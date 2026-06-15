Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Monday, June 15
    euronext-athens:-«Πράσινο-φως»-στην-εισαγωγή-της-attica-Πολυκαταστήματα-στην-Κύρια-Αγορά
    Euronext Athens: «Πράσινο φως» στην εισαγωγή της Attica Πολυκαταστήματα στην Κύρια Αγορά

    Euronext Athens: «Πράσινο φως» στην εισαγωγή της Attica Πολυκαταστήματα στην Κύρια Αγορά

    By Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read

    Η Euronext Athens, μετά από συνεδρίαση της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, διαπίστωσε ότι πληρούνται κατ’ αρχήν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας «Attica Πολυκαταστήματα» στην Κύρια Αγορά.

    Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης
    Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

    Η Euronext Athens, μετά από συνεδρίαση της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, διαπίστωσε ότι πληρούνται κατ’ αρχήν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας «Attica Πολυκαταστήματα» στην Κύρια Αγορά.

    Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης;

    Το χρηματιστήριο Euronext Athens, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, διαπίστωσε την κατ’ αρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής στην Κύρια Αγορά του χρηματιστηρίου Euronext Athens σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3371/2005 των μετοχών της εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ISIN: GRS570003004), υπό την αίρεση επίτευξης επαρκούς διασποράς των μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του ΧΑ.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.