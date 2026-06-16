Μαχλούφ-(ΕΚΤ):-Ο-τερματισμός-της-σύγκρουσης-ΗΠΑ-Ιράν-δεν-σημαίνει-απαραίτητα-άμεσο-τέλος-στο-ενεργειακό-σοκ

Μια ενδιάμεση συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή δεν θα φέρει απαραίτητα άμεσο τέλος στο παγκόσμιο ενεργειακό σοκ, καθώς οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές ενδέχεται να προκαλέσουν παρατεταμένες πιέσεις στις τιμές, δήλωσε την Τρίτη το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Γκάμπριελ Μαχλούφ.

Η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τρία χρόνια την περασμένη εβδομάδα και άφησε ανοιχτή την πόρτα για περαιτέρω σύσφιξη της πολιτικής, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση της αύξησης του κόστους καυσίμων που προκλήθηκε από τον πόλεμο του Ιράν σε άλλες τιμές.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ενώ η προκαταρκτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν τρεις ημέρες μετά την απόφαση της ΕΚΤ ήταν «ευπρόσδεκτη», πολλά παραμένουν ασαφή, δήλωσε ο Μαχλούφ.

«Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: ο τερματισμός της σύγκρουσης δεν σημαίνει απαραίτητα άμεσο τέλος στο σοκ», δήλωσε σε ομιλία του ο Μαχλούφ, ο πρόσφατα επαναδιορισμένος επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Ιρλανδίας.

«Μένει να δούμε πόσο γρήγορα θα ομαλοποιηθούν οι αλυσίδες εφοδιασμού και θα προσαρμοστούν οι τιμές της ενέργειας. Οι άμεσες πιέσεις στις τιμές μπορεί να μην εξασθενίσουν τόσο γρήγορα εάν η ζημιά στις υποδομές από τον πόλεμο σημαίνει ότι η παραγωγή θα ανακάμψει μόνο με καθυστέρηση».

Ο Μαχλούφ πρόσθεσε ότι παρέμεινε επίσης ελάχιστη σαφήνεια σχετικά με την προτεινόμενη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, τα οποία το Ιράν έχει ουσιαστικά μπλοκάρει από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν τον Φεβρουάριο.

Λέιν: Η ΕΚΤ θα συνεχίσει να είναι «προνοητική» στην καταπολέμηση του υψηλού πληθωρισμού

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, δήλωσε σε συνέντευξή του στο συνέδριο του Reuters «NEXT Europe» την Τρίτη ότι η τράπεζα θα συνεχίσει να είναι «προνοητική» στην καταπολέμηση του υψηλού πληθωρισμού, ακόμη και μετά τη συμφωνία που οδήγησε σε πτώση των τιμών ενέργειας.

Οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ φέτος, πιθανότατα τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, με μικρό κίνδυνο περαιτέρω αύξησης τον χειμώνα. Το επιτόκιο καταθέσεων είναι επί του παρόντος στο 2,25%.

- Reuters