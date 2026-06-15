Wall: Ιστορικό υψηλό για Dow και ράλι S&P και Nasdaq – Βουτιά στο πετρέλαιο

Οι μετοχές ενισχύθηκαν σημαντικά τη Δευτέρα 15/6, με την έναρξη μιας εβδομάδας συναλλαγών μικρότερης διάρκειας λόγω αργίας, καθώς η SpaceX συνέχισε το ράλι της και μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 468,77 μονάδες, ή 0,92%, καταγράφοντας ιστορικό κλείσιμο στις 51.671,03 μονάδες. Ο δείκτης των 30 μετοχών σημείωσε επίσης νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό όλων των εποχών.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,65% στις 7.554,29 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite «εκτινάχθηκε» κατά 3,07% και έκλεισε στις 26.683,94 μονάδες, σημειώνοντας την καλύτερη συνεδρίασή του από τις 31 Μαρτίου.

Η μετοχή της SpaceX εκτοξεύθηκε σχεδόν 20%, μετά από άνοδο 19% στην πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής της την Παρασκευή.

«Φαίνεται να είναι πολύ πιο ομαλή διαδικασία από ό,τι περίμενα, και αυτό δεν είναι κακό», δήλωσε ο Brian Mulberry, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στη Zacks Investment Management. «Δεν πρόκειται για μετοχή τύπου meme από την αρχή, αλλά για επενδυτές που την εντάσσουν στα χαρτοφυλάκιά τους και τη διακρατούν, όχι για γρήγορη κερδοσκοπία».

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή μέσω κοινωνικών δικτύων ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι «πλέον ολοκληρωμένη». Το μνημόνιο κατανόησης θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή στην Ελβετία, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ. Ήδη έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά, σύμφωνα με ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο.

«Φαίνεται πραγματικό αυτή τη φορά, καθώς τόσο τα επιτόκια όσο και το πετρέλαιο έχουν διασπάσει κρίσιμα επίπεδα», δήλωσε ο Mulberry. Η εξέλιξη «θα μειώσει την πίεση στις ανακοινώσεις της Fed, κάτι που είναι θετικό μακροπρόθεσμα για την αγορά».

Η ανακοίνωση ήρθε μετά από ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ στον Λίβανο, γεγονός που αύξησε την αβεβαιότητα για το αν η συμφωνία θα ολοκληρωνόταν.

Ο Τραμπ επίσης δήλωσε ότι ενέκρινε το άνοιγμα του στρατηγικού περάσματος των Στενών του Ορμούζ, προκαλώντας κατακόρυφη πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Τη Δευτέρα, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε στο CNBC ότι αναμένει το στενό να παραμείνει «ανοιχτό χωρίς διόδια για το μέλλον».

Ο Mulberry σημείωσε ότι πιθανότατα θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να μειωθούν οι τιμές σε προϊόντα διύλισης όπως τα καύσιμα αεροπορίας, όμως η πτώση του πετρελαίου στα 80 δολάρια αποτελεί «ισχυρό μήνυμα, ειδικά ενόψει συνεδρίασης της Fed, ότι δεν χρειάζονται αυξήσεις επιτοκίων και ότι οι πιέσεις στις τιμές θα υποχωρήσουν σχετικά γρήγορα».

Απώλειες άνω του 5% για το πετρέλαιο – Σε χαμηλό τριμήνου

Μεγάλη πτώση κοντά 5% κατέγραψαν οι τιμές του αργού πετρελαίου τη Δευτέρα στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών, καθώς οι αγορές αντέδρασαν στην νέα ανακοίνωση για συμφωνία. Το Brent έκλεισε με απώλειες 4,16 δολαρίων ή 4,76%, στα 83,17 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI υποχώρησε κατά 4,13 δολάρια ή 4,87%, στα 80,75 δολάρια το βαρέλι.