Aπό σήμερα το «Ανακαινίζω-Νοικιάζω 2026» – Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγχουν αν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για να προχωρήσουν στην υποβολή αιτήσεων από 1η Σεπτεμβρίου.

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Σήμερα ξεκινά η λειτουργία της διαδικασίας έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας στο νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω- Νοικιάζω 2026», συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, το οποίο στοχεύει στην ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση 25.000 παλαιών κατοικιών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν, μέσω των κωδικών Taxisnet, να ελέγχουν αν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, προκειμένου να προετοιμαστούν για την υποβολή αιτήσεων που θα ανοίξει την 1η Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα προβλέπει υψηλή επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο όριο ενίσχυσης τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία ή 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

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Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κατοικίες με οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως το τέλος του 1990, εμβαδού έως 120 τετραγωνικών μέτρων. Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες το όριο αυξάνεται στα 150 τετραγωνικά μέτρα. Επιπλέον, οι κατοικίες θα πρέπει να ανήκουν έως την ενεργειακή κατηγορία Γ, να μην έχουν ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και να μην είναι καταχωρημένες σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης.

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Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν κατοικίες που είτε παραμένουν κενές κατά τη διετία 2024-2025, είτε κατοικούνται. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται σταδιακά. Προτεραιότητα θα δοθεί στις αιτήσεις που αφορούν χαμηλότερα ποσά επιδότησης, ενώ στη συνέχεια θα εξετάζονται αιτήσεις που προσεγγίζουν το ανώτατο όριο ενίσχυσης των 36.000 ευρώ.

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Υπενθυμίζεται πως τα εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους του προγράμματος είναι διευρυμένα, δηλαδή μια 4μελής οικογένεια με εισόδημα έως 45.000 ευρώ είναι επιλέξιμη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν εάν είναι επιλέξιμοι, ώστε, αν θέλουν, να προχωρήσουν στην αίτηση.

Ποιες κατοικίες εντάσσονται

Η δράση αφορά δύο κατηγορίες:

Κλειστές κατοικίες που παρέμεναν ουσιαστικά αχρησιμοποίητες τα έτη 2024-2025 και θα διατεθούν μετά την ανακαίνιση είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση.

Ανοικτές κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και χρειάζονται ανακαίνιση.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Τα ανώτατα εισοδήματα κυμαίνονται: από 18.000 € έως 35.000 € για την Κατηγορία Ι, και από 25.000 € έως 45.000 € για την Κατηγορία ΙΙ, με προσαυξήσεις ανάλογα με τα παιδιά.

Ποσοστά επιχορήγησης

80% για την Εισοδηματική Κατηγορία Ι.

70% για την Εισοδηματική Κατηγορία ΙΙ.

Υπάρχει επιπλέον προσαύξηση 5% για: ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, μονογονεϊκές, τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες, ΑμεΑ. Το τελικό ποσοστό μπορεί να φτάσει: έως 95% για την Κατηγορία Ι, έως 85% για την Κατηγορία ΙΙ.

Ύψος επιδότησης

Η επιδότηση ανέρχεται έως:

300 €/τ.μ.

36.000 € ανά κατοικία (για κατοικία 120 τ.μ.).

Επιπλέον, καλύπτονται έως 2.500 € για: μηχανικούς, ΠΕΑ, Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, άδειες, ελέγχους ολοκλήρωσης.

Βασικές προϋποθέσεις κατοικίας

Η κατοικία πρέπει:

να έχει οικοδομική άδεια έως 31/12/1990,

να είναι έως 120 τ.μ. (150 τ.μ. για τρίτεκνους/πολύτεκνους υπό όρους),

να βρίσκεται σε ενεργειακή κατηγορία έως Γ,

να μην έχει ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα μετά την 1η.1.2020,

να μην είναι καταχωρισμένη σε βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb).

Υποχρεωτική ενεργειακή αναβάθμιση

Οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης:

πρέπει να αναβαθμίζουν το ακίνητο τουλάχιστον κατά μία ενεργειακή κατηγορία, και να αντιστοιχούν στο 20%-40% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Υποχρεώσεις μετά την επιδότηση

Για 5 χρόνια:

οι ανοικτές κατοικίες πρέπει να παραμείνουν σε ιδιοκατοίκηση,

οι κλειστές κατοικίες πρέπει να χρησιμοποιούνται είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση.

Απαγορεύεται:

η βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb),

η επαγγελματική χρήση,

η υπεκμίσθωση.

Μεταβίβαση του ακινήτου εντός της πενταετίας συνεπάγεται επιστροφή της επιχορήγησης.