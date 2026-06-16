«Δεν-θυμόμαστε-ποιος-έπρεπε-να-δέσει-το-σχοινί»:-Οργή-στη-Βραζιλία-για-τις-δικαιολογίες-μετά-τον-θάνατο-της-21χρονης-σε-ελεύθερη-πτώση

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για την τραγωδία που συγκλόνισε τη Βραζιλία, με θύμα την 21χρονη Μαρία Εντουάρντα Ροντρίγκες ντε Φρέιτας, η οποία έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια ελεύθερης πτώσης από γέφυρα στην πόλη Λιμέιρα στο Σάο Πάολο.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι τρεις εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ενώ σοκ προκαλούν οι καταθέσεις τους, καθώς φέρονται να δήλωσαν πως δεν μπορούν να θυμηθούν ποιος ήταν υπεύθυνος για τη σύνδεση του σχοινιού ασφαλείας πριν από το μοιραίο άλμα από τα 40 μέτρα.

«Δεν θυμάμαι ποιος είχε την ευθύνη»

Ένας από τους κατηγορούμενους υποστήριξε ότι οι έλεγχοι του εξοπλισμού πραγματοποιούνταν «από κοινού» από τα μέλη της ομάδας. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε ποιος είχε την τελική ευθύνη για τον έλεγχο ασφαλείας της 21χρονης, φέρεται να απάντησε ότι «δεν θυμάται».

Παρόμοια απάντηση έδωσε και δεύτερος εργαζόμενος, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς οι οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν πώς έγινε ένα τόσο σοβαρό λάθος κατά τη διαδικασία προετοιμασίας του άλματος.

Βίντεο από την μοιραία πτώση:

🇧🇷 Tragedy in Brazil. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, just 21, died after being thrown from the “Skeleton Bridge” in Limeira for what she thought was a bungee jump. The cord was NEVER attached. Six people have reportedly been detained by police. Heartbreaking.… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 13, 2026

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στη σύλληψή τους λίγη ώρα αργότερα, έπειτα από επιχείρηση εντοπισμού στην ευρύτερη περιοχή. Συνολικά έξι άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας.

Ερωτήματα για τη νομιμότητα της δραστηριότητας

Την ίδια ώρα, ερωτήματα προκαλούν οι καταγγελίες ότι η εταιρεία που διοργάνωνε τα άλματα ενδέχεται να μην διέθετε τις απαραίτητες άδειες για τη δραστηριότητά της στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Οι ισχυρισμοί αυτοί εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες διερευνούν τόσο τις συνθήκες του δυστυχήματος όσο και τη νομιμότητα της λειτουργίας της επιχείρησης.

«Ήταν ακόμη ζωντανή»

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η μαρτυρία νοσηλεύτριας που βρέθηκε στο σημείο μετά την πτώση της νεαρής γυναίκας.

Όπως αποκάλυψε, η 21χρονη «ήταν ακόμη ζωντανή όταν της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έχοντας ασθενή σφυγμό και αναπνοή». Η ίδια ανέφερε ότι προσπάθησε να της δώσει κουράγιο μιλώντας της μέχρι την τελευταία στιγμή.

The woman who was thrown off a 130-foot bridge without a cord in Brazil was still alive when an off-duty nurse got to her on the ground. “I even talked to her… I told her, ‘Nobody dies on my shift.’ Even though I wasn’t on my shift…” said nurse Rayza Dias. Three of the… pic.twitter.com/oEAzusrFV2 — Collin Rugg (@CollinRugg) June 15, 2026

Την ώρα που οι έρευνες συνεχίζονται, η τραγωδία έχει ανοίξει ευρύτερη συζήτηση στη Βραζιλία για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες υψηλού κινδύνου, καθώς και για τις ευθύνες όσων αναλαμβάνουν τη διοργάνωσή τους.