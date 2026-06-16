Έναρξη της ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ με τιμή διάθεσης

Το βιβλίο προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ανοίγει σήμερα, με την αγορά να αναμένει υπερκάλυψη άνω των 4 φορές και τα πρώτα σήματα να υποδεικνύουν προτάσεις στο premarketing που πλησιάζουν το 1 δισ. ευρώ.

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Αναφορικά με την τιμή διάθεσης, δεδομένου ότι η μετοχή έκλεισε χθες στα 4,17 ευρώ, και λαμβάνοντας υπόψη μια μικρή έκπτωση, οι εκτιμήσεις της αγοράς δείχνουν ότι το βιβλίο θα ανοίξει με εύρος τιμών μεταξύ 3,8 – 3,9 ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο όγκος συναλλαγών των τελευταίων ημερών είναι αρκετά αυξημένος, φτάνοντας χθες περίπου τα 2,7 εκατομμύρια τεμάχια, ενώ συνολικά, το τελευταίο μήνα έχουν διακινηθεί σχεδόν 27 εκατομμύρια τεμάχια.

Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών είναι την Πέμπτη 18 Ιουνίου και, μετά την εκκαθάριση, αναμένεται να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών την επόμενη Τρίτη 23 Ιουνίου.

Μόλις οι προσφορές από την αγορά καλύψουν τα 250 εκατ. ευρώ, διασφαλίζεται ολόκληρη η αύξηση κεφαλαίου, ύψους 1 δισ. ευρώ, καθώς το υπόλοιπο είναι εξασφαλισμένο από το Δημόσιο, το οποίο κατέχει το 51% του ΑΔΜΗΕ, και από τον Κινέζο μέτοχο της State Grid, που ελέγχει το 24%.

Το Δημόσιο κατέχει το 51% των μετοχών του Διαχειριστή μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ (25,5%) και της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (26,1%). Αυτό σημαίνει ότι θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου με ποσό 530 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 370 εκατ. θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα 147 εκατ. από το ταμείο της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ.

Η διαφορά των 470 εκατ. ευρώ που απαιτείται για την ολοκλήρωση του 1 δισ. ευρώ θα καλυφθεί κατά 240 εκατ. ευρώ από τους Κινέζους (24%) και κατά 250 εκατ. από την αγορά.

Για τους υφιστάμενους μετόχους θα υπάρξει προνομιακή κατανομή, όπως συνέβη και στην πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ, προκειμένου να διατηρήσουν τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής και μετά την ΑΜΚ.

Ποια ταμεία θα συμμετάσχουν στην αύξηση

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα ονόματα των ξένων χαρτοφυλακίων που αναμένεται να προσεγγίσουν την εισηγμένη, όπου, εκτός από long infrastructure funds, με τα οποία έχουν ήδη συναντηθεί οι διοικήσεις των ΑΔΜΗΕ και ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, αναμένεται να προσελκύσουν και hedge funds που επιθυμεί η εταιρεία.

Η κύρια επιδίωξη είναι στη νέα μετοχική σύνθεση του Διαχειριστή να περιλαμβάνονται hedge funds, ώστε να διευκολύνονται οι συναλλαγές και η μετοχή να έχει την αναγκαία ρευστότητα που απαιτείται στην πορεία προς την υλοποίηση του νέου επενδυτικού πλάνου της εταιρείας, ύψους 6 δισ. ευρώ μέχρι το 2029.

Η μεγαλύτερη μερίδα από τα 6 δισ. ευρώ θα απορροφηθεί από τρεις σημαντικές διασυνδέσεις, των Δωδεκανήσων, του ΒΔ Αιγαίου και το δεύτερο καλώδιο με την Ιταλία, οι οποίες αποτελούν το βασικό πυλώνα του σχεδίου του Διαχειριστή.

Στην πράξη, η αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ συνεπάγεται, όπως έχει ανακοινώσει η διοίκηση της εταιρείας:

Ετήσια αύξηση κερδών 25-30% έως το 2029 για τον ΑΔΜΗΕ, χάρη στις επενδύσεις 6 δισ. ευρώ.

για τον ΑΔΜΗΕ, χάρη στις επενδύσεις 6 δισ. ευρώ. Υπερδιπλασιασμό της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης, η οποία εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τα 7 δισ. ευρώ, από 3,3 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2025.

Σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ Μάνου Μανουσάκη, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 25%-30% είναι ένας από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης Διαχειριστή στην Ευρώπη, με τα παραπάνω νούμερα να είναι διασφαλισμένα, καθώς οι κύριες δραστηριότητες του Διαχειριστή είναι πλήρως ρυθμιζόμενες.