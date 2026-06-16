Οι-500-υπερπλούσιοι-αύξησαν-την-περιουσία-τους-κατά-336-δισ.-σε-μία-ημέρα

Η χθεσινή Δευτέρα 15η Ιουνίου, ήταν μια εξαιρετική μέρα για τους πλουσιότερους του κόσμου , αξιοποιώντας την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, κυρίως για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Στο κλείσιμο των συναλλαγών στη Νέα Υόρκη, οι 500 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο είχαν προσθέσει 336 δισεκατομμύρια δολάρια στην περιουσία τους.

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«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση που έχει καταγραφεί ποτέ σε μία μόνο ημέρα», σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του -. Αυτά τα κέρδη, ανέβασαν τη συνολική καθαρή περιουσία των 500 πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, στο επίπεδο ρεκόρ των 13,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων

Ο Έλον Μασκ, ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, διεύρυνε το προβάδισμά του έναντι της υπόλοιπης «ομάδας», με την καθαρή του περιουσία να αυξάνεται κατά περισσότερο από 10% στα 1,27 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Οι 50 κορυφαίοι υπερπλούσιοι διαθέτουν πλέον περιουσιακά στοιχεία, ύψους 6,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων-σχεδόν όσα και οι υπόλοιποι 450 της λίστα, που κατέχουν 6,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον δείκτη.

Αλλά και οι 12 λιγότερο πλούσιοι της ομάδας, που βρίσκονται στο κάτω μέρος της λίστας -είδαν την περιουσία τους να αυξάνεται κατά 7,9 δισεκατομμύρια δολάρια ο καθένας- το υψηλότερο όριο που έχει καταγραφεί ποτέ στον δείκτη.

Η SpaceX του Ελον Μασκ ήταν ο μεγαλύτερος μοχλός αύξησης του πλούτου, καθώς οι λιανοπωλητές έσπευσαν να αγοράσουν μετοχές. Η αγοραία αξία της αυξήθηκε κατά 20%. Αυτό βοήθησε να προστεθούν 164 δισεκατομμύρια δολάρια στην καθαρή περιουσία του Μασκ -σχεδόν ίσο ποσό με το συνδυασμένο κέρδος των άλλων 499 υπερπλουσίων στον δείκτη του -.