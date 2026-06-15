SpaceX: Ράλι 6% μετά την ιστορική IPO – Έσοδα άνω του 1 τρισ. έως το 2030 αναμένει ο Μασκ

«Θα με εξέπληττε εάν τα έσοδα δεν ξεπεράσουν το 1 τρισ. το 2031», έγραψε στο X απαντώντας στον δημοσιογράφο και οικονομικό σχολιαστή Τζον Έρλιχμαν.

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Η μετοχή της SpaceX επιδίδεται σε ράλι 6% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Δευτέρας, μετά το ιστορικό ντεμπούτο της στην Wall Street την Παρασκευή. Υπενθυμίζεται πως στην πρώτη η ημέρα διαπραγμάτευσής της, σημείωσε άλμα 19% κλείνοντας στα 161 δολάρια υψηλότερα από την τιμή της IPO στα 135 δολάρια, με την αποτίμησή της να ξεπερνά τα 2 τρισ. δολάρια.

Από τη Starbase στο 1 τρισ. δολάρια: Πώς ο Μασκ χτίζει την αυτοκρατορία του

Η CFRA ξεκίνησε κάλυψη της μετοχής με σύσταση «sell» και τιμή-στόχο 115 δολάρια σε 12 μήνες, δηλαδή περίπου 29% χαμηλότερα από το κλείσιμο της Παρασκευής. Εξήγησε ότι η άποψή της βασίζεται στην «πολύ φιλόδοξη στρατηγική ανάπτυξης, τις υψηλές προσδοκίες αποτίμησης και την έντονη ανάγκη για κεφάλαια»

Επιπλέον, η New Street Research ξεκίνησε κάλυψη με ακόμα πιο «αισιόδοξη» τιμή-στόχο στα 165 δολάρια.

Αντίθετα, ο αναλυτής της Morningstar, Νίκολας Όουενς σε σημείωμά του από τις 8 Ιουνίου, αποτιμά τη μετοχή της SpaceX στα 63 δολάρια χαρακτηρίζοντάς την «υπερτιμημένη».

Από τη μεριά του, ο ιδρυτής και CEO της SpaceX, Έλον Μασκ, εκτίμησε δύο ημέρες πριν την IPO της SpaceX ότι τα έσοδά της μπορεί να ξεπεράσουν το 1 τρισ. έως το 2030.

«Θα με εξέπληττε εάν τα έσοδα δεν ξεπεράσουν το 1 τρισ. το 2031», έγραψε στο X απαντώντας στον δημοσιογράφο και οικονομικό σχολιαστή Τζον Έρλιχμαν.

Η εταιρεία του Μασκ δραστηριοποιείται στο διαστημικό internet μέσω της υπηρεσίας Starlink και διαθέτει έναν στόλο επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων. Μάλιστα, τον Φεβρουάριο, ο Μασκ συγχώνευσε τη SpaceX με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI. Παρά την εντυπωσιακή αποτίμηση, η SpaceX εμφάνισε ζημιές σχεδόν 5 δισ. δολαρίων το 2025, κάτι που έχει προκαλέσει συζητήσεις για το αν η υψηλή της αποτίμηση είναι δικαιολογημένη.