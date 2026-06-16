Κ.-Πιερρακάκης:-Παράταση-μέχρι-30-Σεπτεμβρίου-για-ένταξη-στη-ρύθμιση-για-το-ελβετικό-φράγκο

Στην παράταση της διαδικασίας για ένταξη στη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου προχωρά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου οι δανειολήπτες της συγκεκριμένης κατηγορίας δανείων να προχωρήσουν στην τακτοποίηση της οφειλής τους.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά», ήδη 14.000 δανειολήπτες έχουν υποβάλλει αίτηση για ένταξη στη συγκεκριμένη ρύθμιση. «Ο κόσμος αγκαλιάζει τη ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς σχεδιάστηκαν με βάση τις ανάγκες του κόσμου» δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Υπενθυμίζεται ότι για τα εξυπηρετούμενα ή ρυθμισμένα δάνεια, προβλέπεται «κούρεμα» της οφειλής από τη μετατροπή του δανείου σε ευρώ με βελτιωμένη ισοτιμία, σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια και επιμήκυνση έως πέντε έτη, ώστε να μειωθεί δραστικά η μηνιαία δόση. Το δε επιτόκιο θα κυμαίνεται μεταξύ 2,30% – 2,90%.

Με βάση τη ρύθμιση, για τους ενήμερους δανειολήπτες προβλέπεται:

30% κούρεμα ισοτιμίας και επιτόκιο 2,50% για εισόδημα 9.375 – 23.375 ευρώ, περιουσία 156.250 – 216.250 ευρώ, καταθέσεις 9.375 – 23.375 ευρώ

20% κούρεμα ισοτιμίας και επιτόκιο 2,70% για εισόδημα 11.250 – 25.250 ευρώ, περιουσία 187.500 – 247.500 ευρώ, καταθέσεις 11.250 – 25.250 ευρώ

15% βελτιωμένη ισοτιμία και επιτόκιο 2,90% για όσους δεν καλύπτουν τα παραπάνω κριτήρια.

Για τους οικονομικά πιο ευάλωτους δανειολήπτες προβλέπεται κούρεμα ισοτιμίας έως 50% και επιτόκιο 2,30%.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ρυθμίζονται μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Με διορθώσεις στη Βουλή το νομοσχέδιο

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο του υπουργείου με το σύνολο των μέτρων για τη στήριξη των πολιτών λόγω της ενεργειακής κρίσης αλλά και σειρά ακόμα παρεμβάσεων μόνιμου χαρακτήρα, ο κ. Πιερρακάκης ανακοίνωσε ότι θα υπάρξουν προσθήκες και βελτιώσεις σε διατάξεις όπως:

Η παροχή κινήτρων σε funds τα οποία επιθυμούν να μεταφέρουν μέρος των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση η οικονομική δραστηριότητα να ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ,

Πρόβλεψη για τα plug-in ηλεκτρικά βάσει της οποίας παρατείνεται για ακόμα 6 μήνες το καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50% -75% στα υβριδικά. Αφορά και όσα έχουν αγοραστεί το τελευταίο 6μηνο και δεν έχουν ταξινομηθεί. Από 1/1/2027 θα ισχύει έκπτωση 50% για τα plug-in αυτοκίνητα.

Παράλληλα, τόνισε ότι το Φθινόπωρο «έρχεται» ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Στις 29 Μαΐου υποβλήθηκαν οι τελικές προσφορές, έχει ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης και υπάρχει προσφορά.

Για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα «κόκκινα» δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη και την πιθανή προσαρμογή επιτοκίων, επεσήμανε ότι τα στελέχη του υπουργείου μελετούν σε βάθος την απόφαση. «Δεν τίθεται θέμα μη εφαρμογής της απόφασης. Η απόφαση του Αρείου Πάγου θα εφαρμοστεί» σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης. Αυτή τη περίοδο οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου μελετούν τον τρόπο εφαρμογής καθώς όπως εξήγησε υπάρχει μεγάλη περιπτωσιολογία.

Όσον αφορά την πορεία των τιμών στα καύσιμα και τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν τόνισε ότι εφόσον τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοικτά, οι ζημιές είναι περιορισμένες και υπάρξει μια καθαρή λήξη της διαδικασίας, χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα προσαρμογής. Εκείνο που αναμένουν είναι η περίμετρος της επίλυσης.