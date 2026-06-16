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    Θετικό-κλίμα-στις-διεθνείς-αγορές-με-φόντο-τις-γεωπολιτικές-εξελίξεις
    Θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις

    Θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις

    By Αγορές No Comments2 Mins Read
    Θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις

    Στα «πράσινα» κινούνται οι διεθνείς αγορές, καθώς η ανακοίνωση για ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενισχύει το επενδυτικό κλίμα και τροφοδοτεί την αισιοδοξία για αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων.

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    Στις αγορές της Ασίας ο Nikkei 225 ανέβηκε σε νέο ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό, ενώ ο TOPIX υποχώρησε κατά 0,20% και ο Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 1,98%, τη στιγμή που ο μικρής κεφαλαιοποίησης KOSDAQ υποχώρησε κατά 1,55%.

    Παράλληλα, ο δείκτης Hang Seng Index του Χονγκ Κονγκ έχασε 1,25%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας κινήθηκε οριακά υψηλότερα.

    Στην Ευρώπη, οι αγορές άνοιξαν στα «πράσινα», με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να «παίζει» στις 634,96 μονάδες με άνοδο 0,08% και τα περισσότερα χρηματιστήρια σε ανοδική τροχιά.

    Ειδικότερα, ο γερμανικός DAX κινείται στις 24,917.84 με άνοδο 0,06% και ο γαλλικός CAC στις 8,411.17 με κέρδη 0,32%, ενώ ο βρετανικός FTSE αγγίζει τις 10,441.97 με άνοδο 0,11%.

    Στην περιφέρεια, ο ισπανικός ΙΒΕΧ βρίσκεται στις 19,064.23 μονάδες με άνοδο 0,17% και ο ιταλικός ΜΙΒ «παίζει» στις 52,322.50 με κέρδη 0,94%.

    Το ενδιαφέρον των επενδυτών παραμένει στραμμένο στις εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ειρηνευτική συμφωνία.

    «Θα έλεγα ότι συνολικά η αντίδραση της αγοράς ήταν αρκετά θετική», δήλωσε ο Keith Lerner, επικεφαλής επενδύσεων και στρατηγικός αναλυτής της αγοράς στην Truist Wealth και συμπλήρωσε:

    «Παρότι ο S&P 500 δεν έχει ακόμη επιστρέψει στα προηγούμενα υψηλά του, η εικόνα κάτω από την επιφάνεια δείχνει οικονομική ανθεκτικότητα. Περιμένω μεγαλύτερη μεταβλητότητα βραχυπρόθεσμα, αλλά είναι δύσκολο να παραπονεθεί κανείς όταν η αγορά έχει ανακάμψει σημαντικά από τα χαμηλά του Μαρτίου και εξακολουθεί να διατηρείται σε καλό επίπεδο.»

    #ΕΥΡΩΑΓΟΡΕΣ #ασιατικές_αγορές #Stoxx_600 #Ιράν #ΗΠΑ #μετοχές

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