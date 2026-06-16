Η-Ευρώπη-«τρέχει»-να-προμηθευτεί-lng

Μπροστά σε ένα δύσκολο καλοκαίρι βρίσκεται η Ευρώπη, η οποία καλείται, εν μέσω μειωμένης παγκόσμιας προσφοράς LNG να γεμίσει τις αποθήκες φυσικού αερίου.

Οι συγκεκριμένες αποθήκες κατά την έναρξη της περιόδου αναπλήρωσης, την 1η Απριλίου, βρίσκονταν σε χαμηλά πολυετίας – μόλις στο 28%.

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Κινούμενη σε μια παγκόσμια αγορά που αναμένεται να παραμείνει στενή τουλάχιστον έως το 2027-2028, οπότε και προγραμματίζεται να μπουν στην παραγωγή νέα έργα LNG, η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει την αυξημένη ζήτηση από την Ασία που τροφοδοτείται όχι μόνο από την παραγωγική δυναμική της «διψασμένης» για αέριο περιοχής, αλλά και από τον… καιρό: Το φαινόμενο Ελ Νίνιο ενδέχεται φέτος να οδηγήσει σε υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ασία, αυξάνοντας έτι περαιτέρω την κατανάλωση ενέργειας για ψύξη – και συνακόλουθα τη ζήτηση φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή.

Το «κλειδί» για τις εξελίξεις, όπως είναι λογικό, βρίσκεται στη Μέση Ανατολή: Το καθεστώς που θα ισχύσει αναφορικά με τα Στενά του Ορμούζ θα κρίνει σε ποιο βαθμό και με ποια ταχύτητα θα αποκατασταθεί μέρος έστω της ροής LNG από τις χώρες του Κόλπου προς τις διεθνείς αγορές. Σημειώνεται ότι προπολεμικά από τα Στενά διερχόταν περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Το βασικό σενάριο

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις αναλυτών του διεθνούς οίκου ανάλυσης ICIS, το βασικό σενάριο προβλέπει μέρος της παραγωγής LNG από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να επανέρχεται έως τον Αύγουστο, αν και με μειωμένη δυναμικότητα λόγω των ζημιών που έχουν υποστεί δύο από τις δεκατέσσερις μονάδες υγροποίησης στο Ras Laffan του Κατάρ, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους LNG παγκοσμίως. Υπάρχει ωστόσο και το απαισιόδοξο σενάριο, κατά το οποίο οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις αποτυγχάνουν και το Ορμούζ παραμένει κλειστό πέραν του Αυγούστου, ακόμα και έως τον Μάρτιο του 2027 – μια εξέλιξη που θα ωθούσε έντονα ανοδικά τις τιμές του αερίου.

Άλλωστε, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές του ICIS, ακόμα και ένα άμεσο άνοιγμα των Στενών δεν συνεπάγεται ταχεία αποκατάσταση των ροών – συγκεκριμένα για τη μονάδα στο Ras Laffan εκτιμάται ότι για την επανεκκίνηση των δώδεκα μονάδων θα απαιτούνταν εβδομάδες. Αρκετές ημέρες ή ακόμα και εβδομάδες εξάλλου θα χρειάζονταν και τα πλοία μεταφοράς LNG για να επιστρέψουν στο Κατάρ, ενώ το ταξίδι προς την Ευρώπη απαιτεί από 18 ημέρες έως και έναν μήνα, στις περιπτώσεις που για λόγους ασφαλείας προτιμάται ο περίπλους της Αφρικής. Ως εκ τούτου, από την επανεκκίνηση της παραγωγής έως την άφιξη των πρώτων φορτίων στην Ευρώπη θα μπορούσαν να μεσολαβήσουν ακόμα και δύο μήνες.

Η πλήρωση των αποθηκών

Η πλήρωση των αποθηκών αερίου προχωρά αργά, κατεβάζοντας -εάν συνεχιστούν αυτοί οι ρυθμοί- το επίπεδο πλήρωσης τον Νοέμβριο στο 73%, χαμηλότερα ακόμη και από το επίπεδο του 80% που χρησιμοποιείται στις ευρωπαϊκές ασκήσεις ετοιμότητας ως ελάχιστο επίπεδο πλήρωσης και μακριά από τον τυπικό στόχο του 90%. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος η Ευρώπη πρέπει να εγχέει στις δεξαμενές της επιπλέον 130 εκατ. κυβικά μέτρα αερίου ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 1,3 επιπλέον φορτία LNG καθημερινώς.

Πρόκειται για μια δύσκολη εξίσωση, καθώς για να κατευθυνθούν προς τη γηραιά ήπειρο τα φορτία LNG που διεκδικούν και οι ασιατικές αγορές, η Ευρώπη πρέπει να προσφέρει αρκετά ελκυστική τιμή. Ωστόσο, προς το παρόν οι χειμερινές τιμές δεν είναι αρκετά υψηλότερες από τις σημερινές ώστε να δικαιολογούν την αγορά και αποθήκευση ακριβού αερίου τώρα, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να μην έχουν ισχυρό οικονομικό κίνητρο να επιταχύνουν την έγχυση στις αποθήκες. Αδιέξοδο που ανοίγει την πόρτα για ενδεχόμενη κρατική ή κοινοτική παρέμβαση – ήδη η Ολλανδία προωθεί κρατικά υποστηριζόμενη αναπλήρωση των αποθηκών της μέσα στο καλοκαίρι, ανεξαρτήτως κόστους.

Παράγοντες της αγοράς

Σημειώνεται πως αντίστοιχες ανησυχίες με τους αναλυτές του ICIS έχουν και παράγοντες της αγοράς. Μιλώντας προ ημερών στο Reuters, ο επικεφαλής της Uniper για τη Μέση Ανατολή προειδοποίησε ότι οι τιμές LNG μπορεί να αυξηθούν περαιτέρω, εάν οι διαταραχές στην προσφορά συμπέσουν με καύσωνες στην Ασία και με την ανάγκη αναπλήρωσης των ευρωπαϊκών αποθηκών.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο επικεφαλής της κοινοπραξίας Atlantic SEE LNG Trade, Αλέξανδρος Εξάρχου, εκτίμησε την Πέμπτη πως η Ευρώπη θα δυσκολευτεί να εξασφαλίσει τις απαραίτητες ποσότητες LNG και ίσως κληθεί να καταβάλει μεγάλο τίμημα για αυτόν τον σκοπό, εξέλιξη που θα μπορούσε να προκαλέσει πληθωριστικό κύμα τον χειμώνα και να καταστήσει αναγκαία την έκδοση ευρωομολόγου, ώστε να γίνει πιο διαχειρίσιμο το ενεργειακό κόστος.