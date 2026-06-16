Με-γνωστοποίηση-η-έναρξη-λειτουργίας-των-συνεδριακών-κέντρων

Η απόφαση προβλέπει ότι η λειτουργία των συνεδριακών κέντρων θα μπορεί να ξεκινά αμέσως μετά την υποβολή της σχετικής γνωστοποίησης.

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Με καθεστώς προηγούμενης γνωστοποίησης και χωρίς την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας θα λειτουργούν πλέον τα συνεδριακά κέντρα. Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο απλούστευσης των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων και προβλέπει ότι η λειτουργία των συνεδριακών κέντρων θα μπορεί να ξεκινά αμέσως μετά την υποβολή της σχετικής γνωστοποίησης.

Πιο αναλυτικά, με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια, καταργείται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ) για τα συνεδριακά κέντρα και θεσπίζεται η λειτουργία τους με καθεστώς προηγούμενης γνωστοποίησης, στο πλαίσιο της απλούστευσης των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Την απόφαση συνυπογράφουν οι υπουργοί Τουρισμού, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, για την έναρξη λειτουργίας ενός συνεδριακού κέντρου απαιτείται η υποβολή γνωστοποίησης από τον φορέα εκμετάλλευσης, η οποία θα πραγματοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ). Μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση του συστήματος, η γνωστοποίηση θα υποβάλλεται απευθείας στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιχείρηση μπορεί να ξεκινήσει άμεσα τη λειτουργία της, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη έκδοση διοικητικής άδειας. Ωστόσο, ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να έχει συγκεντρώσει και να τηρεί διαθέσιμα για κάθε έλεγχο όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων βεβαιώσεις νομιμότητας του ακινήτου, πιστοποιητικά πυροπροστασίας, περιβαλλοντικές εγκρίσεις όπου απαιτούνται και μελέτες ηχομόνωσης και ηχοπροστασίας.

Παράλληλα, η αρμόδια αρχή θα κοινοποιεί τη γνωστοποίηση στις συναρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, όπως η Πυροσβεστική, οι υγειονομικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες δόμησης και περιβάλλοντος, καθώς και η Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου να διενεργούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.

Η απόφαση προβλέπει παράβολο 400 ευρώ για συνεδριακά κέντρα δυναμικότητας έως 1.200 συνέδρων και 800 ευρώ για εγκαταστάσεις μεγαλύτερης δυναμικότητας, ενώ θεσπίζει και πλαίσιο διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, η λειτουργία συνεδριακού κέντρου χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση επισύρει πρόστιμο 8.000 ευρώ, ενώ τα πρόστιμα για παραβάσεις του πλαισίου κυμαίνονται από 500 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Με την έναρξη ισχύος της απόφασης καταργούνται οι υπουργικές αποφάσεις που ρύθμιζαν τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις συνεδριακών κέντρων, σηματοδοτώντας τη μετάβαση στο νέο καθεστώς αδειοδότησης μέσω γνωστοποίησης.

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