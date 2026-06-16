Κ.-Καλογεράκης-(cloud-office):-Η-τεχνητή-νοημοσύνη-οδηγεί-το-επόμενο-επενδυτικό-κύμα-των-επιχειρήσεων

Ο Country Manager Ελλάδας της Cloud Office, Κώστας Καλογεράκης, μιλά στο Insider για τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς, την επέκταση σε Κύπρο και Μάλτα και τη μετάβαση από τα prompts στα AI agents.

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Μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης στην ελληνική αγορά βλέπει η Cloud Office, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Country Manager της εταιρείας για την Ελλάδα, Κώστας Καλογεράκης, σε συνέντευξή του στο Insider. Εκτίμησε μάλιστα ότι η αυξανόμενη υιοθέτηση του cloud και η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν ένα νέο κύμα επενδύσεων σε υποδομές, δεδομένα και ψηφιακό μετασχηματισμό από πλευράς των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εταιρεία, η οποία πρόσφατα αναδείχθηκε Google Cloud Partner of the Year 2026 για την περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, έχει εξελιχθεί σε έναν σύμβουλο καινοτομίας γύρω από cloud τεχνολογίες για τους πελάτες της και ετοιμάζεται να επεκτείνει την παρουσία της και στην αγορά της Κύπρου με το άνοιγμα του τέταρτου γραφείου της. Παράλληλα βέβαια ενισχύει και τη δραστηριότητά της σε αγορές όπως η Μάλτα, εστιάζοντας σε τομείς με υψηλή ζήτηση όπως το fintech, το iGaming και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Άλλωστε όπως ο ίδιος προέβλεψε η πρόκληση για τη συνέχεια μετατοπίζεται στην αξιοποίηση των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης. «Το AI δεν είναι πλέον μια τεχνολογία που αφορά μόνο τα τμήματα πληροφορικής. Περνά στα χέρια κάθε εργαζόμενου και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε καθημερινά», ανέφερε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι θεμέλιο για όλα τα παραπάνω παραμένει το «πως θα οργανώσεις σωστά τα δεδομένα σου ώστε η AI να αποδώσει πραγματική αξία.

-Η Cloud Office αναδείχθηκε ο μοναδικός συνεργάτης που βραβεύτηκε φέτος στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη στο πλαίσιο των Google Cloud Partner Awards 2026. Τι σημαίνει αυτό το βραβείο για εσάς;

Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή τη διάκριση. Δεν είναι η πρώτη φορά που βραβευόμαστε από τη Google, καθώς πριν από δύο χρόνια είχαμε λάβει επίσης βραβείο σε επίπεδο EMEA, στο πλαίσιο του Google Cloud Next στο Las Vegas. Ωστόσο, το φετινό βραβείο Partner of the Year για όλη την περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, που περιλαμβάνει περίπου 30 χώρες, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αναγνωρίζει τόσο την εξειδίκευσή μας όσο και το εύρος και το μέγεθος των έργων που έχουμε υλοποιήσει στο Google Cloud.

-Πώς μεταφράζεται πρακτικά αυτή η διάκριση για την εταιρεία;

Μας δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην αγορά. Η Cloud Office δεν έχει ακόμη την αναγνωρισιμότητα που έχουν κάποιοι μεγαλύτεροι διεθνείς συνεργάτες, όμως ένα τέτοιο βραβείο ανοίγει πιο εύκολα τις συζητήσεις με επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Παράλληλα, επιβεβαιώνει το επίπεδο της συνεργασίας μας με τη Google Cloud, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε κεντρικό επίπεδο. Έχουμε χτίσει μια πολύ στενή σχέση όλα αυτά τα χρόνια, κάτι που συνδέεται και με την ίδια την ιδρυτική ομάδα της Cloud Office, καθώς δύο από τα μέλη της προέρχονται από τη Google και ειδικότερα από το κομμάτι του Google Workspace.

-Ποιο θα λέγατε ότι είναι σήμερα το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Cloud Office;

Η εξειδίκευση. Η ομάδα μας είναι πολύ δυνατή σε multi-cloud και hybrid αρχιτεκτονικές. Γνωρίζουμε όλα τα μεγάλα cloud περιβάλλοντα και συνεργαζόμαστε σε πολύ καλό επίπεδο και με την AWS, όπου πρόσφατα γίναμε Advanced Tier partner.

Ωστόσο, στο Google Cloud έχουμε μια ιδιαίτερη εξειδίκευση, την οποία θεωρώ και τον κεντρικό πυλώνα της πρότασής μας.

Αυτό ήταν και ένα από τα κενά που εντοπίσαμε στην ελληνική αγορά: υπήρχε ανάγκη για έναν partner με ισχυρό engineering capacity και βαθιά γνώση σε όλο το εύρος του Google Cloud και του Google Workspace. Συνολικά, έχουμε υλοποιήσει πάνω από 400 cloud έργα και έχουμε περισσότερους από 800 πελάτες. Μέσα από αυτή την εμπειρία έχουμε αποκτήσει σημαντικά expertise και specializations που καλύπτουν όλο το φάσμα του cloud και του Workspace.

Πώς είναι οργανωμένη σήμερα η Cloud Office γεωγραφικά;

Η εταιρεία ξεκίνησε από τη Βουλγαρία, από όπου εξυπηρετούμε την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και στη συνέχεια άνοιξε γραφείο στο Λονδίνο, καθώς έχουμε και πελάτες εκεί.

Στην Ελλάδα ξεκινήσαμε επίσημα τον Νοέμβριο του 2024. Το γραφείο εδώ έχει κυρίως sales, presales και customer engineering ρόλο, ενώ σταδιακά χτίζουμε και delivery ομάδα. Μέχρι σήμερα βέβαια τα μεγάλα έργα υλοποιούνται κυρίως από το κεντρικό delivery hub στη Σόφια, όπου βρίσκεται και το μεγαλύτερο μέρος των μηχανικών μας.

Σήμερα η εταιρεία απασχολεί περίπου 70 άτομα, εκ των οποίων πάνω από 50 είναι πιστοποιημένοι μηχανικοί σε Google Cloud και AWS.

-Πώς και επελέγη όμως η ελληνική αγορά ως επόμενος σταθμός της διεθνούς ανάπτυξης σας και πως αναπτύσσεται το ελληνικό γραφείο μέχρι και σήμερα;

Ξεκινήσαμε στην Ελλάδα την ίδια περίοδο που ανακοινώθηκε και η επένδυση της Eleven Ventures. Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε δει πολύ ισχυρή ανάπτυξη. Το 2025, αν και ξεκινήσαμε από χαμηλή βάση, τετραπλασιάσαμε τα έσοδα σε σχέση με το 2024 και πλέον έχουμε 24 πελάτες στην Ελλάδα. Η τάση είναι ξεκάθαρα θετική και οι προοπτικές για το 2026 είναι να συνεχίσουμε με αντίστοιχους ρυθμούς.

Όσο για τους λόγους της επιλογής της Ελλάδας ήταν δύο. Ο πρώτος ήταν ότι η αγορά του cloud αναπτύσσεται με ισχυρούς ρυθμούς, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα με την επιτάχυνση της υιοθέτησης του AI να ενισχύει ακόμα περισσότερο αυτή την τάση. Παράλληλα και το hybrid και το multi-cloud γίνονται βασικές επιλογές για πολλές επιχειρήσεις.

Ο δεύτερος είναι ότι στην Ελλάδα υπήρχε κενό στο κομμάτι των Google Cloud partners. Υπάρχουν αρκετοί συνεργάτες γύρω από Microsoft και Azure, λιγότεροι στην περίπτωση της AWS, αλλά στο Google Cloud υπήρχε χώρος για έναν εξειδικευμένο συνεργάτη με engineering depth και δυνατότητα να καλύψει όλο το φάσμα των αναγκών μιας επιχείρησης.

-Υπάρχουν κλάδοι που οι λύσεις σας εστιάζουν περισσότερο;

Δεν αποκλείουμε κανέναν κλάδο, όμως μέσα από τα έργα που έχουμε υλοποιήσει έχουν αναδειχθεί ορισμένοι τομείς στους οποίους έχουμε πολύ ισχυρή παρουσία.

Ένας από αυτούς για παράδειγμα είναι το iGaming, που αποτελεί πολύ σημαντική αγορά για cloud υπηρεσίες. Επίσης, εστιάζουμε στο fintech και γενικότερα στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, στις τηλεπικοινωνίες, στις startups, στο software development και στα online media. Στην Ελλάδα ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες μας είναι ο Antenna Group. Έχουμε μεγάλη εξειδίκευση στο media και publishing κομμάτι, τόσο σε υποδομές streaming όσο και σε AI use cases.

Παράλληλα, κοιτάζουμε πλέον πιο ενεργά και τη ναυτιλία. Είναι ένας μεγάλος και παραδοσιακός κλάδος, ο οποίος όμως βρίσκεται σε φάση ψηφιακού μετασχηματισμού. Με την είσοδο τεχνολογιών όπως το Starlink και τη σημαντική βελτίωση της συνδεσιμότητας στα πλοία, οι ναυτιλιακές μπορούν πλέον να έχουν πολύ καλύτερη εικόνα του στόλου τους και να ψηφιοποιήσουν περισσότερο τη σχέση fleet-to-shore.

– Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν επέκταση σε νέες αγορές ή εξαγορές;

Ναι. Αυτή την περίοδο ανοίγουμε γραφείο στην Κύπρο, το οποίο θα είναι το τέταρτο γραφείο της Cloud Office. Η εταιρική μορφή έχει ήδη δημιουργηθεί και αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στο στάδιο της στελέχωσης. Η Κύπρος είναι μια αγορά που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, κυρίως λόγω fintech, forex και iGaming.

Παράλληλα, δουλεύουμε και με αγορές όπως η Μάλτα, όπου υπάρχει έντονη δραστηριότητα σε διάφορους κλάδους, αν και προς το παρόν δεν έχουμε τοπικό γραφείο εκεί.

-Καθώς ασχολείστε δύο χρόνια τώρα με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων, πως βλέπετε να προχωράει;

Η ελληνική αγορά έχει κάνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Αν κοιτάξει κανείς τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι περισσότερες έχουν ήδη μπει στο cloud και πολλές ακολουθούν hybrid στρατηγική. Από ένα μέγεθος και πάνω, αρκετές είναι πλέον και multi-cloud.

Το νέο κύμα έργων που βλέπουμε αυτή την περίοδο συνδέεται κυρίως με την τεχνητή νοημοσύνη. Οι επιχειρήσεις θέλουν να αξιοποιήσουν την AI, αλλά ο βαθμός ωριμότητας διαφέρει. Το κρίσιμο ζήτημα βέβαια σε κάθε περίπτωση είναι τα δεδομένα. Πολλές εταιρείες μπλοκάρουν επειδή τα δεδομένα τους δεν είναι έτοιμα, δεν είναι καθαρά ή βρίσκονται κατακερματισμένα σε legacy συστήματα.

Κλάδοι όπως το iGaming είναι πιο μπροστά, γιατί έχουν μεγάλο όγκο δεδομένων και συνήθως καλύτερα οργανωμένες υποδομές. Και οι τράπεζες έχουν κάνει βήματα, ιδιαίτερα σε chatbots, ψηφιακά κανάλια και στον τομέα της εξυπηρέτησης.

-Άρα το βασικό εμπόδιο για περισσότερα AI έργα είναι τα δεδομένα;

Σε μεγάλο βαθμό, ναι. Για να πετύχει ένα AI project χρειάζεται σωστή βάση. Πρέπει να ξέρεις πού βρίσκονται τα δεδομένα σου, να τα καθαρίσεις, να τα οργανώσεις και να έχεις σωστή αρχιτεκτονική. Data warehouses, data lakes και σωστό data governance είναι κρίσιμα.

– Πόσο ώριμη είναι η αγορά για agentic AI; Οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να δοκιμάσουν τέτοιες λύσεις;

Είμαστε ακόμη στην αρχή. Οι agents είναι κάτι πολύ φρέσκο και όλοι προσπαθούν να καταλάβουν τις πραγματικές τους δυνατότητες και τα όρια. Εμείς κάνουμε demos και workshops για να εξηγήσουμε πώς μπορεί μια εταιρεία να στήσει και να ενορχηστρώσει agents μέσα στις ροές εργασίας της.

Τα βήματα όμως που γίνονται είναι ταχύτατα. Η Google ανακοίνωσε πρόσφατα το Gemini Enterprise Agent Platform, το οποίο φέρνει την ενορχήστρωση και τη διαχείριση των agents κάτω από μια ενιαία πλατφόρμα. Περιλαμβάνει δυνατότητες όπως agent identity, agent gateway και άλλα χαρακτηριστικά που εξελίσσονται συνεχώς.

Το σημαντικό είναι ότι η τεχνολογία τρέχει πολύ πιο γρήγορα και 2026 αναμένεται να είναι ενδιαφέρουσα χρονιά όσον αφορά την χρήση αυτών των εργαλείων στην πράξη από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ήδη άλλωστε υπάρχει ενδιαφέρον. Στα workshops που κάνουμε, είτε online είτε με φυσική παρουσία, συμμετέχουν στελέχη από πολλούς διαφορετικούς κλάδους. Θέλουν να καταλάβουν τι μπορούν να κάνουν οι agents, πού μπορούν να βοηθήσουν και ποιο είναι το πρώτο εύκολο use case με το οποίο μπορούν να ξεκινήσουν.

Και στο security η χρήση AI agents μπαίνει πολύ δυναμικά. Η Google έχει ενισχύσει σημαντικά αυτό το κομμάτι μετά την εξαγορά της Wiz, ενσωματώνοντας agents στο SecOps περιβάλλον της. Και αυτό είναι κρίσιμο, γιατί και οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν πλέον AI εργαλεία. Άρα και οι αμυνόμενοι χρειάζονται αντίστοιχα εργαλεία για να ανταποκριθούν στον όγκο και την ταχύτητα των απειλών.

-Η καθημερινότητα των εργαζομένων πόσο αλλάζει με αυτά τα εργαλεία και υπάρχει φόβος απέναντι σε αυτή την αλλαγή;

Η μεγάλη αλλαγή είναι ότι φεύγουμε από τα prompts και πηγαίνουμε στα tasks. Δεν ζητάς πλέον απλώς από ένα AI εργαλείο να σου απαντήσει σε μια ερώτηση. Του αναθέτεις μια εργασία και εκείνο την εκτελεί.

Αυτό αλλάζει ριζικά τον τρόπο που δουλεύουμε. Μέσα από εργαλεία όπως το Google Workspace και το Gemini, το AI δεν είναι πια μια τεχνολογία που βρίσκεται μόνο στο IT department. Μπαίνει στα χέρια κάθε εργαζόμενου: στο -, στα documents, στα spreadsheets, στα slides.

Πράγματα που μέχρι σήμερα απαιτούσαν χρόνο —όπως να φτιάξεις έναν πίνακα, να οργανώσεις δεδομένα ή να δημιουργήσεις μια παρουσίαση— μπορούν πλέον να γίνουν απλώς με φυσική γλώσσα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται η ανθρώπινη εργασία, αλλά ότι ο χρόνος μετακινείται από τις επαναλαμβανόμενες εργασίες σε πιο δημιουργικά και ουσιαστικά tasks.

Απέναντι σε αυτή την αλλαγή θα έλεγα ότι υπάρχει και ενθουσιασμός και φόβος. Όταν κάποιος έχει μάθει να δουλεύει με μια συγκεκριμένη ρουτίνα και ξαφνικά του λες ότι αυτή η ρουτίνα μπορεί να αυτοματοποιηθεί, είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία.

Όμως η ουσία είναι ότι ο εργαζόμενος θα μπορεί να διαθέτει τον χρόνο του σε εργασίες μεγαλύτερης αξίας. Αντί να κάνει copy-paste 500 φορές, θα μπορεί να ασχολείται με πιο δημιουργικά και πιο σύνθετα πράγματα.

-Το digital sovereignty επηρεάζει τις επιλογές των επιχειρήσεων στο cloud;

Το θέμα του digital sovereignty ξεκινά κυρίως από τον δημόσιο τομέα και από πιο ευαίσθητους κλάδους, όπως η άμυνα. Σε επίπεδο επιχειρήσεων, οι μεγάλοι hyperscalers διαθέτουν data centers εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα το ζήτημα του είναι σε μεγάλο βαθμό καλυμμένο. Τα δεδομένα μπορούν να παραμένουν στην Ε.Ε. και να είναι GDPR compliant.

Προφανώς, όσο πιο κοντά βρίσκονται τα δεδομένα σου, τόσο καλύτερα αισθάνεσαι, και σε ορισμένες περιπτώσεις παίζει ρόλο και στην περίπτωση του latency. Όμως τα σύγχρονα δίκτυα είναι πολύ γρήγορα και δεν υπάρχει πάντα ουσιαστικό πρόβλημα ακόμη κι αν τα δεδομένα βρίσκονται, για παράδειγμα, στη Φρανκφούρτη.

-Και για να κλείσουμε ποιο είναι, κατά τη γνώμη σας, το μεγάλο τεχνολογικό στοίχημα της επόμενης περιόδου;

Για μένα, το πιο σημαντικό είναι η σωστή υποδομή. Όλα αυτά τα AI use cases, οι agents και οι αυτοματισμοί χρειάζονται μια πολύ σταθερή, ασφαλή βάση. Αυτό που λέμε landing zone είναι κρίσιμο: μια σωστή αρχιτεκτονική πάνω στην οποία θα στηριχθούν τα δεδομένα, τα AI εργαλεία και οι εφαρμογές.

Βλέπεις και ότι οι εταιρείες κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Η Google ανακοίνωσε νέας γενιάς επεξεργαστές TPUs, που αυξάνουν την ταχύτητα και μειώνουν το κόστος. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούν με χαμηλότερο κόστος να έχουν μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ και να κάνουν περισσότερα πράγματα.

Άρα το πρώτο βήμα είναι η υποδομή και τα δεδομένα. Μετά έρχονται οι πλατφόρμες, οι agents και τα use cases. Αν μια εταιρεία οργανώσει σωστά τα δεδομένα της και χτίσει πάνω σε ασφαλή αρχιτεκτονική, μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της.

Για να σας δώσω ένα παράδειγμα θα αναφέρω ένα έργο που έχουμε υλοποιήσει για την ασφαλιστική Groupama για την αυτοματοποίηση της επεξεργασίας των αιτήσεων αποζημίωσης και των δηλώσεων ζημιάς με τη χρήση AI. Μια διαδικασία που μπορεί να χρειαζόταν έως και 30 ημέρες πλέον ολοκληρώνεται σε λιγότερο από δύο. Αυτό δείχνει τι σημαίνει πρακτικά AI-driven αρχιτεκτονική: δεν μιλάμε απλώς για τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά για αλλαγή στον τρόπο που λειτουργεί μια επιχείρηση.