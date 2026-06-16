Μη-εξυπηρετούμενα-δάνεια:-«Ηλεκτρονική-Πλατφόρμα-ΜΕΔ»-για-τη-δευτερογενή-αγορά

Παρουσιάστηκε την Τρίτη σε ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους η «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ΜΕΔ» μια νέα ψηφιακή υποδομή που αναπτύχθηκε για την υποστήριξη και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.

Κατά την εκδήλωση, παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες της πλατφόρμας, οι σύγχρονες ψηφιακές υποδομές, η ασφαλής διαχείριση δεδομένων και η ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες της αγοράς ΜΕΔ.

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Αναδείχθηκε ο ρόλος της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ΜΕΔ στη δημιουργία ενός περισσότερο οργανωμένου, αξιόπιστου και αποτελεσματικού περιβάλλοντος για τη δευτερογενή αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η πλατφόρμα θα λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος δεδομένων και γνώσης για τη δευτερογενή αγορά ΜΕΔ. Μέσω του Πυλώνα Δεδομένων (Data Hub) θα υποστηρίζεται η συλλογή και οργάνωση πληροφοριών που αφορούν ιστορικές και τρέχουσες συναλλαγές μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ ο Πυλώνας Γνώσης (Knowledge Hub) θα λειτουργεί ως υποσύστημα εκπαίδευσης, υποστήριξης και διάχυσης γνώσης προς τους εμπλεκόμενους φορείς και τους χρήστες της αγοράς.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τον τρόπο αυτόν, ενισχύεται περαιτέρω η διαφάνεια, η συγκρισιμότητα δεδομένων και η αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγοράς.

Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα δρομολόγησης οργανωμένων διαδικασιών ανταλλαγής δεδομένων, αξιολόγησης χαρτοφυλακίων, διενέργειας δέουσας επιμέλειας και διαπραγμάτευσης μεταξύ των εμπλεκομένων μερών της αγοράς.

Μέσω της νέας υποδομής, επενδυτές και φορείς που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις θα μπορούν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για χαρτοφυλάκια Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, ενώ παράλληλα θα διευκολύνεται η ασφαλής και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών, ο έλεγχος στοιχείων και η διαχείριση όλων των σταδίων των συναλλαγών.

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας εντάσσεται στη συνολική στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού των μηχανισμών διαχείρισης ιδιωτικού χρέους και αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.