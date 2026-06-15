METLEN: Νέα ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων 112,5 MW στη Βρετανία

Η METLEN ενισχύει συνεχώς τις συνεργασίες της στο Ηνωμένο Βασίλειο, προχωρώντας στην κατασκευή νέων φωτοβολταϊκών πάρκων για την Elgin, μια εταιρεία ανάπτυξης έργων ανανεώσιμης ενέργειας, με συνολική ισχύ 112,5MW. Αυτά τα έργα υπογραμμίζουν τη δέσμευση και των δύο εταιρειών στην προώθηση της ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στην υποστήριξη των στόχων του Ηνωμένου Βασιλείου για καθαρή ενέργεια.

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Το έργο Thorpe, με ισχύ 61,9MW στο Staffordshire, και το φωτοβολταϊκό πάρκο Aston Flamville στο Leicestershire, ισχύος 26,2MW, αποτελούν τις πιο πρόσφατες προσθήκες στη συνεργασία, ακολουθώντας το φωτοβολταϊκό πάρκο Maes Mawr, ισχύος 24,5MW στην Ουαλία, το οποίο είχε ήδη ανακοινωθεί.

Η METLEN έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων, λειτουργώντας ως ολοκληρωμένος προμηθευτής, καθώς και την παροχή αρχικών υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης (O&M).

Αφού τεθούν σε λειτουργία, τα τρία έργα αναμένονται να παράγουν αρκετή καθαρή ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδοσία 48.000 νοικοκυριών ετησίως, συμβάλλοντας παράλληλα στην αποτροπή περίπου 16.000 τόνων εκπομπών CO₂ ετησίως.

Η METLEN δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και πάνω από δέκα χρόνια, αναπτύσσοντας μεγάλης κλίμακας έργα ηλιακής ενέργειας και έργα αποθήκευσης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων υβριδικών έργων, με συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα και τους προϋπολογισμούς.

Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει ολοκληρώσει ή κατασκευάζει περίπου 90 έργα ανανεώσιμης ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ άνω των 2 GW από ηλιακή ενέργεια, περισσότερα από 1 GWh αποθήκευσης μέσω μπαταριών, καθώς και υβριδικά έργα ηλιακής ενέργειας/αποθήκευσης ισχύος 137MW/391MWh.

Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται εμβληματικά έργα, όπως το φωτοβολταϊκό πάρκο Cleve Hill με ισχύ 373MW στο Κεντ —το μεγαλύτερο που ολοκληρώθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο— καθώς και το Longfield Solar Farm με ισχύ 400MW, ένα από τα μεγαλύτερα αδειοδοτημένα φωτοβολταϊκά έργα στη χώρα.