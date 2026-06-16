ΗΠΑ:-Οι-τιμές-εισαγωγών-αυξήθηκαν-περισσότερο-από-το-αναμενόμενο-τον-Μάιο

Οι τιμές εισαγωγών στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Μάιο εν μέσω ισχυρών αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και των κεφαλαιουχικών αγαθών, οδηγώντας στη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Οι τιμές εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 1,9% τον περασμένο μήνα μετά από μια αναθεωρημένη ανοδική αύξηση 2,0% τον Απρίλιο, δήλωσε την Τρίτη το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας του υπουργείου Εργασίας. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει ότι οι τιμές εισαγωγών, οι οποίες εξαιρούν τους δασμούς, θα αυξηθούν κατά 1,0% μετά από μια προηγουμένως αναφερόμενη αύξηση 1,9% τον Απρίλιο.

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Στους 12 μήνες έως τον Μάιο, οι τιμές εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 6,7%. Αυτή η ένδειξη ήταν η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από τον Αύγουστο του 2022 και ακολούθησε μια αύξηση 4,2% τον Απρίλιο.

Ενισχύεται ο πληθωρισμός

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, ενισχύοντας τον πληθωρισμό. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη δήλωσαν την Κυριακή ότι συμφώνησαν στους όρους για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, αν και η συμφωνία μπορεί να εξαρτάται από τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο.

Ο πληθωρισμός καταναλωτών αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών ετών τον Μάιο, ενώ οι τιμές παραγωγού κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο τους σε 3,5 χρόνια, ανέφερε η κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα.

Η αύξηση του πληθωρισμού και η σταθερότητα της αγοράς εργασίας έχουν αυξήσει τις πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα. Οι οικονομολόγοι, ωστόσο, θεωρούν υψηλό τον πήχη για αυστηρότερη πολιτική.

Οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ επρόκειτο να ξεκινήσουν τη διήμερη συνεδρίασή τους για την πολιτική πολιτική την Τρίτη. Αναμενόταν να διατηρήσουν το βασικό επιτόκιο της Fed στο εύρος 3,50%-3,75%, αλλά να απομακρυνθούν από μια τάση χαλάρωσης, προέβλεψαν οι οικονομολόγοι.

Οι τιμές των εισαγόμενων καυσίμων αυξήθηκαν κατά 12,5% τον περασμένο μήνα, μετά από άνοδο 18,6% τον Απρίλιο. Τα εισαγόμενα κεφαλαιουχικά αγαθά αυξήθηκαν κατά 1,3%. Μια ορμητική αύξηση δαπανών για τεχνητή νοημοσύνη ωθεί προς τα πάνω τις τιμές των εισαγόμενων κεφαλαιουχικών αγαθών.

- Reuters