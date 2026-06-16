Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Tuesday, June 16
    Δημοσκόπηση-alco:-Ένας-στους-δύο-δηλώνει-ότι-δεν-θα-πάει-φέτος-διακοπές-–-«Αγκάθι»-το-κόστος-διαμονής-και-εισιτηρίων
    Δημοσκόπηση Alco: Ένας στους δύο δηλώνει ότι δεν θα πάει φέτος διακοπές – «Αγκάθι» το κόστος διαμονής και εισιτηρίων

    Δημοσκόπηση Alco: Ένας στους δύο δηλώνει ότι δεν θα πάει φέτος διακοπές – «Αγκάθι» το κόστος διαμονής και εισιτηρίων

    By Οικονομία No Comments2 Mins Read

    Τις δυσκολίες των Ελλήνων πολιτών να κάνουν διακοπές φέτος το καλοκαίρι καταγράφει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco.

    Σύμφωνα με την έρευνα της Alco, για λογαριασμό του Alpha, στην ερώτηση αν η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη, ίδια ή χειρότερη απ’ότι πριν ένα χρόνο, το 47% δηλώνει «χειρότερη», το 45% «ίδια», ενώ μόλις το 7% δηλώνει ότι είναι «καλύτερη».

    Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης
    Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

    Λιγότεροι θα μπορέσουν φέτος να πάνε διακοπές

    Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το 44% δηλώνει ότι θα πάει το καλοκαίρι διακοπές, σε σχέση με το 49% πέρυσι.

    Μεγάλο «αγκάθι» το κόστος

    Οι λόγοι που αποτρέπουν τους πολίτες από την απόφαση να πάνε διακοπές είναι το κόστος διαμονής σε ποσοστό 76%, η κάλυψη άλλων αναγκών σε ποσοστό 74%, το κόστος των εισιτηρίων σε ποσοστό 59% και το κόστος του φαγητού σε ποσοστό 49%.

    Διακοπές σε συγγενικό σπίτι

    Από αυτούς που λένε ότι θα πάνε διακοπές, το 46% δηλώνει ότι θα επιλέξει δικό του συγγενικό σπίτι, το 37% ξενοδοχείο, το 12% Airbnb, ενώ το 5% κάμπινγκ.

    Για τα ελληνοτουρκικά

    Σε ερώτημα αν φοβούνται κλιμάκωση της έντασης με την Τουρκία στο Αιγαίο, το 44% απαντά «ναι», ενώ το 46% «όχι».

    Προτιμώμενη πηγή στην Google

    Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της - στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.