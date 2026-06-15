Austriacard: Ο Ν. Λύκος μεταβίβασε το μερίδιό του στη Dai Nippon Printing

Δημοσιεύθηκε: 15 Ιουνίου 2026 – 17:54

Η εταιρία AUSTRIACARD HOLDINGS AG (η «Εταιρία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του άρθρου 4.1.1 (9) του Κανονισμού του Euronext Athens, ότι στις 12 Ιουνίου 2026 έλαβε γνωστοποίηση από το μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαο Λύκο, σχετικά με την συμφωνία Ανέκκλητης Δέσμευσης. Αυτή αφορά τη δέσμευση του κ. Λύκου να αποδεχθεί την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση εξαγοράς από τη Dai Nippon Printing Co., Ltd, για τις 27.114.422 μετοχές του στην τιμή των 10 Ευρώ ανά μετοχή, η οποία κατέστη άνευ όρων με τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου στις 12 Ιουνίου 2026.