Η SpaceX ξεπέρασε την Microsoft σε κεφαλαιοποίηση – Τέταρτη πολυτιμότερη εισηγμένη

Η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης στον Nasdaq έφτασε τα 2,95 τρισ. δολάρια ξεπερνώντας την Amazon η οποία αποτιμάται στα 2,94 τρισ. δολάρια και τη Microsoft στα 2,93 τρισ. δολάρια.

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Τελευταία ενημέρωση 17:18

Στην τέταρτη θέση της κατάταξης με τις πολυτιμότερες εισηγμένες στις ΗΠΑ σκαρφάλωσε η SpaceX καθώς η μετοχή της συνεχίζει να επιδίδεται σε ράλι 12% στις συναλλαγές της Τρίτης στη Wall Street.

Η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης στον Nasdaq άγγιξε τα 2,95 τρισ. δολάρια ξεπερνώντας την Amazon η οποία αποτιμάται στα 2,94 τρισ. δολάρια και τη Microsoft στα 2,93 τρισ. δολάρια.

Της σημερινής ανόδου έχει προηγηθεί η γνωστοποίηση του deal για την εξαγορά έναντι 60 δισ. δολ. της Anysphere, εταιρεία λογισμικού πίσω από τον δημοφιλή ΑΙ coding agent, Cursor. Η SpaceX αναμένει ότι το deal θα ολοκληρωθεί κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, ενώ είχε βάλει στο «μάτι» την Cursor εδώ και αρκετούς μήνες.

Μαζί με την OpenAI και την Anthropic, η Cursor είναι μία από τις πολλές νεοσύστατες επιχειρήσεις της Silicon Valley που έχουν προσελκύσει κύματα προγραμματιστών με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη.

Σημειώνεται, πως ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, εκτίμησε ότι η εταιρεία «ίσως είναι σε θέση να φτάσει περίπου το 1 τρισ. δολάρια σε έσοδα το 2030», μία τεράστια αύξηση σε σχέση με τα έσοδα των 18,7 δισ. δολαρίων που κατέγραψε το 2025. Η εταιρεία παρουσίασε καθαρή ζημία 4,9 δισ. δολαρίων το 2025, ενώ το α’ τρίμηνο του 2026 κατέγραψε ζημίες ύψους 4,28 δισ. δολαρίων.

Παρά τα τεράστια κέρδη που σημειώνει, η IPO της SpaceX έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με την εξαιρετικά υψηλή αποτίμησή της. Παράλληλα, η CFRA ξεκίνησε την Παρασκευή την κάλυψη της μετοχής με σύσταση «buy» και τιμή στόχο στα 115 δολάρια, που αντιστοιχεί σε πτώση σχεδόν 29% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Παρασκευής. Η CFRA ανέφερε ότι η άποψή της οφείλεται «στην εξαιρετικά φιλόδοξη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας, στις υψηλές προσδοκίες αποτίμησης και στη σημαντική ένταση κεφαλαίου».