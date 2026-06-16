Γαλλία:-Η-κεντρική-τράπεζα-υποβαθμίζει-τις-προβλέψεις-για-την-οικονομική-ανάπτυξη

Η οικονομία της Γαλλίας αναπτύσσεται με βραδύτερους ρυθμούς από τους αναμενόμενους μετά από ένα υποτονικό ξεκίνημα του έτους, με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να επηρεάζει αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα, δήλωσε την Τρίτη η κεντρική τράπεζα, προειδοποιώντας ότι οι προοπτικές είναι όμηρος των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 0,5% φέτος, ανέφερε η Τράπεζα της Γαλλίας στις τριμηνιαίες προβλέψεις της, μειώνοντας την πρόβλεψή της από 0,9% προηγουμένως.

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Η υποβάθμιση αντανακλά μια απροσδόκητη συρρίκνωση 0,1% στο πρώτο τρίμηνο και μια απότομη αύξηση των παγκόσμιων τιμών ενέργειας από το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η κεντρική τράπεζα δήλωσε ότι οι προβλέψεις της βασίστηκαν σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου από τις 21 Μαΐου και ως εκ τούτου δεν έλαβε υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης μιας συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία βοήθησε να ωθηθούν οι τιμές του πετρελαίου σε τριμηνιαία χαμηλά.

Μετά την υποχώρηση του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο, η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να σταματήσει στο τρέχον τρίμηνο, αν και τα στελέχη ανέφεραν σημάδια ανάκαμψης τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον Μάιο, σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα επιχειρηματικού κλίματος της Τράπεζας της Γαλλίας σε 8.500 επιχειρήσεις.

Η ανάπτυξη για το 2027

Όσον αφορά το μέλλον, η ανάπτυξη αναμενόταν να επιταχυνθεί στο 0,9% το 2027, αναθεωρημένη προς τα πάνω από 0,8% προηγουμένως, και στη συνέχεια να φτάσει το 1,2% το 2028, καθώς οι καταναλωτικές δαπάνες και οι επιχειρηματικές επενδύσεις θα ανακάμψουν.

Ο πληθωρισμός αναμένεται τώρα να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 2,5% το 2026, πριν μειωθεί στο 1,7% τόσο το 2027 όσο και το 2028, λόγω των προσδοκιών για ομαλοποίηση των τιμών της ενέργειας. Τον Μάρτιο, η κεντρική τράπεζα είχε προβλέψει πληθωρισμό 1,7% το 2026, 1,4% το 2027 και 1,6% το 2028.

Ο υψηλός πληθωρισμός διαβρώνει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών φέτος και επηρεάζει αρνητικά την κατανάλωση, η οποία αναμένεται να ανακάμψει το επόμενο έτος, καθώς οι πιέσεις στις τιμές θα υποχωρήσουν. Δεδομένης της αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η κεντρική τράπεζα σκιαγράφησε επίσης εναλλακτικά, λιγότερο ευνοϊκά σενάρια, τα οποία υποδείκνυαν ασθενέστερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό από το βασικό της σενάριο.

- Reuters