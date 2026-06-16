ΕΛΙΝΟΙΛ: Μείωση EBITDA στα €2,28 εκατ. για το τρίμηνο

Ο ενοποιημένος τζίρος του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ για το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθε σε €306,84 εκατ., σε σύγκριση με €589,53 εκατ. το 2025, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

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Για την ίδια χρονική περίοδο, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ήταν €11,520 εκατ., σε σχέση με €15,654 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €2,288 εκατ. από €6,832 εκατ. της περσινής χρονιάς.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 2026 παρουσίασαν ζημίες €691 χιλ. από κέρδη €4,074 εκατ. του τριμήνου του 2025.

Αποτελέσματα Μητρικής Εταιρίας ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

Σχετικά με τη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., ο τζίρος για το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθε σε €302,054 εκατ. έναντι €584,632 εκατ. το 2025, με τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) να φτάνουν τα €1,546 εκατ. από €6,387 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2025, ενώ τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) παρουσίασαν ζημιά €944 χιλ. σε σύγκριση με κέρδη €4,102 εκατ. το 2025.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν ζημιά €2,141 χιλ. σε σχέση με κέρδη €2,121 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2025.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η διεθνής αγορά πετρελαίου και πετρελαιοειδών χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων, καθώς και από αλλαγές στις παγκόσμιες εμπορικές ροές και διακυμάνσεις στην ισορροπία προσφοράς και ζήτησης, με αποτέλεσμα να παρατηρηθούν σημαντικές μεταβολές στις τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων και στο κόστος μεταφοράς και εφοδιασμού. Αυτές οι εξελίξεις, σε συνδυασμό με τα προκαθορισμένα συμβόλαια πώλησης του προηγούμενου έτους, είχαν αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα του Διεθνούς Εμπορίου. Η εταιρία έλαβε μέτρα για να περιορίσει τις συνέπειες, ωστόσο η τελική επίδραση αναμένεται να καταγραφεί κυρίως στο πρώτο εξάμηνο.

Στην εγχώρια αγορά, η εταιρία εμφάνισε θετική πορεία στους πρώτους μήνες του έτους, με αύξηση πωλήσεων στα καύσιμα κίνησης και ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους, που αποδίδεται στην ανάπτυξη του δικτύου πρατηρίων και την κατάργηση του πλαφόν κατά το πρώτο δίμηνο. Ωστόσο, η επαναφορά του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους από τον Μάρτιο, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη μεταβλητότητα της ζήτησης, ασκεί πιέσεις στα λειτουργικά περιθώρια της αγοράς. Σε αυτό το ασταθές περιβάλλον, η φετινή χρονιά αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολη και απρόβλεπτη.