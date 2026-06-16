Δημοσκόπηση Alco: Ένας στους δύο δηλώνει ότι δεν θα πάει φέτος διακοπές – «Αγκάθι» το κόστος διαμονής και εισιτηρίων

Τις δυσκολίες των Ελλήνων πολιτών να κάνουν διακοπές φέτος το καλοκαίρι καταγράφει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco.

Σύμφωνα με την έρευνα της Alco, για λογαριασμό του Alpha, στην ερώτηση αν η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη, ίδια ή χειρότερη απ’ότι πριν ένα χρόνο, το 47% δηλώνει «χειρότερη», το 45% «ίδια», ενώ μόλις το 7% δηλώνει ότι είναι «καλύτερη».

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Λιγότεροι θα μπορέσουν φέτος να πάνε διακοπές

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το 44% δηλώνει ότι θα πάει το καλοκαίρι διακοπές, σε σχέση με το 49% πέρυσι.

Μεγάλο «αγκάθι» το κόστος

Οι λόγοι που αποτρέπουν τους πολίτες από την απόφαση να πάνε διακοπές είναι το κόστος διαμονής σε ποσοστό 76%, η κάλυψη άλλων αναγκών σε ποσοστό 74%, το κόστος των εισιτηρίων σε ποσοστό 59% και το κόστος του φαγητού σε ποσοστό 49%.

Διακοπές σε συγγενικό σπίτι

Από αυτούς που λένε ότι θα πάνε διακοπές, το 46% δηλώνει ότι θα επιλέξει δικό του συγγενικό σπίτι, το 37% ξενοδοχείο, το 12% Airbnb, ενώ το 5% κάμπινγκ.

Για τα ελληνοτουρκικά

Σε ερώτημα αν φοβούνται κλιμάκωση της έντασης με την Τουρκία στο Αιγαίο, το 44% απαντά «ναι», ενώ το 46% «όχι».