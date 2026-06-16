Νέα εποχή για τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές στην ΕΕ – Τι αλλάζει σε καθυστερήσεις, ακυρώσεις και αποζημιώσεις

Μετά από 13 χρόνια διαπραγματεύσεων, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για την αναθεώρηση του πλαισίου προστασίας των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές, εισάγοντας νέους κανόνες για τις αποζημιώσεις, την εξυπηρέτηση και την ενημέρωση των ταξιδιωτών.

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Η συμφωνία στοχεύει στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών σε περιπτώσεις καθυστερήσεων, ακυρώσεων και άρνησης επιβίβασης, ενώ παράλληλα αποσαφηνίζει τις υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιρειών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα ποσά αποζημίωσης

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι επιβάτες θα εξακολουθούν να δικαιούνται αποζημίωση όταν η πτήση τους φτάνει στον προορισμό της με καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριών ωρών ή όταν ακυρώνεται λιγότερο από 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση. Τα ποσά αποζημίωσης παραμένουν στα 250 ευρώ για πτήσεις έως 1.500 χιλιόμετρα, στα 400 ευρώ για ενδοενωσιακές πτήσεις ή πτήσεις από 1.500 έως 3.500 χιλιόμετρα και στα 600 ευρώ για μεγαλύτερες αποστάσεις.

Παράλληλα, οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να ενημερώνουν ηλεκτρονικά τους επιβάτες για τα δικαιώματά τους εντός 96 ωρών από την άφιξη της πτήσης και να απαντούν στα αιτήματα αποζημίωσης μέσα σε διάστημα 14 ημερών.

Ενισχυμένη φροντίδα

Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στην παροχή φροντίδας κατά τη διάρκεια πολύωρων καθυστερήσεων. Οι επιβάτες θα δικαιούνται αναψυκτικά κάθε δύο ώρες αναμονής, γεύμα μετά τις τρεις ώρες και στη συνέχεια ανά πέντε ώρες, καθώς και πρόσβαση στο διαδίκτυο και δύο δωρεάν τηλεφωνικές κλήσεις. Σε περιπτώσεις που απαιτείται διανυκτέρευση, οι αεροπορικές εταιρείες θα καλύπτουν τη διαμονή σε ξενοδοχείο και τη μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Εάν η εταιρεία δεν παράσχει την προβλεπόμενη βοήθεια, ο επιβάτης θα μπορεί να καλύψει μόνος του τα σχετικά έξοδα και να ζητήσει την επιστροφή τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία ευάλωτων ομάδων, όπως τα άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, οι έγκυοι, τα παιδιά και οι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Οι νέοι κανόνες προβλέπουν δωρεάν μεταφορά εξοπλισμού κινητικότητας και σκύλων βοήθειας, αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής εξοπλισμού, προτεραιότητα στην παροχή βοήθειας και επαναδρομολόγησης, καθώς και δυνατότητα να ταξιδεύουν δίπλα στους συνοδούς ή τα μέλη της οικογένειάς τους χωρίς επιπλέον χρέωση.

Οι νέοι κανόνες

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τον περιορισμό της πρακτικής «No-Show», βάσει της οποίας οι αεροπορικές εταιρείες μπορούσαν να ακυρώσουν επόμενα σκέλη ενός ταξιδιού όταν ο επιβάτης δεν χρησιμοποιούσε προηγούμενη πτήση του ίδιου εισιτηρίου. Η πρακτική αυτή περιορίζεται σημαντικά, ενώ απαγορεύεται πλήρως για επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα, εγκύους και ασυνόδευτους ανηλίκους.

Παράλληλα, σε περιπτώσεις ακύρωσης πτήσης ή άρνησης επιβίβασης, οι εταιρείες θα πρέπει να προσφέρουν εναλλακτική μεταφορά εντός τριών ωρών. Εάν δεν το πράξουν, οι επιβάτες θα έχουν το δικαίωμα να οργανώσουν μόνοι τους το ταξίδι τους και να διεκδικήσουν αποζημίωση που μπορεί να φτάσει έως και το 400% της αξίας του αρχικού εισιτηρίου.

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια στις κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων. Οι τιμές θα εμφανίζονται εξαρχής μαζί με το δικαίωμα μεταφοράς χειραποσκευής, ενώ οι επιβάτες θα ενημερώνονται εγκαίρως για τα αίτια καθυστερήσεων και ακυρώσεων. Επιπλέον, οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να διαθέτουν τουλάχιστον έναν δωρεάν και αποτελεσματικό τρόπο επικοινωνίας με τους πελάτες τους.

Η συμφωνία αναμένεται να λάβει την τελική έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ πριν τεθεί σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.