Ως προς το ενδοσυνεδριακό εύρος, ο Γενικός Δείκτης εκτιμάται ότι κινήθηκε εντός μιας ζώνης περίπου 2.438 – 2.464 μονάδων, με το κλείσιμο να πραγματοποιείται κοντά στα υψηλά της ημέρας — στοιχείο που υποδηλώνει ότι οι αγοραστές διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι το «γκογκ». (Τα όρια του ενδοσυνεδριακού εύρους αποτελούν εκτίμηση βάσει ανάγνωσης γραφήματος και χρήζουν επίσημης επιβεβαίωσης από τα στοιχεία του Χ.Α.)

Οι κερδισμένες και οι χαμένες της ημέρας

Στο ταμπλό των μεγάλων κινήσεων κυριάρχησαν οι τράπεζες και επιλεγμένα χαρτιά της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ενώ στον αντίποδα δέχθηκαν πιέσεις οι πετρελαϊκές και ορισμένες αμυντικές αξίες:

Μετοχή Τιμή (€) % Μεταβολή Alpha Bank (ΑΛΦΑ) 4,20 +6,34% Ιλυδα (ΙΛΥΔΑ) 4,30 +5,79% Prodea Investments (ΠΡΟΝΤΕΑ) 5,45 +4,81% Aegean Airlines (ΑΡΑΙΓ) 12,74 +4,68% ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (ΕΛΧΑ) 4,76 +4,04% Space Hellas (ΣΠΕΙΣ) 6,84 +3,64% CENERGY (CENER) 24,44 +3,47% Κορδέλλου (ΚΟΡΔΕ) 0,46 +3,34% Τρ. Πειραιώς (ΠΕΙΡ) 9,34 +3,23% Eurobank (ΕΥΡΩΒ) 4,19 +3,20% Motor Oil (ΜΟΗ) 38,38 -3,76% Πλαστικά Θράκης (ΠΛΑΘ) 4,33 -3,14% Mermeren Kombinat (ΜΕΡΚΟ) 31,20 -3,11% ΑΑΑΚ 6,40 -3,03% ΑΣΤΑΚ 7,36 -2,90% ΟΛΠ (Λιμάνι Πειραιά) 38,00 -2,56% DIMAND 12,70 -2,31% Αλουμύλ (ΑΛΜΥ) 5,61 -2,26% Mevaco (ΜΕΒΑ) 8,62 -2,05% Profile (ΠΡΟΦ) 7,70 -2,04%

Στο επίκεντρο οι τράπεζες — πρωταγωνίστρια η Alpha Bank

Η Alpha Bank (+6,34%, στα 4,20 ευρώ) αναδείχθηκε σε πρωταγωνίστρια ολόκληρης της αγοράς, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο του ταμπλό. Ισχυρά κέρδη σημείωσαν επίσης η Τράπεζα Πειραιώς (+3,23%, 9,34 ευρώ) και η Eurobank (+3,20%, 4,19 ευρώ), οδηγώντας τον τραπεζικό δείκτη (ΔΤΡ) στις 2.835,59 μονάδες με άνοδο 3,17%.

Καταλύτη για το τραπεζικό ράλι αποτέλεσε η έναρξη κάλυψης του κλάδου από τη Morgan Stanley με σύσταση «overweight» και για τις συστημικές, με τον οίκο να βλέπει περιθώριο ανόδου έως και 25%. Στην κορυφή των προτιμήσεών της η αμερικανική τράπεζα τοποθετεί την Alpha Bank και την Eurobank, ενώ χαρακτηρίζει την Πειραιώς ως το πιο «καθαρό» επενδυτικό στοίχημα στην ελληνική οικονομία, με τιμή-στόχο τα 11,3 ευρώ. Το θετικό story συνδέεται άμεσα με την επικείμενη αναβάθμιση του Χ.Α. σε ανεπτυγμένη αγορά, που αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για εισροές από θεσμικούς επενδυτές των ανεπτυγμένων αγορών.

Στον αντίποδα, η Motor Oil βρέθηκε στην κορυφή των απωλειών με πτώση 3,76% (38,38 ευρώ). Η υποχώρηση συνδέεται άμεσα με τη βουτιά των διεθνών τιμών του πετρελαίου — το Brent υποχώρησε προς τα 82 δολάρια το βαρέλι — μετά την είδηση για συμφωνία εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν και το άνοιγμα της κρίσιμης διόδου των Στενών του Ορμούζ, εξέλιξη που πιέζει τις προσδοκίες για τα περιθώρια διύλισης. Απώλειες κατέγραψαν επίσης ο ΟΛΠ (-2,56%), η DIMAND (-2,31%) και τα Πλαστικά Θράκης (-3,14%).

Τεχνική εικόνα

Με το κλείσιμο στις 2.462,63 μονάδες, ο Γενικός Δείκτης άφησε πίσω του με άνεση το ορόσημο των 2.433,24 μονάδων — επίπεδο που αντιστοιχούσε στο κλείσιμο της 2ας Δεκεμβρίου 2009 — επιβεβαιώνοντας την είσοδο σε υψηλά άνω των 17 ετών. Η διάσπαση των ψυχολογικών αντιστάσεων των 2.450 και 2.460 μονάδων με αυξημένο τζίρο ενισχύει την αξιοπιστία της ανοδικής κίνησης και απομακρύνει, προς το παρόν, το σενάριο «ψεύτικου ξεσπάσματος».

Άμεση στήριξη εντοπίζεται πλέον στη ζώνη των 2.420 – 2.421 μονάδων (το υψηλό/κλείσιμο της προηγούμενης συνεδρίασης), με επόμενο «μαξιλάρι» την κρίσιμη περιοχή των 2.400 μονάδων, η διατήρηση της οποίας θεωρείται απαραίτητη για να παραμείνει ανέπαφη η βραχυπρόθεσμη ανοδική δομή. Προς τα πάνω, η αγορά κινείται ουσιαστικά σε «παρθένο» τεχνικά έδαφος, χωρίς ισχυρές ιστορικές αντιστάσεις, με τα επόμενα ορόσημα να αναζητούνται στρογγυλοποιημένα στις 2.475 και στις 2.500 μονάδες.

Σε επίπεδο ταλαντωτών, οι δείκτες ορμής εκτιμάται ότι κινούνται σε υψηλά, πιθανώς υπεραγορασμένα επίπεδα (RSI εκτιμώμενα άνω του 70), γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα βραχυπρόθεσμων κατοχυρωτικών/διορθωτικών κινήσεων — χωρίς ωστόσο να ανατρέπει την κυρίαρχη ανοδική τάση, η οποία παραμένει στιβαρή όσο ο τραπεζικός δείκτης διατηρεί τη δυναμική του. (Σημείωση: οι εκτιμήσεις για RSI, στηρίξεις/αντιστάσεις και ενδοσυνεδριακά επίπεδα προκύπτουν από ανάγνωση γραφήματος και απαιτούν επίσημη επιβεβαίωση.)

Διεθνές φόντο

Το διεθνές σκηνικό λειτούργησε καθοριστικά υπέρ των μετοχών. Η είδηση για συμφωνία αποκλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με επαναλειτουργία της κρίσιμης για τη ναυσιπλοΐα διόδου των Στενών του Ορμούζ, πυροδότησε παγκόσμιο ράλι ανάληψης ρίσκου και ταυτόχρονη αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας.

Στη Wall Street, ο Nasdaq ενισχυόταν κατά 2,37% και ο S&P 500 κατά 1,56%, με τους δείκτες να κινούνται πέριξ ιστορικών υψηλών. Στην Ευρώπη, ο γερμανικός DAX κέρδιζε 1,27% και ο γαλλικός CAC 40 0,73%, ενώ εξαίρεση αποτέλεσε ο βρετανικός FTSE 100 (-0,39%), που επιβαρύνθηκε από τη βαριά στάθμιση των πετρελαϊκών κολοσσών. Στην Ασία, ο ιαπωνικός Nikkei 225 εκτινάχθηκε κατά 4,99% σε νέο ιστορικό υψηλό, με συνδυασμένη ώθηση από την αποκλιμάκωση και το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης.

Το βλέμμα των επενδυτών στρέφεται ήδη στη συνεδρίαση της Fed στις 16–17 Ιουνίου. Η αγορά προεξοφλεί διατήρηση των επιτοκίων στο εύρος 3,50%–3,75%, ωστόσο η προσοχή εστιάζεται στη ρητορική της νέας ηγεσίας της Κεντρικής Τράπεζας υπό τον Kevin Warsh: τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο «γερακίσιας» στάσης εφόσον ο πληθωρισμός παραμείνει επίμονος, με τη συζήτηση στην αγορά να έχει μετατοπιστεί από το «πόσες μειώσεις» στο «πόσο ψηλά θα μείνουν τα επιτόκια».

Γνώμες ειδικών

Στο εγχώριο μέτωπο, η Morgan Stanley ξεκίνησε την κάλυψη των ελληνικών τραπεζών με σύσταση «overweight», βλέποντας περιθώριο ανόδου έως 25% και τοποθετώντας ως κορυφαίες επιλογές την Alpha Bank και την Eurobank· ο οίκος συνδέει το θετικό story με την αναβάθμιση του Χ.Α. σε ανεπτυγμένη αγορά (STOXX και FTSE Russell τον Σεπτέμβριο του 2026, MSCI τον Μάιο του 2027). Στο ίδιο μήκος κύματος, η Optima αναβάθμισε τις τιμές-στόχους για τις συστημικές, επαναλαμβάνοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να προσφέρουν ελκυστικό λόγο απόδοσης/κινδύνου.

Διεθνώς, η JP Morgan εμφανίστηκε bullish, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν πιθανό καταλύτη για ευρύτερο ράλι στις μετοχές, ενώ αναλυτές των Deutsche Bank, Barclays, Société Générale και Capital Economics εστιάζουν στις θετικές επιπτώσεις της αποκλιμάκωσης για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη. Σε πιο επιφυλακτικό τόνο, η Bank of America προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο απότομης διόρθωσης στις ευρωπαϊκές μετοχές μετά το ισχυρό σερί ανόδου, υπενθυμίζοντας ότι οι αποτιμήσεις έχουν «τρέξει». Εσωτερικό αστερίσκο προσθέτει η αναθεώρηση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία ανεβάζει την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό του 2026 στο 3,8% λόγω ενέργειας.

Συνολικά, η σημερινή συνεδρίαση επιβεβαίωσε ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένει σε φάση ισχυρής ανοδικής δυναμικής, με τις τράπεζες στο τιμόνι και τους θεσμικούς να «χτίζουν» θέσεις ενόψει της αναβάθμισης σε ανεπτυγμένη αγορά. Η διατήρηση της ζώνης των 2.400 μονάδων και η αντίδραση των διεθνών αγορών στις αποφάσεις της Fed θα κρίνουν τη βραχυπρόθεσμη συνέχεια του ανοδικού σεναρίου.