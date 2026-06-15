aktor4thefuture:-Τελευταία-εβδομάδα-για-αιτήσεις-στο-πρόγραμμα-υποτροφιών

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για το AKTOR4TheFuture, το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, με τη σχετική διαδικασία να ολοκληρώνεται στο τέλος της εβδομάδας.

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για το AKTOR4TheFuture, το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, με τη σχετική διαδικασία να ολοκληρώνεται στο τέλος της εβδομάδας.

Το AKTOR4TheFuture επιστρέφει δυναμικά για δεύτερη συνεχή χρονιά, προσφέροντας υποτροφίες σε νέους επιστήμονες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό και, στη συνέχεια, εγγυημένη εργασία για 5 χρόνια στον Όμιλο AKTOR.

Οι λεπτομέρειες του προγράμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους επιστήμονες, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς του Engineering, Technology & Artificial Intelligence, Energy & Environment, καθώς επίσης και Business, Finance και Management.

Στον φετινό, δεύτερο κύκλο του προγράμματος θα δοθούν συνολικά έως και 30 υποτροφίες: οι 20 αφορούν σπουδές στο εξωτερικό, με πλήρη κάλυψη διδάκτρων έως 50.000 ευρώ ανά υπότροφο, ενώ οι 10 αφορούν σπουδές σε ΑΕΙ στην Ελλάδα, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση έως και 20.000 ευρώ ανά υπότροφο.

Μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών των υποτρόφων, ο Όμιλος AKTOR θα τους προσφέρει εγγυημένη εργασία για 5 έτη, με στόχο να φέρουν τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους στον Όμιλο και να συμμετάσχουν στον σχηματισμό του φυτωρίου των στελεχών του αύριο.

Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης στην Ελλάδα

Μέσα από το Πρόγραμμα Υποτροφιών AKTOR4thefuture, οι νέοι επαγγελματίες θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν άμεσα την εξειδίκευσή τους στην πράξη και να εξελιχθούν μέσα σε ένα σύγχρονο και δυναμικό επαγγελματικό περιβάλλον, σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους της Ελλάδας και πρωταγωνιστή στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Έτσι, το AKTOR4TheFuture συμβάλλει στην παραμονή του ταλέντου στην Ελλάδα και στην αντιμετώπιση του brain drain, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη δέσμευση του Ομίλου AKTOR να επενδύει και να προσφέρει στη νέα γενιά της Ελλάδας ευκαιρίες επαγγελματικές εξέλιξης.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής, στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.aktor4thefuture.gr/.