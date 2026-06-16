Αντιδράσεις-στο-Ισραήλ-για-τη-συμφωνία-ΗΠΑ-Ιράν-και-το-σχέδιο-επενδύσεων-300-δισ.-δολαρίων

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει τη δημιουργία επενδυτικού ταμείου ύψους 300 δισ. δολαρίων για το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, την ώρα που η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς υποστήριξε ότι το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο, με τις λεπτομέρειες να παραμένουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, που επικαλούνται πηγή με γνώση των διαβουλεύσεων, το ταμείο των 300 δισ. δολαρίων που εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ θα δημιουργηθεί για εταιρείες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στο Ιράν και δεν θα χρηματοδοτηθεί από κυβερνήσεις.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα τις πληροφορίες του δημοσιεύματος.

Βανς: «Πολύ γενικό το μνημόνιο κατανόησης»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε στο CNN και στην εκπομπή «The Lead with Jake Tapper» ότι το μνημόνιο κατανόησης που συμφωνήθηκε με το Ιράν αποτελεί ένα ιδιαίτερα γενικό έγγραφο και ότι πολλές κρίσιμες λεπτομέρειες θα καθοριστούν σε επόμενο στάδιο.

«Το μνημόνιο κατανόησης είναι περίπου μιάμιση σελίδα, επομένως πρόκειται για ένα πολύ γενικό έγγραφο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «σε μια σειρά ζητημάτων θα πρέπει να τα διευθετήσουμε κατά τη φάση των τεχνικών διαπραγματεύσεων», υπογραμμίζοντας ότι σημαντικές πτυχές της συμφωνίας παραμένουν ανοικτές.

Ανησυχία στο Ισραήλ για τη συμφωνία

Την ίδια στιγμή, ισραηλινοί αξιωματούχοι εμφανίζονται ιδιαίτερα προβληματισμένοι από την ανακοίνωση της Κυριακής ότι ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 13, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος χαρακτήρισε τη συμφωνία «τρομερή για εμάς», εκφράζοντας την ανησυχία που επικρατεί στην Ιερουσαλήμ για τις εξελίξεις.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι το Ισραήλ εκτιμούσε επί μακρόν πως οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης θα κατέληγαν τελικά σε αδιέξοδο και δεν ανέμενε την επίτευξη συμφωνίας.

Τηλεφωνική επικοινωνία Νετανιάχου – Βανς για τον Λίβανο

Κατά το Channel 13, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε πρόσφατα τηλεφωνική επικοινωνία σε τεταμένο κλίμα με τον Τζέι Ντι Βανς.

Στη διάρκεια της συνομιλίας, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος φέρεται να ζήτησε από το Ισραήλ να περιορίσει την παρουσία των IDF στον Λίβανο. Ωστόσο, ο Νετανιάχου απέρριψε το αίτημα.

«Οι IDF δεν θα αποχωρήσουν, αλλά από εδώ και στο εξής κάθε ενέργεια θα βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση», ανέφερε πηγή που επικαλείται το τηλεοπτικό δίκτυο.