Επενδυτής Σημείο Αναφοράς η Capital Group στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ

Η διαδικασία για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ ξεκινά σήμερα στις 10:00 π.μ. και αναμένεται να ολοκληρωθεί το μεσημέρι της Πέμπτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Capital Group έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει με τίτλους συνολικής αξίας 70 εκατ. ευρώ.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Όπως αναφέρει το Euro2day.gr, σχετικά με την τιμή διάθεσης, η μετοχή έκλεισε χθες στα 4,17 ευρώ και με βάση ένα μικρό discount, η αγορά προβλέπει ότι το βιβλίο θα ανοίξει με εύρος τιμής μεταξύ 3,8 – 3,9 ευρώ.

Ανακοίνωση

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ξεκινά τη συνδυασμένη προσφορά νέων κοινών μετοχών μετά ψήφου ονομαστικής αξίας €2,12 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές») σε τιμή που δεν θα υπερβαίνει τα €4,17 ανά Νέα Μετοχή, με στόχο την άντληση κεφαλαίων που μπορεί να φτάσουν έως €530 εκατομμυρίων Ευρώ, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της (συλλογικά «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς:

(α) στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχ. δ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4706/2020, καθώς και τις κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και

(β) εκτός Ελλάδος σε επιλέξιμους θεσμικούς και άλλους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και διεθνούς βιβλίου προσφορών, σύμφωνα με εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου όπως ορίζεται στον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και στο εθνικό δίκαιο των σχετικών δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ σύμφωνα με τον Κανόνα 144A του U.S. Securities Act του 1933 (η «Διεθνής Προσφορά», μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά αναφερόμενη ως η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Η ανώτατη τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στη Συνδυασμένη Προσφορά είναι €4,17 ανά Νέα Μετοχή (η «Μέγιστη Τιμή Διάθεσης»). Η τελική τιμή διάθεσης (η «Τιμή Διάθεσης») για κάθε Νέα Μετοχή θα καθοριστεί μετά το κλείσιμο της Περιόδου Βιβλίου Προσφορών.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΔΜΗΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»), νομικό πρόσωπο ελεγχόμενο από το Ελληνικό Δημόσιο, έχει δεσμευτεί να εγγραφεί για τις Νέες Μετοχές σύμφωνα με την υφιστάμενη συμμετοχή της, διασφαλίζοντας ότι θα διατηρήσει τουλάχιστον το 51,12% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έχει επίσης ενημερώσει την Εταιρεία ότι έχει αποκτήσει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και διαθέτει χρηματοδοτικούς πόρους, δεσμευόμενη να συμμετάσχει σε όσες Νέες Μετοχές παραμείνουν αδιάθετες, ώστε τα καθαρά έσοδα της Συνδυασμένης Προσφοράς να είναι τουλάχιστον €510.000.000 και τα έξοδα να καλυφθούν πλήρως.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών έχει συνάψει συμβόλαιο με την Capital World Investors, επενδυτικό βραχίονα της Capital Group (ο «Cornerstone Investor»), για να συμμετάσχει στη Διεθνή Προσφορά, με αριθμό Μετοχών αντί τιμήματος €70 εκατομμυρίων.

Η κατανομή των Νέων Μετοχών (μη συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ) έχει προγραμματιστεί ως εξής: (i) ποσοστό 85% θα διατεθεί στη Διεθνή Προσφορά και (ii) 15% στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Για τη Διεθνή Προσφορά, οι Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley Europe SE θα είναι οι Γενικοί Συντονιστές και Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners), με τη συμμετοχή άλλων τράπεζων ως Συνδιαχειριστές.

Για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η Τράπεζα Eurobank Α.Ε. θα είναι ο Σύμβουλος Έκδοσης και άλλες τράπεζες θα συμμετάσχουν ως Συντονιστές Τοποθέτησης.

Η περίοδος προσφοράς της Διεθνούς Προσφοράς θα ξεκινήσει στις 8:00 π.μ. ώρα Λονδίνου στις 16 Ιουνίου 2026 και θα λήξει στις 2:00 μ.μ. ώρα Λονδίνου στις 18 Ιουνίου 2026, ταυτόχρονα με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Η τελική τιμή διάθεσης και ο αριθμός των Νέων Μετοχών θα καθοριστούν κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, με βάση τη ζήτηση.

Εντός της Περιόδου Βιβλίου Προσφορών, η Εταιρεία μπορεί να καθορίσει εύρος τιμής ή καθοδήγηση τιμής και θα ενημερώσει τους επενδυτές μέσω ρυθμιστικής ανακοίνωσης.

Οι επιλέξιμοι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας στις 15 Ιουνίου 2026, που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, θα δικαιούνται προνομιακή κατανομή ανάλογα με τη συμμετοχή τους.

Η κατανομή των Νέων Μετοχών της Διεθνούς Προσφοράς θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη συμπεριφορά και τη δραστηριότητα των επενδυτών.

* Δείτε τα σχετικά έγγραφα στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.