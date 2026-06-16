Πειραιώς: Γιορτή για τα 110 χρόνια με ρεκόρ στην κεφαλαιοποίηση

Το Nasdaq IR Intelligence γιορτάζει την 110η επέτειο από την ίδρυση της Πειραιώς, προβάλλοντας σχετική ανάρτηση στο εμβληματικό Nasdaq Billboard στην Times Square της Νέας Υόρκης.

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Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916 και οι μετοχές της εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 1918. Σήμερα, διατηρεί ηγετική θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά όσον αφορά τα δάνεια και τις καταθέσεις πελατών.

Με στοιχεία από τον Μάρτιο του 2026, η τράπεζα διαθέτει χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 39 δισ. ευρώ, καταθέσεις 65 δισ. ευρώ, διαχειριζόμενα κεφάλαια 15 δισ. ευρώ, συνολικό ενεργητικό 90 δισ. ευρώ και δίκτυο 368 καταστημάτων σε όλη τη χώρα, απασχολώντας 8,1 χιλ. υπαλλήλους.

Η Πειραιώς γιορτάζει τα 110α γενέθλιά της με την κεφαλαιοποίησή της να βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας τα 11,5 δισ. ευρώ!