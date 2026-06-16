Η-spacex-αποκτά-την-ΑΙ-startup,-anysphere-έναντι-60-δισ.-δολαρίων

Η SpaceX αναμένει ότι το deal θα ολοκληρωθεί κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, ενώ είχε βάλει στο μάτι την Cursor εδώ και αρκετούς μήνες.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σε συμφωνία εξαγοράς της Anysphere, εταιρεία λογισμικού πίσω από τον δημοφιλή ΑΙ coding agent, Cursor, κατέληξε η SpaceX έναντι 60 δισ. δολαρίων, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την παρουσία της στην αγορά τεχνητής νοημοσύνης των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για την πρώτη εξαγορά από την επιχείρηση του Έλον Μασκ μετά το blockbuster ντεμπούτο στο Nasdaq, το οποίο την αποτίμησε σε πάνω από 2 τρισ. δολάρια και την κατέστησε αμέσως μία από τις πιο πολύτιμες εταιρείες στον κόσμο.

Νέα διψήφια προσυνεδριακά κέρδη για SpaceX – Προς τα 2,75 τρισ. δολάρια η κεφαλαιοποίηση

Η SpaceX αναμένει ότι το deal θα ολοκληρωθεί κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, ενώ είχε βάλει στο «μάτι» την Cursor εδώ και αρκετούς μήνες. Μαζί με την OpenAI και την Anthropic, η Cursor είναι μία από τις πολλές νεοσύστατες επιχειρήσεις της Silicon Valley που έχουν προσελκύσει κύματα προγραμματιστών με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Cursor έχει αναπτυχθεί ραγδαία από την ίδρυσή της το 2022, με περίπου 2,6 δισ. δολάρια σε ετήσια έσοδα από B2B πωλήσεις. Η συμφωνία θα μπορούσε να δώσει στην xAI -την κατασκευάστρια του Grok με την οποία η SpaceX συγχωνεύτηκε τον Φεβρουάριο- μια ισχυρότερη θέση στην ΑΙ αγορά.