Ευρωκοινοβούλιο:-Πέρασε-η-εμπορική-συμφωνία-με-τις-ΗΠΑ

Το Ευρωκοινοβούλιο, με 440 ψήφους υπέρ, 151 κατά και 50 αποχές, υπερψήφισε την κατάργηση των δασμών σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα από τις ΗΠΑ, ενώ πολλά θαλασσινά και αγροτικά γεωργικά προϊόντα που εισάγονται από τις ΗΠΑ αποκτούν προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ, στο πλαίσιο της συμφωνίας Βρυξελλών – Ουάσινγκτον.

Στις 27 Ιουλίου 2025, στο Τέρνμπερι της Σκωτίας, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία – ορόσημο.

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Στις 28 Αυγούστου 2025 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε δύο νομοθετικές προτάσεις, με τις οποίες υλοποιούνται οι πλευρές της δήλωσης που αφορούν τους δασμούς.

Η δεύτερη πρόταση κανονισμού, που εγκρίθηκε με 444 ψήφους υπέρ, 152 κατά και 54 αποχές από το Ευρωκοινοβούλιο, αφορά την παράταση στις εισαγωγές αστακού χωρίς δασμούς. Στην πρόταση περιλαμβάνεται επίσης και ο επεξεργασμένος αστακός.

Και οι δύο προτάσεις είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως από τους διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι οποίοι πρόσθεσαν αρκετά στοιχεία που ενισχύουν την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ρήτρα λήξης ισχύος

Ο κύριος κανονισμός για εισαγωγές βιομηχανικών προϊόντων και γεωργικών τροφίμων θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2029.

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2029, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει συνολικά την επίδραση του κανονισμού στη βιομηχανία, την αγροτική παραγωγή και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της ΕΕ, καθώς και τις αλλαγές που έχει επιφέρει στις εμπορικές ροές με τρίτες χώρες. Εφόσον κριθεί σκόπιμο, θα υποβάλει νομοθετική πρόταση για να παραταθεί η ισχύς του.

Παράγωγα χάλυβα και αλουμινίου

Τον Αύγουστο του 2025 οι ΗΠΑ πρόσθεσαν 407 κατηγορίες προϊόντων στον κατάλογο των παράγωγων προϊόντων χάλυβα και αλουμινίου που υπόκεινται σε δασμούς. Το Κοινοβούλιο έκρινε ότι οι νέοι αυτοί δασμοί αύξησαν το επίπεδο εμπορικής αστάθειας και άσκησε πιέσεις ώστε αυτό το θέμα να αντιμετωπιστεί στον κύριο κανονισμό.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να αναστείλει τις δασμολογικές προτιμήσεις, εάν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 οι ΗΠΑ συνεχίσουν να εφαρμόζουν δασμολογικό συντελεστή υψηλότερο του 15% σε παράγωγα χάλυβα και αλουμινίου από την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2026 σχετικά με τη δασμολογική μεταχείριση των παραγώγων χάλυβα και αλουμινίου.

Η Επιτροπή θα μπορεί επίσης να αναστείλει τις δασμολογικές προτιμήσεις, αν οι ΗΠΑ δεν λάβουν υπόψη τις ανησυχίες της ΕΕ σχετικά με τη δασμολογική μεταχείριση των ευρωπαϊκών εξαγωγών, οι οποίες μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2026 υπάγονταν στο σύνολό τους στο ανώτατο δασμολογικό όριο του 15%.

Δικλείδα ασφαλείας

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν επίσης να θεσπιστεί ένας μηχανισμός ο οποίος θα ενεργοποιείται αν διαπιστωθεί ότι, εξαιτίας των δασμολογικών προτιμήσεων, οι εισαγωγές αγαθών από τις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί τόσο πολύ που απειλούν τη βιομηχανία και την αγροτική παραγωγή της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να ξεκινήσει έρευνα με δική της πρωτοβουλία ή με βάση στοιχεία που θα καταθέσουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώνει κάθε τρεις μήνες το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις αλλαγές στον όγκο και την εμπορική αξία των εξαγωγών των ΗΠΑ όσον αφορά τα αγαθά που καλύπτει η εν λόγω νομοθεσία.

Ο Ευρωσοσιαλιστής Γερμανός Μπερντ Λάνγκε, πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και μόνιμος εισηγητής για τις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, δήλωσε: «Παρά τις πιέσεις, το Κοινοβούλιο παρέμεινε σταθερό στις θέσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Η αποφασιστικότητά μας απέδωσε καρπούς, με αποτέλεσμα μια ισχυρότερη συμφωνία για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους πολίτες, καθώς και πολύ πιο ισχυρά προστατευτικά μέτρα από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί.

Μετατρέποντας τις δεσμεύσεις της ΕΕ που περιλαμβάνονται στην κοινή δήλωση σε ευρωπαϊκή νομοθεσία, ο κανονισμός εντάσσεται στο αμυντικό οπλοστάσιο της ΕΕ – όχι μόνο ενισχύοντας και σταθεροποιώντας τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑ, αλλά παρέχοντας επίσης στην ΕΕ τη δυνατότητα να αντιδράσει σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τηρήσουν τα συμφωνηθέντα. Χάρη στη σταθερή στάση του Κοινοβουλίου, το τελικό κείμενο περιέχει πλέον ένα πολύ ισχυρότερο δίχτυ ασφαλείας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ισχυρή ρήτρα αναστολής, ρήτρα λήξης ισχύος, ρήτρα διασφάλισης, ενισχυμένοι μηχανισμοί επανεξέτασης και ισχυρότερη δημοκρατική εποπτεία.

Με τη θέσπιση κατάλληλων εργαλείων έχουμε κάνει μόνο τη μισή δουλειά. Τώρα απαιτείται επίσης πολιτική βούληση. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Εάν η αμερικανική πλευρά παραβιάσει είτε το γράμμα είτε το πνεύμα της συμφωνίας του Turnberry, το Κοινοβούλιο θα επιμείνει ώστε η Επιτροπή να κάνει πλήρη και έγκαιρη χρήση κάθε μέσου που παρέχει ο παρών κανονισμός και η ευρύτερη εργαλειοθήκη της ΕΕ. Μια σταθερή και ευημερούσα διατλαντική εταιρική σχέση μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν και οι δύο πλευρές παραμείνουν προσηλωμένες σε αυτήν.»

Μετά την έγκριση από το Κοινοβούλιο, σειρά έχει το Συμβούλιο να εγκρίνει επίσημα τα συμφωνηθέντα κείμενα. Η νέα νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ την επόμενη μέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φον ντερ Λάιεν: Η συμφωνία θα αποφέρει ακόμη περισσότερα οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

Το αποτέλεσμα χαιρέτισε η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν« Χαιρετίζω τη σημερινή ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ. Η συμφωνία είναι συμφωνία – και η ΕΕ τηρεί τη δική της δέσμευση. Με αυτό το ορόσημο, απέχουμε λίγες μόνο ημέρες από την εκπλήρωση της δέσμευσής μας για την κατάργηση των δασμών στις εισαγωγές βιομηχανικών προϊόντων από τις ΗΠΑ. Με την πλήρη εφαρμογή της από τις δύο πλευρές, η συμφωνία μας θα αποφέρει ακόμη περισσότερα οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας ισχυρές και σταθερές διατλαντικές εμπορικές συναλλαγές και επενδύσεις».

I welcome today’s positive vote in the European Parliament on our EU-US trade agreement. A deal is a deal – and the EU is delivering its part. With this milestone, we are days away from fulfilling our commitment to remove tariffs on imports of US industrial goods. With full… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 16, 2026

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