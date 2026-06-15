optima-για-ΑΔΜΗΕ:-Περιθώριο-ανόδου-άνω-του-27%-με-«κλειδί»-την-ΑΜΚ

Σύσταση «buy» και εκτιμώμενο περιθώριο ανόδου άνω του 27% βλέπει η Optima Bank για τη μετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Η χρηματιστηριακή προβλέπει αύξηση EBITDA και καθαρών κερδών με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 21% και 27% αντίστοιχα την περίοδο 2025-2029, χάρη στις ευνοϊκές ρυθμιστικές αποδόσεις που έχει εγκρίνει η ΡΑΑΕΥ για τη νέα ρυθμιστική περίοδο.

Παράλληλα, αναμένει σταδιακή ενίσχυση των μερισματικών διανομών, με το μέρισμα ανά μετοχή να διαμορφώνεται μεταξύ 0,14 και 0,23 ευρώ την περίοδο 2026-2029, προσφέροντας μερισματική απόδοση από 3% έως και 5,6%.

Καταλύτη για την ανάπτυξη αποτελεί το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ έως το 2029, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί και μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, η αποτίμηση του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών κυμαίνεται μεταξύ 5,06 και 5,30 ευρώ ανά μετοχή μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου, συνεπάγοντας ανοδικό περιθώριο 22,9%-28,7% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα.