Ανάμεσα-σε-δύο-πυρά-ο-Κέβιν-Γουόρς-στην-πρώτη-του-συνεδρίαση-ως-πρόεδρος-της-fed

Στον νέο πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς είναι στραμμένα σήμερα και αύριο όλα τα βλέμματα, καθώς οι αγορές αναμένουν τις κατευθύνσεις που θα χαράξει στην πρώτη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC), υπό την ηγεσία του.

Ο Κέβιν Γουόρς επιλέχθηκε τον περασμένο Ιανουάριο από τον Ντόναλντ Τραμπ για την ηγεσία της Fed , καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος αναζητούσε έναν υποψήφιο, ικανό να μειώσει τα επιτόκια για να τονώσει την οικονομία- κάτι που ο προκάτοχός του Γουόρς , Τζερόμ Πάουελ απέφυγε να κάνει.

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«Το ερώτημα είναι αν θα αντέξει ο Γουόρς την πίεση από τον Λευκό Οίκο να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων», τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Η FOMC είναι πιθανό να αφήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,50%-3,75%. «Η δήλωση νομισματικής πολιτικής είναι πιθανό να αποτελέσει μια περαιτέρω εξέλιξη: Αντί για μια διευκολυντική προσέγγιση, θα υιοθετηθεί ένας πιο ουδέτερος τόνος, έτσι ώστε το επόμενο βήμα – είτε πρόκειται για αύξηση είτε για μείωση των επιτοκίων – να εξαρτηθεί εξ ολοκλήρου από τα δεδομένα», λένε παράγοντες της αγοράς.

«Με την αύξηση του πληθωρισμού στο 3,8% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο και την αγορά εργασίας να συνεχίζει να παρουσιάζει σταθερή άνοδο της απασχόλησης- με μέσο όρο περισσότερες από 180.000 θέσεις εργασίας ανά μήνα- καθίσταται δύσκολο να δικαιολογηθούν οι μειώσεις των επιτοκίων, όπως θέλει ο πρόεδρος Τραμπ», προσθέτουν.

Η νέα εποχή

Παραδόξως, η εστίαση αυτής της συνεδρίασης της Fed είναι λιγότερο στον καθορισμό του μέλλοντος των επιτοκίων και περισσότερο στην εκτίμηση της διάθεσης της νέας εποχής που ξεκινά. «Με την επιστροφή Μέσης Ανατολής σε μια πορεία ειρήνης, το κόστος του χρήματος θα πρέπει να γίνει και πάλι καθοδηγητικός παράγοντας για τη Wall Street, τα ομόλογα και το δολάριο», προσθέτουν.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ο Γουόρς αναμένεται να διατηρήσει την προσέγγιση «βλέποντας και κάνοντας», που προτιμούσε και ο προκάτοχός του, Τζερόμ Πάουελ, επιφυλάσσοντας οποιεσδήποτε πιο ριζοσπαστικές αποφάσεις για το απώτερο μέλλον.

«Πιστεύουμε ότι ο Κέβιν Γουόρς θα υποβαθμίσει τη σημασία των προβλέψεων για τη μελλοντική πορεία, ευνοώντας μια υπομονετική προσέγγιση στο θέμα για τα επιτόκια και τον πληθωρισμό – υιοθετώντας έτσι μια πιο «ήπια» στάση από ό,τι αναμένει η αγορά», προβλέπει ο Σιάο Τσούι, ανώτερος οικονομολόγος στην Pictet Wealth Management.

Αποκατάσταση του αρχικού ρολου

Δεν είναι ώρα για «επανάσταση», αλλά μάλλον για «αποκατάσταση» του αρχικού ρόλου της Fed, είχε πει πρόσφατα ο Γουόρς, αφήνοντας να εννοηθούν κάποια στοιχεία για τις προθέσεις του.

«Δεν θα αποτελέσει έκπληξη το γεγονός αν η Fed πιθανότατα αφήσει τα επιτόκια αμετάβλητα», λένε οι αναλυτές και προσθέτουν: «Το νέο αφεντικό της Fed αισθάνεται άνετα με μια προσέγγιση αναμονής και πιθανότατα θα αναβάλει τυχόν μειώσεις των επιτοκίων, στο μέλλον»

Για την Goldman Sachs, οι αυξήσεις των επιτοκίων παραμένουν απίθανες: η Fed ιστορικά δεν έχει αυξήσει ποτέ τα επιτόκια ως απάντηση στις πετρελαϊκές κρίσεις, και οι τρέχουσες συνθήκες – μια πιο ισορροπημένη αγορά εργασίας και μέτρια αύξηση των μισθών – καθιστούν απίθανο το ενεργειακό σοκ να δημιουργήσει «αυτοσυντηρούμενο και επίμονο» πληθωρισμό.

Μία έως τρεις αυξήσεις ως το τέλος του χρόνου

Έρευνα της Bofa και της Merrill Lynch δείχνει ότι το 40% των θεσμικών επενδυτών αναμένει τουλάχιστον μία αύξηση των επιτοκίων τους επόμενους 12 μήνες.

Ο Ντάλιπ Σινγκ, αντιπρόεδρος της εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων PGIM, στοιχηματίζει για τρεις αυξήσεις 25 μονάδων βάσης φέτος. Το πιστεύει -όπως λέει- επειδή ο γενικός πληθωρισμός έφτασε το 3,8% ετησίως τον Απρίλιο, ενώ ο δομικός πληθωρισμός, που δεν περιλαμβάνει την ενέργεια και τα τρόφιμα, ανέρχεται στο 3,3%

Πολιτικό ζήτημα

Το πραγματικό ζήτημα για τους περισσότερους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων δεν είναι οικονομικό, αλλά πολιτικό: αν θα έχει ο Γουόρς την απαραίτητη υποστήριξη στην νομισματική του πολιτική

«Ο νέος πρόεδρος της Fed μπορεί να χρειαστεί μια αρχική “στιγμή Βόλκερ” για να εδραιώσει την αξιοπιστία του», λέει ο Σινγκ, αναφερόμενος στον κεντρικό τραπεζίτη Πολ Βόλκερ, που τιθάσευσε τον πληθωρισμό τη δεκαετία του 1980, με κόστος μια οδυνηρή ύφεση.

Από την πλευρά του, ο Κόλιν Γκρέιαμ, επικεφαλής οικονομολόγος στην Robeco, θεωρεί ότι το κύριο μήνυμα της συνεδρίασης της Fed θα είναι μια προσεκτική «καμία αλλαγή, αλλά με συνεχή προσοχή στην αγορά εργασίας και τις πληθωριστικές πιέσεις».

Προσοχή στο χρέος

Η Εϊκο Σίβερτ, Εκτελεστική Διευθύντρια της Scope Ratings –του οίκου που υποβάθμισε την αξιολόγηση των ΗΠΑ σε AA, τον Οκτώβριο του 2025, βάζει και την δημοσιονομική διάσταση.

«Το δημόσιο χρέος πλησιάζει το όριο των 41,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και τα δημόσια οικονομικά των ΗΠΑ θα συνεχίσουν να επιδεινώνονται» ,λέει η Σίβερτ και προσθέτει: «Με ελλείμματα περίπου στο 7,5% του ΑΕΠ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βιώσουν τη μεγαλύτερη αύξηση στις καθαρές πληρωμές τόκων μεταξύ των μεγάλων προηγμένων οικονομιών, έως το 2031».