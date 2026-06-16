Κανάλι12:-Η-Ουάσιγκτον-αρνήθηκε-να-παραδώσει-στο-Ισραήλ-το-πλήρες-κείμενο-της-συμφωνίας-με-το-Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν να επιτρέψουν στο Ισραήλ να εξετάσει το πλήρες περιεχόμενο του Μνημονίου Κατανόησης με το Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ισραηλινό Κανάλι 12. Ως αποτέλεσμα, η ισραηλινή κυβέρνηση εξακολουθεί να μην γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί και να παρουσιαστεί επισήμως την Παρασκευή στην Ελβετία.

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Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, η Ιερουσαλήμ ζήτησε από την Ουάσιγκτον να της επιτραπεί η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που διαμορφώθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ωστόσο το αίτημα αυτό έπεσε στο κενό.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε – από τη Γαλλία όπου βρίσκεται για τη σύνοδο της G7 – ότι προτίθεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για τη συμφωνία, αναφέροντας ότι θα «διαβάσει το έγγραφο λέξη προς λέξη». Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, πότε θα δοθούν στη δημοσιότητα οι πλήρεις όροι της συμφωνίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημο κείμενο. Παρ’ όλα αυτά, ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν χθες ότι το μνημόνιο περιλαμβάνει 14 βασικές διατάξεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεταξύ των όρων περιλαμβάνονται η αποχώρηση του δυνάμεων του ισραηλινού στρατού από τον νότιο Λίβανο, η άμεση άρση του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ και η πλήρης επαναλειτουργία τους, η κατάργηση όλων των κυρώσεων κατά του Ιράν, η αποδέσμευση 24 δισ. δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια καθώς και η εκπόνηση αμερικανικού σχεδίου ανοικοδόμησης της χώρας ύψους 300 δισ. δολαρίων.

Παρά τα δημοσιεύματα των ιρανικών μέσων, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, σημείωσε χθες ότι οι IDF δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τον Λίβανο, υπογραμμίζοντας ότι αυτή παραμένει η πολιτική τόσο του ίδιου όσο και του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, όπως και οι υπόλοιπες προβλέψεις του Μνημονίου Κατανόησης, θα τεθούν σε ισχύ την Παρασκευή, αμέσως μετά την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας στην Ελβετία.

Διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα

Το Μνημόνιο Κατανόησης θεωρείται μεταβατικό πλαίσιο για τη διαπραγμάτευση μιας ευρύτερης και πιο ολοκληρωμένης συμφωνίας που θα καλύπτει και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, μετά την υπογραφή της συμφωνίας οι δύο πλευρές θα έχουν προθεσμία 60 ημερών για να καταλήξουν στους όρους της τελικής συμφωνίας.

Τραμπ: «Πρότεινα στη Συρία να αναλάβει τη Χεζμπολάχ»

Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής της G7, ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση στον Λίβανο και στις σχέσεις του με το Ισραήλ.

«Οι συγκρούσεις στον Λίβανο διαρκούν υπερβολικά πολύ. Πρότεινα στη Συρία να αναλάβει τη Χεζμπολάχ. Θα έκανε καλύτερη δουλειά», δήλωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, πρόσθεσε: «Έχω καλή σχέση με τον Μπίμπι, αλλά τώρα πρέπει να δείξει μεγαλύτερο σεβασμό προς τον Λίβανο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης τη στήριξή του στη συμφωνία με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια «δίκαιη συμφωνία». «Έχουμε μια καλή συμφωνία με το Ιράν. Δεν επενδύουμε χρήματα στο Ιράν. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε στο μέλλον αν χρειαστεί, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επενδύσουμε εκεί», ανέφερε.

Τόνισε ακόμη ότι η συμφωνία διασφαλίζει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. «Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας. Αν αναπτύξει ή αποκτήσει πυρηνικά όπλα ή οτιδήποτε παρόμοιο, τότε οι πύλες της κόλασης θα ανοίξουν εναντίον του», δήλωσε ο Τραμπ.