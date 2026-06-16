Αύξηση τζίρου της HP στην Ελλάδα κατά διψήφιο ποσοστό στο πρώτο εξάμηνο

Η HP σημείωσε διψήφια αύξηση του τζίρου της στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο (από τον Νοέμβριο του 2025 έως το τέλος Απριλίου του 2026), όπως ανέφερε ο Νίκος Χρηστάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της HP Ελλάδος και Κύπρου, σε πρόσφατη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας.

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«Στο πρώτο εξάμηνο μας, δηλαδή από τον Νοέμβριο έως το τέλος Απριλίου, καταγράψαμε αύξηση στον τζίρο. Η διαδικασία είναι αρκετά περίπλοκη, καθώς τα προϊόντα φτάνουν στη χώρα μέσω διανομέων, ενώ υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό απευθείας πωλήσεων από την εταιρεία μας. Ωστόσο, η αύξηση ήταν διψήφια», εξήγησε ο κ. Χρηστάκης.

Επιπλέον, ο Διευθύνων Σύμβουλος αποκάλυψε ότι η HP επενδύει στην ενίσχυση του δικτύου στρατηγικών συνεργατών στην ελληνική αγορά, συνεργαζόμενη με τη Westnet ως επίσημο διανομέα για το χαρτοφυλάκιο της Poly, καθώς και με τις Logicom και Info Quest Technologies στον τομέα των Managed Print Services.

Σε παγκόσμιο επίπεδο για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026 (Q2 FY26), η HP ανακοίνωσε καθαρά έσοδα (Net Revenue) ύψους 14,4 δισ. δολαρίων, ενώ τα συνολικά λειτουργικά κέρδη (Non-GAAP) ανήλθαν σε 1,3 δισ. δολάρια. Ο στόχος της εταιρείας είναι να επιτύχει 15 δισ. δολάρια σε έσοδα για το σύνολο της χρήσης του 2026 (FY26).

Νέα προϊόντα για την ελληνική αγορά

Κατά την εκδήλωση, τα στελέχη της HP Ελλάδος και Κύπρου παρουσίασαν το όραμα της εταιρείας για το μέλλον της εργασίας, καθώς και το νέο σύνολο λύσεων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη που ενισχύουν το χαρτοφυλάκιό της.

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν νέα προϊόντα που έχουν ήδη εισαχθεί στην ελληνική αγορά, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από σύγχρονα laptops και περιφερειακά έως προηγμένες λύσεις εκτύπωσης για τον σύγχρονο εργασιακό χώρο.

Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις για το 2026 είναι η πλατφόρμα HP IQ, η οποία λειτουργεί ως ένα «στρώμα εργασιακής νοημοσύνης» με μοντέλο 20 δισεκατομμυρίων παραμέτρων που εκτελείται τοπικά στη συσκευή, αντιμετωπίζοντας κρίσιμα ζητήματα στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η ιδιωτικότητα, το κόστος και η συνδεσιμότητα.

Επιπλέον, παρουσιάστηκε η νέα γενιά AI PCs της HP, περιλαμβάνοντας το HP EliteBoard G1a – ένα next-generation AI PC ενσωματωμένο σε σχεδίαση πληκτρολογίου – και τη σειρά HP EliteBook X G2, η οποία προσφέρει έως και 29 ώρες αυτονομίας, προηγμένες δυνατότητες AI orchestration και υψηλό επίπεδο ασφάλειας μέσω της πλατφόρμας HP Wolf Security.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις νέες δυνατότητες εκτύπωσης, με τη σειρά HP LaserJet Pro 4000/4100 να αποτελεί τον πρώτο εκτυπωτή στον κόσμο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτει δυνατότητες κβαντικής κρυπτογραφίας, ενώ η σειρά Enterprise 5000/6000 προσφέρει σημαντικά ταχύτερη επεξεργασία εγγράφων και χαμηλότερο κόστος εκτύπωσης, αξιοποιώντας την τεχνολογία TerraJet Toner.

Στο κομμάτι της ασφάλειας, η εταιρεία παρουσίασε λύσεις όπως το HP Wolf Security, quantum-resistant firmware και το νέο HP TPM Guard, το οποίο προστατεύει τις επικοινωνίες TPM προς CPU, υιοθετώντας ένα πολυεπίπεδο μοντέλο προστασίας για ολόκληρο τον ψηφιακό κύκλο ζωής.

Μία νέα προσθήκη στο οικοσύστημα είναι η εφαρμογή HP for Microsoft 365 Copilot. Πρόκειται για μία νέα εφαρμογή HP Workpath που φέρνει τις δυνατότητες γενετικής τεχνητής νοημοσύνης του Copilot απευθείας στα πολυμηχανήματα (MFPs) της HP.

Για πελάτες με εκτυπωτές συμβατούς με την cloud πλατφόρμα HP Workpath και ενεργές συνδρομές Copilot, αυτή η ενσωμάτωση παρέχει προηγμένες δυνατότητες απευθείας από το panel του εκτυπωτή, όπως δημιουργία περιλήψεων με τεχνητή νοημοσύνη από σαρωμένα έγγραφα ή αρχεία στο OneDrive και το SharePoint, έξυπνη ονομασία αρχείων και προτάσεις αποθήκευσης για πιο οργανωμένη διαχείριση, καθώς και μετάφραση εγγράφων απευθείας στη συσκευή με υποστήριξη Copilot.

Η εμπειρία παραμένει ενιαία σε όλες τις συσκευές, είτε ο χρήστης εργάζεται από τον υπολογιστή του είτε απευθείας από τον εκτυπωτή.

Από την άλλη πλευρά, στον τομέα της υβριδικής εργασίας, παρουσιάστηκαν τα νέα ακουστικά HP Poly Mission με AI noise cancellation, ενώ στον τομέα του gaming, η ενοποίηση των HyperX και OMEN δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα για gamers και content creators.

Τέλος, η HP παρουσίασε τον βιομηχανικό εκτυπωτή HP IF 600HT, με τεχνολογία FFF (Fused Filament Fabrication), θερμαινόμενο θάλαμο έως 195°C και αρθρωτό σχεδιασμό, απευθυνόμενος σε κλάδους όπως η αεροναυπηγική, η ιατρική και η αυτοκινητοβιομηχανία.