Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων – Το φθινόπωρο η λειτουργία του

Ολοκληρώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το στάδιο της αποσφράγισης των δεσμευτικών προσφορών για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, προέκυψε από τις αρμόδιες επιτροπές ότι υποβλήθηκε ένας Φάκελος Δεσμευτικής Προσφοράς και συγκεκριμένα από τον οικονομικό φορέα «Christofferson, Robb & co, LLC».

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Κατόπιν διαπίστωσης της πληρότητας του φακέλου και της ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της διακήρυξης, ο εν λόγω οικονομικός φορέας αναδείχθηκε ως Προσωρινός Ανάδοχος.

Ο Προσωρινός Ανάδοχος, αφού προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και κριθούν πλήρη, θα κηρυχθεί Οριστικός Ανάδοχος και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση Παραχώρησης, η οποία στη συνέχεια θα εισαχθεί στη Βουλή προς κύρωση.

Το φθινόπωρο η λειτουργία του

Κατόπιν των βημάτων αυτών και με την ανάδειξη του Οριστικού Αναδόχου, ολοκληρώνεται η πολυεπίπεδη διαδικασία επιλογής του στρατηγικού επενδυτή που θα αναλάβει τη διαχείριση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ο οποίος αναμένεται να είναι λειτουργικός το φθινόπωρο, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στην κατεύθυνση αυτή, καθοριστική είναι η συμμετοχή των συστημικών τραπεζών, οι οποίες ενισχύουν ενεργά το σχήμα με 100 εκατ. ευρώ, κατόπιν απευθείας συμφωνίας τους με τον επενδυτή.

Έως την πλήρη ενεργοποίηση του Φορέα, παραμένει σε ισχύ το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα στήριξης ευάλωτων οφειλετών, σύμφωνα με το οποίο αναστέλλεται αμέσως η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται κρατική επιδότηση της δόσης του δανείου έως 210 ευρώ.