ΙΔΕΑΛ: Αποκοπή για επιστροφή κεφαλαίου 0,7 ευρώ στις 18/6

Η «ΙΔΕΑΛ Holdings A.E.», στο πλαίσιο της σωστής, έγκαιρης και αξιόπιστης πληροφόρησης προς το επενδυτικό κοινό και ειδικότερα προς τους μετόχους της, σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την Απόφαση 25 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών, ενημερώνει για την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου 2026, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 22.12.2025.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η τροποποίηση αφορά συγκεκριμένες ημερομηνίες που σχετίζονται με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και την επιστροφή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους μέσω της καταβολής μετρητών (€0,70 ανά μετοχή), όπως εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 04.06.2026.