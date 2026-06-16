ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Αρχίζει η ΑΜΚ – Μέχρι 4,17 ευρώ η τιμή διάθεσης

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ έως του ποσού των 530.000.000 ευρώ ενέκρινε η ΕΓΣ της εταιρείας. Τι αναφέρει η εισηγμένη.

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Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών έως του ποσού των 530.000.000 ευρώ, διά της εκδόσεως έως και 250.000.000 νέων κοινών, άυλων, μετά δικαιωμάτων ψήφου, ονομαστικών άυλων μετοχών, με ανώτατη τιμή διάθεσης 4,17 ευρώ ανά Νέα Μετοχή ενέκρινε η ΕΓΣ της εταιρείας.

Σύμφωνα με την εισηγμένη, ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού ποσού που θα αντληθεί τελικώς μέσω της ΑΜΚ διαιρούμενο με την Τιμή Διάθεσης και το τελικό ονομαστικό ποσό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα ισούται με το γινόμενο του τελικού αριθμού των Νέων Μετοχών επί την ονομαστική τους αξία (ήτοι €2,12 ανά Νέα Μετοχή).

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν:

στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (ε) του Κανονισμού μέσω δημόσιας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού και σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Νόμου 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της Euronext Athens και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), με δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους, κατά το πέρας της διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας την 15.06.2026 (η

«Ημερομηνία Καταγραφής»), σύμφωνα με το μετοχολόγιο της Εταιρείας, που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της Euronext Securities Athens Α.Ε. (η «Euronext Securities Athens»), Μετόχους (προς το σκοπό αυτό οι εν λόγω μέτοχοι αποκαλούνται εφεξής, οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές»), ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς και της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»), εφόσον συμμετάσχουν σχετικώς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (το «Δικαίωμα Κατά Προτεραιότητα Κατανομής»)

«Ημερομηνία Καταγραφής»), σύμφωνα με το μετοχολόγιο της Εταιρείας, που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της Euronext Securities Athens Α.Ε. (η «Euronext Securities Athens»), Μετόχους (προς το σκοπό αυτό οι εν λόγω μέτοχοι αποκαλούνται εφεξής, οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές»), ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς και της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»), εφόσον συμμετάσχουν σχετικώς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (το «Δικαίωμα Κατά Προτεραιότητα Κατανομής») εκτός Ελλάδος σε ειδικούς θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, δυνάμει, μίας ή πλειόνων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου που προβλέπονται στον Κανονισμό ή/και σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των οικείων εννόμων τάξεων στις οποίες διατίθενται, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά τον Κανόνα 144Α (Rule 144A) σύμφωνα με το United States Securities Act του 1933, όπως ισχύει (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών»), και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό S (Regulation S) υπό το Νόμο περί Κινητών Αξιών (η «Διεθνής Προσφορά», καλούμενη από κοινού με τη Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά παρατίθενται στην ενότητα XΙ. «Όροι και Προϋποθέσεις της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς» του Εγγράφου.Κατωτέρω, παρατίθεται το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και την Εισαγωγή:

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και τον ιστότοπο της Εταιρείας. Περαιτέρω πληροφορίες για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και την Ελληνική Δημόσια Προσφορά περιλαμβάνονται στο Έγγραφο, το οποίο δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού και, ως εκ τούτου, δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το Έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 στοιχείο (δβ) και άρθρο 1 παρ. 5 στοιχείο (βα) του Κανονισμού και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα IX του Κανονισμού.